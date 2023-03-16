Depremde hayatını kaybedenlerin BES birikimleri ödenecek

Haberin Devamı

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları BES’ten para alıp almayacaklarını merak ediyorlar. Depremde konutunu, işini kaybeden BES katılımcıları da birikimlerinin tamamını alıp alamayacaklarını soruyor.

Açıkça söyleyeyim; DASK’tı, kaskoydu, konut sigortasıydı, hayat sigortasıydı derken BES, böyle bir ortamda aklıma hiç gelmemişti. Neyse ki, okuyucular hatırlattı.

11 İLDE 1.4 MİLYON BES’Lİ

Emeklilik Gözetim Merkezi, verileri açıkladı. Depremden etkilenen 11 ilde toplam BES katılımcı sayısı 1 milyon 469 bin. Bunun 732 bini gönüllü BES katılımcılarından oluşuyor. BES’lilerin 468 bin 291’i erkek, 262 bin 806’sı da kadın. Toplam 1.4 milyon BES katılımcısının 737 bini de çalışanların, işverenleri tarafından bireysel emeklilik sistemine dahil edildiği Otomatik BES’ten sisteme girmiş. Bir başka deyişle çalışanların BES’inden oluşuyor. Bu kişilerin de 529 bin 945’i erkek, 197 bini kadın çalışan.

Haberin Devamı

28 MİLYAR TL’LİK BİRİKİM

Bu kapsamda Türkiye genelindeki toplam 17.5 milyon BES katılımcısının, yüzde 8.4’ü depremin etkilediği 11 ilde bulunuyor. Bu katılımcıların oluşturduğu BES fon büyüklüğü ise 28 milyar lira. Daha açık bir anlatımla, depremin etkilediği bölgede BES’i olanların devlet katkısı da dahil toplam birikimleri 28 milyar lirayı aşmış durumda. Depremin etkilediği 11 il, toplam BES fonlarının –ki 400 milyar TL- yüzde 7’sini oluşturuyor.

Bu bilgiden sonra gelelim, deprem bölgesinden gelen okuyucu sorularının cevaplarına... İster gönüllü, ister çalışan olsun; depremde hayatını kaybeden BES katılımcılarının varislerine devlet katkısı dahil, birikimlerin tamamı emeklilik şirketleri tarafından ödenecek.

ÖDEMELERİ BAŞLADI

Depremde hayatını kaybedenlerin varisleri vefat eden kişinin BES sözleşmesi olup olmadığını veya sözleşmesi varsa hangi şirkette bulunduğunu veraset ilamı ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi’nden öğrenebilecek. Şunu da belirteyim, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Emeklilik Gözetim Merkezi, AFAD vasıtasıyla deprem bölgesinde vefat eden kişilerin kimlik bilgilerine ulaşıp, BES sözleşmesi olup olmadığını kontrol ediyor. BES sözleşmesi varsa da varislere ulaşılıyor. Öğrendiğime göre de deprem bölgesinde vefat edenlerin yakınlarına BES ödemeleri yapılmaya başlanmış.

Haberin Devamı

Kimi depremzedeler “BES sözleşmem var, deprem nedeniyle devlet katkısı da dahil birikimlerimin tamamını alabilir miyim” diye soruyorlar. Katılımcının devlet katkısı dahil tüm birikimlerini alabilmesi için şartlar arasında deprem ya da afet yer almıyor.

Üç kriter var; emeklilik, vefat, sakatlık. Ancak depremden etkilenen BES katılımcıları kendi birikimlerinin tamamını alabilirler, burada bir sorun yok. Hatta sistemde kaldıkları süreye göre hak etmişlerse, devlet katkısındaki birikimlerinin bir kısmını da alabilecekler.