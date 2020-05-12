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Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim

12 Mayıs 2020

Malum, en çok İstanbul’a dönüşü sevilen, sıkıcı ve gri bulunan, denizi yok diye hor görülen Ankara’da, şehrimize hasret kaldık.

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim

Normal hayatımızdaki basit anlardan aniden öyle uzaklaştık ki, bazen aklıma şehirdeki sevdiğim yerler düşüyor. Canım Ankara Kalesi’ndeki dükkânları gezmeyi çekiyor. Oğlumu Ahlatlıbel’e, Gölbaşı’na, Kuğulupark’a götürmek, ailemle birlikte Altınköy’de kahvaltı yapmak istiyorum. Evde olsak da aynı, hatta belki daha fazla gündelik telaş içindeyken sanki beynimde bir dolap kapağı açılıyor ve mekânlar, anılar yere saçılıyor...

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim

Hâl böyleyken bir sosyal medya hesabı keşfettim. Ankara Yapılacaklar Listesi, namıdiğer @Yapilacaklar06. Instagram ve Twitter’dan takip edebileceğiniz hesap, yukarıda bahsettiğim mekân ve anı dolaplarının kapağını açıyor. Kentin renklerini kentliye hatırlatıyor, bilmeyenlere tanıtıyor. İşte, Vizontele filminden hatırladığımız “Ankara’yı diyorum, avucumun içi gibi bilirim” repliğiyle sosyal medyada arzıendam eden @Yapilacaklar06’nın listesinden bazı maddeler:

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim
Beypazarı Güdül yolu arasında kalan bu cenneti ziyaret etmelisin.

RENKLİ DAĞLARA DOĞRU KOŞ

- Güdül, Sorgun Göleti’nde doğa ile baş başa kal.
- Odun ateşinde pişen Kızılcahamam bazlamasının üstüne hakiki tereyağ-bal koyup afiyetle ye.
- Ayrancı’da ayda bir düzenlenen antika pazarına mutlaka uğra.
- Ankara’nın merkezinde yok olmaya bırakılmış tarihi Yahudi Mahallesi’ni gez.
- Ankara’ya 23 km uzaklıkta Mamak ilçe sınırlarındaki Kıbrıs Köyü Kanyonu. Doğal güzellikler arasında aileniz ile güzel vakit geçirmek, hafta sonu kafa dinlemek için çok güzel bir adres.
- Beypazarı’nın huzur kokan sokaklarında gez ve havuç suyu iç.
- Otabanda arabayı sağa çek ve Ankara havası oyna.
- Nallıhan Kuş Cenneti’nde renkli dağlara doğru koş.
- Onu bul. Onunla Ankara’yı seyret.
- Seğmenler’de çimlere seril.
- Kızılcahamam’ın mis gibi ormanlarında kamp yap.
Şimdilik tüm bunları hayata geçiremiyoruz fakat artık yapılacaklar listemiz hazır. Siz de evde kaldığımız bu günlerde listeyi kendi zevkinize göre geliştirebilir ve kentinize yapılacak ‘sıkıcı, gri, yapacak hiçbir şey yok’ gibi yorumlar için elinizin altında tutabilirsiniz...

ŞEHİR FİLTRE KAHVE TADINDA

Sosyal medyada Ankara’yla ilgili söylenecek bir şeyler her zaman vardır. Kentlinin kaleminden sosyal medyaya yansıyan bazı lakırtılar şunlar oldu:
@yesimtatar_ Sen “K” harfisin ve ben Angaralıyım.
@zibidipisi Rüyamda Ankara’ya taşınmam teklif ediliyordu. Hayatta taşınmam Londra’da düzenim oturdu falan derken AOÇ dondurması vaat edilerek kandırılmaya çalışıldım. Bir an için aklıma da yatmadı değil.
@kurtece01 Derse başlamadan önce Ankara havası açıp moda giriyorum bebeyim bizde böyle.
@antheaxa Ankara havası dinleyerek kafamdaki düşüncelerle tatlı yapıyorum 10/10.
@can42an Sizce bir şehrin tadı olabilir mi? Benim için Ankara filtre kahve tadında.
@ardcliumut Ankara metrosu... Acayip özlendin bak dayanamıyorum artık.
@AnkaraninBeyi Hiçbir Ankaralı Bahçelievler’e Bahçelievler demez.

EL AYAK ÇEKİLİNCE

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim

Sosyal medyadan takip ettiğim Mehmet Bayram’ın fotoğraflarını çok seviyorum. İnsana, 20’li yaşlarda izlenen romantik komedilerin yarattığı türden bir duygu veriyor. Son olarak iki fotoğrafı dikkatimi çekti. İlki Kumrular Sokak’tan bir kare. @muzdarib, “Kalabalığından keşmekeşinden farkına varamadığımız bir Kumrular Sokak var. El ayak çekilince güzelliğini ortaya koydu” demiş. İkinci kare ise Mithatpaşa Caddesi’nden. Fotoğrafa, “Arkasına Kocatepe Camii’ni aldı, ‘Bi de beni tek çek’ dercesine durdu pozunu verdi” notunu düşmüş.

Ankara’yı avucumun içi gibi bilirim
Emek metrosuyla Hayao Miyazaki’nin Ruhların Kaçışı filminden iki karakteri bir araya getiren @Peyaz, paylaşıma, “Herkesin evde kaldığı bugünlerde, az yolcu olmasını fırsat bilen kimseler sürreal yolculuklar yapmaya başlamış metro ile” notunu düştü.


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