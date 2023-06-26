Soruşturma, Muharrem İnce’ye FETÖ kumpasını ‘Ruslara’ yıkan Kılıçdaroğlu’na dayanacak mı

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Sahte dekont ve montaj görüntüleri WhatsApp üzerinden yayan beş kişi hakkında ceza davası açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konudaki terör soruşturmaları ise devam ediyor.

Çünkü savcılık yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmada, elde edilen delillere ve tüm dosya kapsamına göre; eylemin seçim sürecinde olan bir cumhurbaşkanı adayını ve bir siyasi partinin genel başkanını olumsuz yönde etkilemek üzere, iştirak halinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında ve toplu halde işlenmiş olabileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgu, emare ve delillerin bulunduğunu tespit etti.

FETÖ YAPTI

İddianamede, sahte dekont ve montaj görüntülerin Fetullahçı Terör örgütü üyeleri tarafından oluşturularak yayıldığı şöyle anlatıldı:

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“Eldeki iş bu soruşturma dosyası kapsamında; söz konusu FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir kişiler tarafından hazırlanarak internet ve sosyal medya mecralarında yayılan, müştekinin görseli montajlanmak suretiyle hazırlanan sahte pornografik video ve fotoğraflar yine internet ve sosyal medya mecralarında hukuka aykırı olarak ele geçirilen eldeki bu dosyadaki şüpheliler tarafından aynı yollarla hukuka aykırı olarak yayılarak ifşa edilmiş, bu yolla müştekinin toplum ve kamuoyu nezdindeki şeref, onur ve saygınlığı, aile hayatı, cinsel dokunulmazlığı, kişilik hakları, siyasi kişiliği ve Anayasal demokratik seçim sürecindeki adaylık statüsü olumsuz yönde etkilenmiş ve bu olaylar dizisi sonucunda müşteki cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda kalmıştır.”

İKİ AYRI SORUŞTURMA

Sahte ve montaj içerikleri hazırlayan ve yayan FETÖ mensupları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 2023/140607 soruşturma numaralı dosya üzerinden kapsamlı bir şekilde soruşturmaya devam ediyor.

Ayrıca Muharrem İnce’nin seçim sürecinde 10 milyon dolar aldığı iddiasıyla ilgili olarak oluşturulan sahte banka dekontunun hazırlanması ve yayılması iddialarıyla ilgili olarak da 2013/107442 soruşturma numaralı dosya üzerinden kapsamlı bir şekilde soruşturma yürütülüyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu

ANAYASAL DÜZENE SALDIRI

Savcılık, iddianamesinde FETÖ mensuplarının sahte dekont ve porno içerikli montaj içeriklerle Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini amaçlarken aynı zamanda anayasal düzene müdahale ettiklerini şöyle anlattı: “Eylemin mağdurunun (Muharrem İnce) kişiliğinin yanında, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’ne katılan ulusal çapta faaliyet yürüten bir siyasi partinin genel başkanına ve 13. cumhurbaşkanı adayına yönelik olarak seçim sürecinden ayrılmasını sağlamak maksadıyla yapıldığı yönündeki olgu ve emareler nazara alındığında anayasal demokratik seçim sürecinin sağlıklı işlemesine ve bu yolla demokratik toplum düzenine yönelik hukuka aykırı bir müdahale girişimi niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.”

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KILIÇDAROĞLU RUSLARI SUÇLADI

Muharrem İnce’ye karşı FETÖ’cülerin kumpasının bir ayağı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dayanıyor. Dolayısıyla bu soruşturma genişleyerek Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapısına kadar dayanırsa şaşırtıcı olmaz. Çünkü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, rakibi Muharrem İnce’nin montajla şantajla adaylıktan çekildiği gün Twitter hesabından hem Türkçe hem de Rusça mesaj paylaşarak Rusları şöyle suçlamıştı:

“Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hâlâ işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

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KREMLİN KILIÇDAROĞLU’NU YALANLADI

Kremlin sözcüsü Peskov, hemen ardından yaptığı açıklamayla Kılıçdaroğlu’nu şöyle yalanladı: “Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi veren olduysa onlar yalancıdır.”

KILIÇDAROĞLU ‘KANIT VAR’ DEDİ

Kremlin’den yapılan yalanlama karşısında İngiliz Reuters ajansına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Eğer somut kanıtımız olmasaydı tweet atmazdım. Bir diğer ülkenin, bir parti lehine Türkiye’nin seçim sürecine müdahale etmesini kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünyanın bundan haberdar olmasını istedim. Bu çağrıyı bir tweet ile açıkça yapmamın sebebi bu” dedi.

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Muharrem İnce, 45 günlük adaylık sürecinde de defalarca kendisine yönelik itibar suikastının failinin FETÖ’cüler olduğunu söylemişti.

Adaylıktan çekildiği 10 Mayıs 2023 günü de Twitter hesabından, “45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ’cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim” açıklamasını yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bu durumun bilinmesine rağmen FETÖ’cülerin değil Rusların yaptığını iddia etti. FETÖ’cüleri aklayan Rusları suçlayan Kılıçdaroğlu, Kremlin’in yalanlamasından sonra da elinde kanıtlar olduğunu söyleyerek iddiasının arkasında durdu.

Bu köşeden daha önce de “Kılıçdaroğlu’nun elindeki belgeleri açıklaması gerekir” diye çağrıda bulunmuştum. Ama ne kamuoyuna bunları açıkladı ne de savcılığa bunları verdi. Bana gönderirse köşemde kanıtları yayınlamaya hazırım.

Ancak, FETÖ’cülerin Muharrem İnce’ye kumpas kurarak cumhurbaşkanı seçilmesi için adeta yol temizliği yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda sonsuza kadar sessiz kalamaz.