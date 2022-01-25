Kar geldi sana Ankara

@basketci Öncelikle kuru ayazın ve gri gökyüzünün diyarı Ankara’dan tüm dünyaya selamlar.
@bizankaraliyiz Öncelikle soğuk havanın ve suratsız insanların diyarı Ankara’dan herkese selamlar.
@ozyildirimburak Öncelikle ayazın diyarı Ankara’dan tüm dünyaya günaydın.
@Nisaglm_ Öncelikle kasvetli havanın diyarı Ankara’dan tüm dünyaya selamlar.
@fatihsmsn Öncelikle soğuğun ve kasvetin diyarı Ankara’dan tüm dünyaya selamlar.
@ebkxd Öncelikle ayaz, is, pas, kir, kömür ve plastik diyarı Ankara’dan tüm dünyaya selamlar.
@pintekiner Arkadaşlar, Ankara’dan bildiriyorum. Düğmeye basınca 2 dakika içinde taksi geliyor ve tüm bunlar yetmezmiş gibi adamlar hiç ‘öf’lemiyor. Büyü gibi...
@gkeuygun Hadi biraz Ankara güzellemesi yapalım. Ben başlıyorum; taksi var ve Allah sizi inandırsın sizi istediğiniz yere götürüyor.
@oruzmek İlginç. Gerçekten de bu sokaklardaki butonlara basınca taksi geliyor mu? İlk defa Ankara’da gördüm bunu.
ÇARESİZLİĞİMİ ANLATMADAN GELİYOR
@ecebalekoglu
@handekosse 96lar köprüsü mü yıkılmış? Gençliğimi de yıksaydınız...
@semyk_ Kalbim yaralı. Lise yılları. Köprünün başına gelince okula gitmekten vazgeçip düzenli olarak kahvaltıya gitmek. 96lar seni özleyeceğim.
@kedimelegi Bu köprü bir dönemin sosyal medyası idi. Gündemde protesto edilecek ne varsa afişi daima 96lar köprüsünde olurdu.
@mrsnbs 96lar köprüsü de yıkılmış, anılar bir bir gidiyor.
@madegilda 96lar köprüsünü yıkmışlar. Biraz ağlayacağım, lütfen dokunmayın.
@yirmakue 96lar köprüsü yıkılmış. Hoşçakal yaylı köprü ve zıplaya zıplaya yürümenin yaşattığı küçük tatlı kalp krizleri.
@gibiyimshit Bugün Sivas’tan Ankara’ya yeni gelen Hacettepe’de hukuk kazanmış bir kardeşimize yol tarifi yaptım. Diyor ki “Abi Ankara hep böyle soğuk mu?” Dedim, “Hayır bu sadece fragman.”
@ankaraasabisi Ankara’ya yeni gelen arkadaşlar, bu soğuklar sadece fragman...
@nazztugce Üniversite kombinleri diye reelsler görüyorum. O kombinleri Ankara ayazında eksi bilmem kaç derecede yapın da görem ben.
@mamamaribelll Ankara’dayım, hava soğuk ve benim bütün jeanlerim yırtık.
@IQturnusoluu Asla gittiğimde Ankara soğuk olacak gerçeğini kabullenmiyorum, hâlâ etek, şort, crop, elbise falan götürmeyi planlıyorum.
ÜŞÜYEN ENSEDEN GİREN YEL
@cgdmkrtr
@kkivirciiik Ankara koskoca bir sevdadır. Her şeyiyle seversin bu şehri. Hepsinden de öte, sevgine neden bulamazsın. İçine alır, sarıp sarmalar. Daha kıymetlisi var mı yahu!
@DoganAtes Ankara’yı gönlünüzün haritasından çıkaramazsınız.
@rmmysa Okul bitince kalsan olmuyor, gitsen gönül razı değil... Bir süre sonra kendinizi tekrar Ankara’da yaşarken buluyorsunuz.
@nilflovver Ankara’da öğrenci olmaya gelinir ve Ankaralı olunur. Öyle güzeldi. Bir geldim 18 yıldır Ankara’dayım.
@burakktekerek Küfür ede ede gelip, ağlaya ağlaya dönmektir. Sonra dayanamayıp Ankara’ya yerleşmektir.
@erginilufer Ankara’da öğrenci olmak o kadar güzeldi ki Ankara’da öğrenci olmaya devam etmek için yüksek lisans yapıyorum.
@mertodabas Girdin mi çıkamıyorsun.
@ankyranos Bir Ankaralı olarak anlayamadığım bir şeyi sormak istiyorum; İstanbul’da neden taksiler müşteri almıyor?
@samettekbas7 Korona bittikten sonra ülkenin her yerinde, eş zamanlı Ankara’nın Bağları çalıp oynamamız yok mu peki? Herkesin buna ihtiyacı varmış gibi hissediyorum.
@cerbozkurt Biz zaten neden normal zamanlarda AŞTİ’de maske takmıyorduk ki?
@onurhanersoy Ben Ankara’ya hiç gitmedim. Şimdi bu Ankara Barış Bıçakçı’nın falan anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ankaralı Namık’ın anlattığı gibi bir yer mi yoksa Ezhel’in anlattığı gibi bir yer mi?
@twiitankara BİR ANKARALIYI EN ÇOK NE MUTLU EDER?
1-Ankara’ya dönüş yolculuğu.
2-Gurbetteyken Ankara’dan getirilen yiyecekler.
En çok kafa karıştıran ise ‘Hocam’ hitabı oldu. Genç dimağlar hoca sanıldığını sanarak şok yaşadı. İşte yorumlar:
@psychoavni Sıraya girmek için bile sıraya girdiğimiz zaman.
@Keleesssss Tuvalete gitmek için 2 kat inip 1 kat çıkmam gerektiği an anlamıştım bu okulun neler çektireceğini.
@pandispanya99 Yaya geçidinde birkaç kez üst üste yol verilmişti.
@ozgeaakar Okul tanıtımında dağıttıkları haritayla nerede olduğumuzu bulmaya çalışıyorduk. Tam bulduk, emin bir şekilde sağa döndük gidiyoruz, arkadan bir ses, ‘Hocam orası KKTC kampüsü.’
HOCA SANILDIĞINI SANANLAR
@cerenyalcin Taksiye otostop çekince taksinin durması.
@ssinem06 Mis gibi şehirdir Ankara. Tunalı’da keyifle yürürsün, Kuğulu Park’ta vakit geçirirsin, Ankara Kalesi’ne gidersin, Beşevler’de alışveriş yaparsın. Tanısan çok seversin aslında.
@abozkurt06 Soğuksu’da piknik, Eymir’de yürüyüş ve bisiklet, Rahmi Koç Müzesi ziyareti.
@aquavit0642 Kızılcahamam tarafında doğa gezisi ve kamp yapabilirsin, Beypazarı gezilebilir.
@yazIverdim Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Nallıhan, Beypazarı ziyaret edilebilir.
@MelisKarakas3 Sadece Anıtkabir bile 3 seçeneğe yeterli bence.
@kuguvaga ‘Amerika’da’ diye okudum. Anlık bi tadım kaçtı ama şu an çok iyiyim.
@fatma65ekici Anıtkabir, Hamamönü, Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankara Kalesi, Eymir ve Mogan Gölü ilk aklıma gelen yerler.
Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, kimi “Simitte marka Ordu’dur” dedi, kimi Samsun simidinin Ankara’yı geçeceğini iddia etti. Yorumlarda pek çok kentin adı geçti. Anlaşılan o ki her kentin simidi kendi sakinlerine güzel. Tabi ki Ankara simidinden sonra... İşte “Bu dünyada sıcak simitten daha güzel bir şey var mı” paylaşımına gelen yorumlar:
@berilKarabulut Var; Ankara simidi.
@uhtred_fb Sıcak 2 simit.
@metinsolmaz Ankara dışında yapılanlara mesela gevrek denebilir. Simit dünyada bir tek Ankara’da yapılıyor.
@tsselma Ankara sokak simidi diyeceksiniz.
Paylaşımlardan ilki @BurakBoysan2’ye aitti. Sophia Loren’in neredeyse yarım asır önceki Ankara ziyaretini Twitter hesabından takipçileriyle paylaşan @BurakBoysan2, paylaşıma, “Sophia Loren gelmiş 47 sene önce. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretinden kareler.(1974)” notunu düşmüş. Merak edip gazetemizin arşivini karıştırdığımda, Kelebek ekinde yer alan ve günlerce devam eden yazı dizisini buldum. Olgunlaşma Enstitüsü’nden bir karede, şu bilgiye yer verilmiş:
“Sophia Loren’in Ankara’daki günleri hayli hareketli geçti. Kokteyller, resepsiyonlar, basın toplantıları, film galaları... Olgunlaşma Enstitüsü de Sophia için bir defile düzenledi. Ünlü yıldız hayran kaldı kıyafetlere. “Bu elbiselerin yanında Christian Dior’unki bile solda sıfır kalır” dedi. Defileden sonra da mankenleri ayrı ayrı tebrik etti, bu hatıra fotoğrafını çektirdi.”
Öte yandan, “Evimizin yeni üyesiyle tanışın” notuyla @bebe06_’nın fotoğrafını paylaşan @06khaleesi, paylaşımın ardından, “Tiviti zorla attırdılar haberiniz olsun çaktırmayın hiç sevmedim bu pisiyi” dedi.
MİSAFİR DEĞİLMİŞ
Ailenin bir diğer üyesi ise @SkyAnkara. Mart ayında sosyal medyada boy göstermeye başlayan @SkyAnkara, Game of Thrones’tan ilhamla kendini şöyle tanımlıyor: “Hrrgil Hanesi’nden İsminin Birincisi, Bozkırın Sky’ı, Andallar’ın ve İlk İnsanların Kralı, Bizim Krallık’ın Hükümdarı, Diyarın Koruyucusu.” Twitter’da sık sık ev arkadaşı @06khaleesi ile atışan @SkyAnkara, futbolla yakından ilgileniyor. Bir süre önce @bebe06_’nın fotoğrafını “Bugün çok yoğunum misafir var evde” notuyla paylaşan @SkyAnkara’, ardından, “Misafir değilmiş” açıklamasıyla şaşkınlığını dile getirdi.
@06khaleesi: Arkadaşıma yarın saat fotoğrafımı çek diye yalvardıktan sonra verdiğim poz.
23 Nisan yaklaşırken, yurt dışından çocukları misafir edebileceğimizi öğrenip, çok heyecanlanıyoruz. Ailelerse ikiye ayrılıyor: -Misafir olacak çocukla çat pat da olsa ortak bir dili bile konuşamamayı ve daha bir dolu imkânsızlığı mesele etmeyenler. -Emanet çocuğu Ankara’da tropikal örümcek sokabilme ihtimali dahil pek çok kötü olasılık aklına üşüşenler. Benim ailem ikinci gruba dahildi. Yaptığım hiçbir duygu sömürüsü işe yaramadı. Mavi elbiseli, saçları Afrika örgülü, siyahi bir kız hatırlıyorum. Hatta bu satırları yazarken aradığım fotoğrafını da buldum. Solda ben, arkada kıymetli öğretmenim Leman Özveren. O kızı misafir eden arkadaşım, vedalaşırken saçlarından bir örgüyü kendisine bıraktığını söylemiş, tüm ısrarlarımıza rağmen getirip göstermemişti. Bu tatlı misafirlik hepimizin hayaliydi. Anlattığı hikâye de öyle heyecan vericiydi ki yalan söylemiş olma ihtimalini düşünmedik bile... İşte bizim ağırlamadığımız, sadece 23 Nisan’da İltekin İlkokulu’nun bahçesinde bir araya geldiğimiz bir çocuk, benim anılarımda böyle yer etti. Tüm bunları hatırlamama ise @inantemelkuran’ın “80’lerde Ankara’da oturup, evlerine yurt dışından 23 Nisan gösterileri için gelen çocukları misafir eden arkadaşlar anlatabilir mi anılarını. Kulağımızın pası gitsin biraz” tweet’i vesile oldu. İşte yanıtlar:
BAHÇELİ BEBESİ TANIŞTIRMADI
@birnefeslikgun Çok istemiştim, ilkokulum Çinçin Mahallesi’nde olduğu için bizim okula vermemişlerdi. Bahçeli’de oturan bir akrabamıza vermişlerdi. Çok istememe hatta ağlamama rağmen tanıştırmadı Bahçeli bebesi bizi. Hâlâ sevmem o akrabamı. Sınıf farkını o 23 nisanda öğrendim.
@LeydiDapanvil Daniela. Moldovalıydı. Misafir etmiştik bir ay kadar. Ortak dil yok denecek kadar azdı ama biz çok iyi anlaşmıştık. Çok anı var ama en güzeli birbirimizin düğünlerine gitmemizdi. Onca yıl sonra birbirimizi ilk gördüğümüz an direkt gözyaşları pıt pıt.
@birdelimelodi Her gün iş çıkışı önünden geçiyorum ve aklımda sadece bu düşünce oluyor. Yalnız değilmişim teșekkürler.
@nurccicek Tüm Ankara’nın hayali.
@slothwr Bu şehre her gittiğimde sıkılmaktan benim de aklıma denemek geliyor eğlenirim belki diye.
@seek_there Ceki çen abimiz yaptı o işi yıllar önce.
@Atreyuna Jackie Chan misiniz acaba?
Cemrelerin koronavirüs karantinasında olduğu iddia edildi. Güneşe ateş ettikleri efsanesi dilden dile dolaşan hemşehrilerinin yöntemini Ankara ayazı üzerinde denemek isteyen Adanalı bir vatandaş, “Ankara’da soğuğa ateş eden ilk Adanalı olarak tarihe geçeceğim ama ateşli silahlara karşı olduğum için sadece hayal ediyorum” dedi. İkinci olarak, Ankaralının kullandığı ‘la’ ile popüler kültür ‘la’sının bir olup olmayacağı masaya yatırıldı. Popüler kültür ‘la’sı kulağı tırmalarken, ‘Ankara’nın kadim notası la’nın kentli tarafından kullanıldığında cümleye yedirildiği, var mı yok mu anlaşılmadığı tespiti yapıldı. Üçüncü soru ise; Başkent’in, ‘İllere Göre Risk Haritası’nda ‘çok yüksek riskli(kırmızı)’ iller arasında yer alması nedeniyle soruldu: ‘Gri diyenler utanıyor mu?’
DÜŞEN CEMRELERİN AKIBETİ NE OLDU
Kent, sabahtan akşama dört mevsimi yaşatan hava durumuyla kendine sosyal medyada yine geniş yer buldu. @ince_named, ‘D vitamini almak için harika bir yer. OSTİM sanayi’ notunu düşerken, daha D vitaminin vücuttaki emilim süreci tamamlanmadan gelen kar yağışı, kentliyi bir kez daha şaşırttı. İşte Twitter’daki paylaşımlar:
@duayenn06 Ankara takıntılı eski sevgili gibi inatla kıştan çıkmak istemiyor.
@Ankaragibiyizz Ankara’nın hava durumu ruh halimden daha dengesiz resmen kış ile yaz kavga ediyor gibi.
@kilicogluali Ankara’ya düşen cemrelerin akıbetini bilen var mı? Korona karantinasındalar sanırım. Bu ne soğuk bir hava böyle.
@sheyda2 #Ankara aralıksız kar yağıyor. Ben kış uykusuna giriyorum. Yaz gelince uyandırırsınız.
National Geographic Türkiye resmi hesabı @natgeotvturkiye, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: “@fdilekuyar’ın objektifinden / Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin dezenfeksiyon çalışmalarından bir kare. National Geographic Your Shot fotoğrafçısı Dilek Uyar, pandemi süreci boyunca gece gündüz toplu taşımaları ilaçlayan ekipleri fotoğrafladı.” Gönderiyi retweet’leyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı @mansuryavas06 ise “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, Türk kadınının başarı karesinde yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
GÜZEL OLDUĞU KADAR ÜRKÜTÜCÜ
İşte Dilek’in başarısına sosyal medyadan gelen yorumlar:
Belki siz de kentin bir köşesinde karşılaşmışsınızdır bu ilginç ilanlarla. Görenleri şaşırtan ve gülümseten ilanların sahibi, Instagram hesabından takip edebileceğiniz @hikmeti_tabiyeci. Kentli de yavaş yavaş onu tanımaya ve sevmeye başladı. İşte aldığı yorumlardan bazıları:
DİREKLERE BAKARAK YÜRÜYORUM
@serdarsurucu68
Darmadağın bir evi dip köşe temizleyip düzenlemek gibidir. Akıl karışıklığına iyi gelir, ruhu ferahlatır. Sorunları çözmese de kişinin üzerindeki etkisini azaltır. Tunalı’dan Kızılay’a tabanvayla gitmek de güzeldir ama aynı tadı vermez. Tunalı’dan Kızılay’a yürünen yol günübirlik bir seyahatse, Cebeci-Kızılay yürüyüşü bir haftalık yaz tatilidir. Her bahsi geçtiğinde bana ilk gençliğimin geçtiği Talatpaşa Bulvarı’ndaki Biberci Apartmanı’nı, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki İnek Bayramı’nı, sahnedeki Yeni Türkü’yü hatırlatır... Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi, “3 kilometrelik bir yolda hayatınızı sorguladınız mı hiç” sorusuyla başlayan bir gönderi paylaştı ve bana o günleri hatırlattı. @ankarabbld’nin paylaşımını Twitter hesabından okuyabilirsiniz. Özetle şunlar ifade edilmiş:
YÖN VEREN DÜZLÜK
“Yokuşu bol olan şehrin öyle bir düzlüğü var ki, binlerce kişinin yaşamına yön verdi. Bunların büyük bir kısmı Ankara’ya okumaya gelmişti. Gelin Cebeci’den Kızılay’a yürüyelim... Kızılay’da yapılacak bir şey mutlaka bulunur diye düşünmüşsündür, hele bir yola koyulayım da... Cebeci’nin ara sokaklarından usul usul yürüyerek Cemal Gürsel’e çıkmış, o defalarca yürüdüğün güzergâhı yeniden adımlamaya başlamışsındır. Bu yolu belki beş yüzüncü kez yürüyorsundur; kaç insanın yanından geçmişsindir, aklındakiler kaçıncı kez gelişmiştir, kararların gene değişmiştir ama yol hep aynı yoldur. Seni sana bağlamıştır yeniden Cebeci’den Kızılay’a yürümek.”
2017 yılında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 1512 Teknogirişim desteği ile Bioladybug şirketini kuran, ‘Gelin böceğinin yapay besinde kitle üretimi’ projesini başarılı bir şekilde tamamlayan Ayık, hem çocuklara hem sürdürülebilir tarıma dokunan mesleğinin hikâyesini anlattı:
“Tarımın ana hedefi, sadece birim alandan çok ürün almak olmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir tarım tekniklerine uygun, çevreye, insan ve hayvan sağlığına duyarlı ürünler yetiştirmektir. Kimyasal mücadeleye alternatif yöntemlerden en ümit verici, çevre dostu, ucuz ve en sürdürülebilir olanı ise ‘Biyolojik mücadele’dir. Uğur böceği, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de biyolojik mücadelenin simgesi durumundadır. Ülkemizde örtü altı, tarla ve bahçe tarımında ana zararlılardan olan kırmızı örümcekler, yaprak pireleri, beyaz sinekler, yaprak bitleri, kabuklu bitler, unlu bitler gibi birçok türün biyolojik mücadelesinde uğur böceğine ihtiyaç duyulur.
@shivarezaei1997 Çok ağladım o gün. O zaman Ankara’yı hiç sevmedim. Ama şu an Ankara’ya aşığım.
@hebahkaya 3/9/2017 Hayatımın en kötü günü.
@d.maskovki 15 Kasım 2015. Tişört giyiyordum ve cehennem gibi kar yağıyordu.
@shabnamh8881 En güzel gündü ama işler ve yapılacaklar listesi ile dolu ve tabii ki çok soğuk bir gün.
Kar geldi sana Ankara
Sosyal medyanın ve ‘tık’ların ana gündem maddesi tabiatıyla kar. “Ankara’nın soğuğu aklımı başımdan aldı” diyen de kar ‘story’si paylaşmadığı için kent sınırlarından yaka paça dışarı atılan da var... ‘Kente ilk kez mi kar yağıyor? Sakin olun’ timi ise her zamanki gibi görev başında. İşte başkentten karlı tweet’ler:
@meltoosko Çok şükür soğuk günleri atlattık, şimdi sırada daha soğuk günler var. #Ankara
@aleynagurkan Kar story’si paylaşmadığım için Ankara sınırlarından yaka paça dışarı atıldım az önce.
@Gns_179 En azından yâr gelmese de Ankara’ya kar geldi.
@amantideigatti Ankara çok soğuk kedimiz uyurken üstünü örtmeye başladı.
@akdenizkadar Ankara’daki soğuk aklımı başımdan aldı.
@Brkylmz88 Kıymetli akrabalarım, eş dost ve tanıdıklar mümkünse bu soğuk havada kimse öleyim falan demesin! Hava çok soğuk! #Ankara
YAŞAYINCA ALIŞIYORSUN
@ankaraamizah Acun Survivor’ı Ankara’da yapsın burada hayat şartları daha zor.
@gamzeyelken4 Ankara’ya her kar yağdığında neden İzmirli gibi tepki veriyorsunuz?
@ankaraasabisi Kar görmüş Adanalı gibi deli deli hareketler yapmayın. Kar ilk defa yağmıyor Ankara’da.
@mzaltun10 Allah Ankaralılar boş yapmasın diye önce bütün Türkiye’ye en son da Ankara’ya kar yağdırdı.
@Ciyanis Kuğulu’da kestane yemelik bir kar yağışı var.
@UstunsoyFirdevs Başta soğuk geliyor ama yaşayınca alışıyorsun. (06) #Ankara
@vekerim Kar geldi sana Ankara.
CEM ADRİAN’DAN KUĞULU POZU
Sevilen sanatçı Cem Adrian, Kuğulu Park’ta çektiği fotoğrafı, “Ankara’dan iyi pazarlar” notuyla paylaştı.
ÇARPTIĞI ARABANIN SAHİBİNE ULAŞTI
Cumartesi akşamı yoğun kar yağışı altında kaza yapan oyuncu Tamer Karadağlı, yaşadıklarını Instagram hesabından şöyle anlattı:
“Dün akşam Ankara kar cehennemi yaşadı. Ve bundan ben de nasibimi aldım. Ankara Şimşek Sokak’ın üst tarafında 06 AFC 312 plakalı kırmızı Hyundai arabaya kayıp çarptım. Gerçi numaramı yazıp bıraktım ama o kağıt karda eriyip gitmiş olabilir. Benim arabama vurup kaçsalardı çok sinirlenirdim. O yüzden bu arabanın sahibi ya da tanıyan biri kendisine iletirse sevinirim. Hasarı neyse karşılamaya hazırım.” Karadağlı, paylaşımdan bir süre sonra araç sahibine ulaştığını duyurdu.
DEV HAYVANLAR SOKAKLARDA
@mirzakok bir süredir Instagram hesabından ilgi çekici bir fotoğraf serisi paylaşıyor. Kurttan pandaya, kediden zürafaya pek çok dev hayvanı Ankara sokaklarına yerleştiren @mirzakok’un çalışmaları sosyal medyada oldukça beğenildi. Benim favorimse herkesin üzerinden kayma hayalleri kurduğu meşhur kaydırak binaya boylu boyunca uzanan panda.