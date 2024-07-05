En düşük emekli memur maaşı 17.573 TL

Haberin Devamı

TÜİK 2024 Ocak-Haziran enflasyonunu açıkladı emekli memurların maaş zamları netleşti. Memur emeklileri 2024 Temmuz ayında maaşlarını yüzde 19.31 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 17.573 liraya çıkacak.

2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2024’ün ikinci 6 ayında memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 15’i geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı il birlikte memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 19.31 olacak.

Haberin Devamı

2024 Ocak ayında ise memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 49.25 olmuş ve bu zam ile memur emeklileri son 5 yıldaki en yüksek zam oranını almışlardı. Böylece memur emeklilerinin 2024 yılı zam oranı yüzde 68.56 oldu. 2023’te ise memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 55 olmuştu.

2024’ün Temmuz ayındaki yüzde 19.31’lik artış ile birlikte emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak. Buna göre temmuz ayında maaşa göre emekliler 675 lira ila 4.300 lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme alacaklar.

-NOT: Tabloda; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre Temmuz ayı zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklileri ile 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühendislerin 2024 Temmuz ayı zamlı maaşları da yer almaktadır. 2024 Ocak ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır. Ek ödeme tutarı yüzde 4 üzerinden hesaplanmıştır.

Haberin Devamı

YARIN: MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI