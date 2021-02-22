Ağrı nire Gara nire

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir televizyon programında söylediği “15 Temmuz’u FETÖ yapmadı” ifadesi duyulur duyulmaz sosyal medyada yine bildik rüzgârlar esti. Soylu’nun FETÖ’yü temize çıkardığı yorumları yapıldı. Elbette yorumlar bilgisizlikten değil, kötü niyetten kaynaklanıyordu.

Bana da o dakikada soranlar oldu, kesilip kırpılmış görüntüye bakıp, “kastettiği Amerika” dedim. Çünkü aynı sözleri 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından da söylemişti. Kendini zeki zanneden algı operatörleri yine de boş durmadı. Ben de gerçeği merak edenler için ve ola ki 'aklı karışanlar' vardır diye Bakan Soylu’ya ne kastettiğini sordum. İşte cevabı:

BEN BUNU DEFALARCA SÖYLEDİM

“Ne kastettiğim belli, yaptığım açıklamanın hemen arkasından söylüyorum. Orada söylediğim çok açık bir şey var, ben bunu defalarca söyledim. 15 Temmuz’un hemen ardından 24 saat geçmeden 16 Temmuz günü saat 16.00-17.00 gibi Kahraman Kazan’a, şehitlerin cenazesine giderken, telefonda televizyonlara açıklama yaptım. ‘Bu darbenin arkasında Amerika vardır’ dedim. Biz 1960 darbesinin arkasında Amerika olduğunu uzun yıllar sonra dönemin İngiliz belgelerinden öğrendik. 1980 darbesinin arkasında Amerika olduğunu, ‘Bizim çocuklar başardı’ sözünden sonra anladık. 28 Şubat’ın arkasında kimler olduğu belli. Ben 20-30 yıl geçmeden bu darbenin arkasında Amerika olduğunu söyleyip tarihe bir not olarak bıraktım. Bugün değil, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden söyledim. Ondan sonra ben İçişleri Bakanı oldum. İçişleri Bakanı olduktan sonra Amerika’nın etkin olduğu her yerde FETÖ olduğunu gördüm.

Orada bir başka şey söylüyorum: Bir, FETÖ şeytani bir örgüttür. İki, istihbari bir örgüttür. Üç, bir terör örgütüdür. Dört, bir iletişim aygıtıdır. Dört özelliğini söylüyorum. Bunun bir başka özelliğini söylüyorum: FETÖ İslam’ı başkalaştırmak için icat edilmiştir. İki, PKK da İslam’ın en güçlü olduğu alanlardan birisi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden İslam’ı kazımak için icat edildi. Ayrıca DEAŞ da İslam’ı tahrip etmek için icat edilmiştir. Ve bunların hepsini icat eden aynı unsurdur. Şimdi LGBT’yi ortaya koyuyorlar. Bu bizim topraklarımızın bir değeri değil.

TOPLUMU UYARMAK

Şimdi 15 Temmuz meselelerini anlatırken, 15 Temmuz ile, FETÖ ile ilgili izahat yapıyorum. Belki bu örgütlerin hangi kulvarlarda koştuğunu bilmiyorsunuz. Bunların iç yönetimlerini, eğilimlerini, hangi iletişim dilini kullandıklarını bilmiyorsunuz. Mesela dedim ki, PKK elebaşlarından Cemil Bayık, üç gün önce HDP’ye kasten dedi ki, ‘Gerillanın üzerinden yükü alacaksınız’... Bunu ben okuyorum ve biliyorum. Benim burada yapacağım, toplumu bu konuda uyarmaktır. Benim görevim bu, önleyici hizmet. Ben bunları açıklayarak önleyici hizmet görevimi yerine getiriyorum.

15 Temmuz’un arkasında sadece FETÖ mü var, sadece o mu yaptı, hayır. Sadece 15 Temmuz olarak değil, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nde ne işi var, ne yapıyor? Kim kimin ülkesine böyle bir yapıyı sokar? Ha, bizi aldattılar, ‘Müslümanlık’, ‘Türkçe’, ‘bayrak’ gibi kelimelerle, herkesin hoşlanacağı söylemlerle faaliyette bulundular ve bunu Amerika iyi yönetti, Avrupa da bu işe teşne oldu, neticede 15 Temmuz’u yaptılar.