Güzelliklere göz dikmeyin güzellikler için gelin

İZMİR, çok yoğun bir haftayı geride bıraktı. Bu haftada 90’ncı İzmir Enternasyonal Fuarı, Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi, İzmir’in 99’ncu kurtuluş yıldönümü, özetle her şey vardı. İzmirliler, özellikle geçen hafta dışarıdaydı, kurtuluş coşkusunun ve fuar konserlerinde ünlü sanatçılarla buluşmanın tadına vardı. Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den, bu günlerin bir değerlendirmesini istedim. İşte Başkan Soyer’in gözünden yaşananlar ve de yorumlar:







ÖYLE GURURLUYUZ Kİ

“O kadar gururluyuz ki; yazın rehavetini eylül ayına girer girmez üzerimizden attık ve birbirinden başarılı etkinliklerle sonbahara ‘merhaba’ dedik. Önce 3 Eylül’de 90 yıldır Türkiye’nin geleceğine yön veren İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışını, gözümüz gibi koruduğumuz Kültürpark’ta yaptık.

FUAR YİNE AYNA OLDU

Fuar bir kez daha ülkemizi ve dünyayı İzmir’de birbirine bağladı. Bir kez daha konserlerden sergilere kadar kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bizler bir kez daha çimlerin üzerinden sahnedeki sanatçılarımıza eşlik ettik. Bir kez daha çocukluğumuzu andık. Fuar bir kez daha ayna oldu, dünyanın ve Türkiye’nin 90 yıllık tarihini bize yansıttı, hatırlattı.

