Yunanistan provokasyon Rumlar kışkırtma peşinde

Kıbrıs’ta yüzlerce sivili şehit eden katliamcı EOKA’cıların itiraflarını daha önce yine Rum gazetelerinden okumuştuk.

Şimdi, EOKA’nın devamı olan EOKA-B diye bilinen örgütün iki mensubunu Güney Kıbrıs Rum kesimi kanalı Omega TV’ye çıkartan Rumlar, 1964 yılında 68 Türkü nasıl katlettiklerini açıkladılar.

CANİ EOKA-B’CİLERİN AÇIKLAMALARI

EOKA’cı cani Neoptolemos Leftis, o katliamı şöyle anlattı: “Bize, her bir can (Rum) için karşılığında 10 (Türk) can alınacak emri geldi. Emir bizim gruptan geldi. Bizim 500 kişilik bir grubumuz vardı. Bize özel eğitim verdiler. Gelen emir her bir Rum için 10 Kıbrıslı Türkü öldürmemiz yönündeydi. Öyle de oldu zaten. Bana hâlâ öldürdüğümüz 68 Türkü soruyorlar.”

Bir diğer EOKA’cı katil Athos Petridis de şunları söyledi: “(Türklerin) Arabaları vardı, büyük arabalar onları taşıyan. Lefkoşa’ya gitmek için yola çıkan arabaları yolda durduruyorduk ve içindeki Türkleri aşağı indirip paralarını alıp onları şişleyerek kuyulara atıyorduk. Silahla vuruyorduk, şişliyorduk ve çukurlara atıyorduk.”

NEDEN ŞİMDİ KONUŞTULAR

Rumların bu süreçte EOKA’cı canileri ekrana çıkartıp konuşturmasının elbette bir sebebi var. Onu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan şöyle anlatıyor: “Elbette bir amaçları var. Bizi kışkırtmak, kendilerine saldırtmak istiyorlar ama biz daha önce de olduğu gibi hukuk dışına çıkmadan hakkımızı arayacağız. Yoldan geçen Türk otobüslerini durdurarak içindeki Türkleri indirip önce paralarını aldıklarını, silahla vurduklarını sonra da şişleyerek onları öldürdüklerini ve çukurlara gömdüklerini itiraf eden iki Rum katil Athos Petridis ve Neoptolemos Leftis hakkında KKTC polisine, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk. Kıbrıs Rum kesiminde açacağımız davanın ardından konuyu BM, AB ve AİHM’ye taşıyacağız”

60 ŞEHİT HÂLÂ KAYIP

İki Rum caninin de içinde bulunduğu EOKA-B üyesi teröristlerin, 1964 yılında gerçekleştirdikleri bu katliamda hayatını kaybedenlerin bugüne kadar sekizinin cenazelerine ulaşıldı. Halen 60 şehidimizin cenazeleri kayıp.

1.817 ŞEHİT, 250 GAZİ

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Benan’ın verdiği bilgiye göre, Rumların katliama başladığı 1956’dan 1974’e kadar Kıbrıs’ta 1.817 sivil ve asker şehit oldu. 18 yıllık katliam sürecinde 200’ü 0-14 yaşındaki çocuk, 134’ü kadın, 519’u asker geri kalan 853 kişi ise sivil erkeklerden oluşuyor. Bu sürede 250 Türk yaralanıp gazi oldu.

2004’TE DE İTİRAF ETMİŞLERDİ

Rumların katliamları, 15 Temmuz 1974 tarihindeki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası da bitmedi. 15 Ağustos 1974 günü intikam amacıyla Taşkent’i basarak Türkleri katlettiler.

2004 yılında, eski bir EOKA’cı olan Andreas Dimitriu isimli bir Rum’un Güney Kıbrıs’ta yayınlanan ALITHIA gazetesinde itirafları da yayınlanmıştı.

Taşkent’te Türklere yaptıkları katliamı ve tecavüzleri şu şekilde anlattı: “... Ne yaptıysak devletin (Güney Kıbrıs Rum Devleti) yasal güçleriyle beraber yaptık. Köydeki 89 Türk erkeğini topladık. Onlar öldürüleceklerini bilmiyorlardı. Toplananlar Hirokitia’dan gelen askerler tarafından götürüldü. Bu arada gelen askerler intikam için bazı genç kadınlara da tecavüz ettiler. Toplanan Türk erkekleri daha sonra topluca öldürüldü, dozerlerle açılan çukurlara gömüldü... O zamanlar böyle şeyler oluyordu...

YUNANİSTAN PROVOKASYON PEŞİNDE

Rumların katliam açıklamalarının tarihlerine dikkat edin, Kıbrıs’ta çözüm konuşulduğu dönemdeki gibi, bugün de Amerika’nın Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtma çabalarının arttığı bir dönemde aynısı tekrarlanıyor. ABD Kongresi’nde Yunan Başbakanı’nın konuşturulması sonrası siyasetçilerin açıklamaları en son ortaya atılan haritalarla Yunanistan bir provokasyon peşinde. Türkiye ve KKTC ise hukuk yolu ile hak ve menfaatlerini koruyacaktır.