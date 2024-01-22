FETÖ kumpası uzay yolunda da karşımıza çıktı

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Uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezeravcı da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanması tarafından “disiplin kurulu kararı” üzerinden kurulan kumpasla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılan 400’e yakın subay ve pilottan birisiymiş.

FETÖ’cüler, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nde kendilerinden olmayan birlerce kişiyi, sahte ihbar ve görüntüler yanında özel hayatları ile tehdit ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden uzaklaştırdılar. Alper Gezeravcı da o dönem FETÖ’nün kurbanlarından birisi oldu. 2011’de hakkında sahte ihbar ve iftira üzerine Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nda çöreklenmiş FETÖ’cüler tarafından yasadışı sorgulanmış ve tehdit edilmiş.

O süreci yakından bilen eski TSK mensubu’nun anlattıkları ilginç; “Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nı kontrol eden FETÖ’cüler kendilerinden olmayan herkese karşı bir operasyon yaptılar. Üryani Kömbeci’nin başında olduğu ekip sahte ihbarlarla hedef aldıkları subayları yasadışı sorguya alıp tehdit ve şantajla ellerinden imzalı ifadeler aldılar. Alper Gezeravcı da bunlardan birisi, Hava kuvvetleri’ndeki FETÖ’cü istihbaratçılar bu çocuğu günlerce baskı altında tutup, tehdit edip, vaatlerde bulunup ’İmzala işte bir şey olmayacak’ deyip kendi yazdıkları metni imzalatmışlar. ‘Yoksa hakkındaki iddialar yayılır ailene kadar ulaşır’ diyerek tehdit etmişler.

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KURUL VE MAHKEME FETÖ’CÜYDÜ

Bu sadece ona değil birçok kişiye yapılmış o dönem. Hava Kuvvetleri’ndeki bu ekibin hepsi FETÖ’cüydü; Disiplin Kurulu üyeleri Adli Müşavir eski hâkim yarbay Bedrettin Özgür FETÖ’den hükümlü, Kurmay Başkanı, Personel Başkanı, İstihbarat Başkanı tamamı FETÖ’cüydü. Bazılarının ailesi gayet mütedeyyin olan bu çocukları tek suçları FETÖ’cü olmamak, FETÖ operasyonlarına direnmekti. Hava Kuvvetleri’ndeki istihbarat ekibi yasadışı yöntemlerle hedef aldıkları personeli günlerce yorup, tehdit edip, ‘Bu bilgileri ailene göndeririz’, “Şunu imzalayın bir şey olmayacak’ deyip kendi yazdıkları ifadeleri imzalatıyorlardı. Sonra da FETÖ’nün elindeki Adli Müşavirlik dosyayı yine FETÖ’cülerin elindeki Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderiyor ve personel TSK’dan atılıyordu.

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Sonrasında, ihraç kararına karşı iptal davası açsan da FETÖ’nün elinde olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nden (AYİM) olumlu sonuç alamıyorlardı. Çünkü AYİM de FETÖ’nün elindeydi. İhraç kararına ret veren eski hâkim albay firari Cemil Çelik de azılı bir FETÖ mensubudur.”

FETÖ’CÜ SALDIRISI

Gerçekten de Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna çıkar çıkmaz sosyal medyada yalan, iftira ve dezenformasyon harekâtını başlatan da FETÖ’cü vatan haini Cemil Çelik oldu. Çelik, FETÖ’cülerin kumpasla attığı Alper Gezeravcı’nın göreve dönmek için başvurusuna ret kararı veren FETÖ’cü heyetin üyesi. Nitekim Adem Yavuz Aslan gibi FETÖ’cüler de ona katıldı. Bu olay bir kez daha FETÖ’cülerin nasıl alçak ve hain bir grup olduğunu sadece iftira atmakla kalmayıp hala yalanlarla algı yaratmaya çalıştığını gösteriyor. Yani uzaya da gitsek FETÖ ihanetten biz de bu alçaklarla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

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GÖREVE DÖNMESİ UZAYA GİTMEKTEN DAHA ZOR OLMUŞ



FETÖ kumpasıyla TSK ile ilişiği kesilen Alper Gezeravcı’nın görevine dönüş süreci de bir hayli zorlu. Hani “Göreve dönmesi uzaya gitmekten daha zor ve çetin” desem yeridir. 26 bin kişi arasından belirlenen 30 kişi arasından seçilen ve 8 aylık bir eğitimin ardından uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı, 2011’nin son günlerinde kumpasla atıldığı Hava Kuvvetleri’ne ancak sekiz yıl sonra 2020’da dönebildi.

Sekiz yıl F-16 pilotluğu da yapan Alper Gezeravcı, Adana İncirlik Üssü’nde 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı emrinde Hava Pilot Yüzbaşı olarak görevli iken Fetullahçı Terör Örgütü’nün Hava Kuvvetleri’ndeki yapılanmasının kumpası sonucunda 2012’de dosyasına “Silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir” şeklinde ayırma sicil belgesi düzenlendi.



Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi’ndeki FETÖ’cülerin günler süren psikolojik işkencesi, tehditleri sonucu önüne konulan ifadeyi imzaladıktan sonra “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” işlemi ile “re’sen emekli” edilerek Milli Savunma Bakanlığı’nın 22 Ekim 2012 tarihli onayı ile TSK’dan ilişiğinin kesilmesine karar verildi.

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BAKANLIK İTİRAZ ETTİ



Alper Gezeravcı bu idari karara karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açtı. AYİM 1. Dairesi 17 Eylül 2013’te dava konusu işlemin iptali yönünde verse de Bakanlık, karar düzeltme talep ederek itirazda bulundu. AYİM, 16 Ocak 2014’te Gezeravcı’nın Hava Kuvvetleri’ne dönme isteğini geri çevirdi. AYİM’nin bu kararına karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Gezeravcı buradan da sonuç alamayınca 24 Ağustos 2017’de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Dosyası AİHM’de görüşülmeyi bekleyen Gezeravcı, Hava Kuvvetleri’nden çıkartılmasına dayanak olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1. Dairesi’nin 16 Ocak 2014 tarihli kararına karşı Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

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Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi 27 Aralık 2019 tarihli kararı ile yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne karar verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı 7 Temmuz 2020 tarihinde “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma” kararını iptal etti. Alper Gezeravcı tam sekiz yıl süren hukuki mücadeleden sonra 29 Temmuz 2020’de Türk Hava Kuvvetleri’ndeki kadrosuna geri döndü. Ama onun aklı fikri FETÖ’cü hainler tarafından kopartıldığı pilotluk sınıfına göre dönmekteydi.

DÖNÜŞ KARARI

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sonrası OHAL kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na eklenen Ek geçici 92. madde uyarınca Hava Kuvvetleri’nde yeniden pilot subay olmak isteyen Gezeravcı’nın durumunun ilgili yasal mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla reddedildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın “idari” kararına ve aynı yöndeki Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin kararına karşı itiraz eden Gezeravcı’ya iyi haber 12 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1’inci İdare Dava Dairesi’nden geldi. 1. Daire, Gezeravcı’nın istinaf başvurusunun kabulüne ve Ankara 4.İdare Mahkemesi’nin 17 Aralık 2020 tarihli kararın kaldırılmasına karar verdi.