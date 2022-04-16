Gençlerin gelecek planına katkı çabası

BUGÜNLERDE gençlerin kafasındaki en önemli sorulardan birisidir herhalde: “Ne olacağım?” Gençler doğal olarak gelecek kaygısı taşır, yanlış kararlar vermekten çekinir, doğruyu bulabilmek için çabalar... Gençler deyince üniversite ve lise öğrencilerinden söz ediyorum... Üniversiteli, belirli aşamalardan geçerek hedeflediği bir fakülte ya da yüksek okula kapağı atabilmişse ne mutlu... Ya da pek istemediği bir dalda eğitimini sürdürmektedir, ama açıkta kalmamıştır hiç olmazsa... Bu kesimdeki gençler, yüksek öğrenimi tamamlama çabasındayken, iş bulabilme, bundan sonraki yaşamına yön verebilme telaşına da düşmüştür, yine doğal olarak…
LİSELİDE HAKLI TELAŞ VAR
Gelelim liselilere... Daha doğrusu lise sonlara... Uzunca bir maratonun ilk, orta, lise aşamalarını tamamlama rahatlığını sürerken yüksek öğrenim telaşına düşerler. Çok da haklıdırlar, çünkü yaşamlarını şekillendirecek seçim yapacaklardır. Son iki yıldır süregelen salgın illeti de liseli gençleri etkilemiştir mutlaka... Ve bu gençler hem kendi lise dersleri, hem de üniversiteye hazırlık için olağanüstü çalışırken, doğru karar, doğru seçim, hedeflenen meslek dalına adım atma telaşından kurtulamazlar.
BORNOVA ANADOLU’DAN
“Üniversite ve lise son öğrencileri neden düştü aklına” derseniz, yanıtım hazır: BALEV (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) yüzünden. (BAL) Bornova Anadolu Lisesi’nin, öğrencilerine üniversiteleri, meslekleri tanıtarak seçim ve kararlarına, hayallerine ışık tutmak, hedeflerini şekillendirmek amacıyla düzenlediği, “Kariler-Meslek tanıtım” etkinliğiyle ilgili bilgi notu ulaştırdılar. Ben de, biraz uçtum gittim... Bakalım BAL’da bu konuda neler olmuş:
DOPDOLU ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ
“69 yıllık köklü bir geçmişi olan ve bu geçmişte pek çok başarıya imza atan Bornova Anadolu Lisesi, dopdolu bir kariyer zirvesine ev sahipliği yaptı. Öğrencilerinin akademik başarısının yanında,kariyer planlamasını 21. yüzyıl yeterliliklerinin farkında; bilgi, beceri ve donanımını buna uygun tasarlamış, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerindeki rolün farkında olarak sürekli gelişiyor.
İKİ YIL ZORUNLU ARADAN SONRA
Bu yolculuğa önemli katkılar sunan ve 2 yıl aradan sonra yeniden 1–7 Nisan tarihlerinde gerçekleşen BAL Kariyer Günleri, 1 Nisan’da Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat’ın konferansıyla başladı. 5 Nisan’da gerçekleşen Üniversite Fuarı ülkemizin seçkin 22 üniversitesinin katılımıyla öğrencilerimizle buluşurken, üniversite tanıtımlarının yanında, öğretim üyelerinin öğrencilere yönelik; ‘kariyer, meslek seçimi, doğru üniversite seçimi ve geleceğin meslekleri’ temalı konferanslarıyla devam etti.
75 MEZUNDAN ÖNEMLİ BİLGİLER
5-6 Nisan tarihlerinde ise Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önceki yıllarda kendi oturdukları sıralarda oturan ve BAL mezunu olan, kariyerinin zirvesindeki 75 değerli meslek uzmanından bilgi edindikleri grup rehberliği etkinliklerine katıldılar. Bu etkinlikler tüm öğrencilerin, meslek uzmanlarının, üniversitelerin ve panelistlerin katılımıyla coşkulu bir kariyer zirvesi yarattı.”
HEPSİNE KOLAY GELSİN
BAL’da dolu dolu bir meslek tanıtım haftası gerçekleşmiş. Umarım yararlı olmuştur, kafalarında bir ışık yakabilmiştir. BAL’lı ve tüm liseli gençlere kafalarına uygun bir yüksek öğrenim, diledikleri ve yararlı olabilecekleri meslek ve de en önemlisi uygun iş, çalışma olanağı diliyorum. Hepsine kolay gelsin!
----------------------
BİR DUYURU
Dulhane’nin
imza günü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci yazar Duygu Özsüpandağ Yayman, ‘Dulhane’ adlı kitabını bugün 16.30-18.30 saatlerinde Yakın Kitabevi’nde imzalayacak.
Gençlerin gelecek planına katkı çabası
BUGÜNLERDE gençlerin kafasındaki en önemli sorulardan birisidir herhalde: “Ne olacağım?” Gençler doğal olarak gelecek kaygısı taşır, yanlış kararlar vermekten çekinir, doğruyu bulabilmek için çabalar... Gençler deyince üniversite ve lise öğrencilerinden söz ediyorum... Üniversiteli, belirli aşamalardan geçerek hedeflediği bir fakülte ya da yüksek okula kapağı atabilmişse ne mutlu... Ya da pek istemediği bir dalda eğitimini sürdürmektedir, ama açıkta kalmamıştır hiç olmazsa... Bu kesimdeki gençler, yüksek öğrenimi tamamlama çabasındayken, iş bulabilme, bundan sonraki yaşamına yön verebilme telaşına da düşmüştür, yine doğal olarak…
LİSELİDE HAKLI TELAŞ VAR
Gelelim liselilere... Daha doğrusu lise sonlara... Uzunca bir maratonun ilk, orta, lise aşamalarını tamamlama rahatlığını sürerken yüksek öğrenim telaşına düşerler. Çok da haklıdırlar, çünkü yaşamlarını şekillendirecek seçim yapacaklardır. Son iki yıldır süregelen salgın illeti de liseli gençleri etkilemiştir mutlaka... Ve bu gençler hem kendi lise dersleri, hem de üniversiteye hazırlık için olağanüstü çalışırken, doğru karar, doğru seçim, hedeflenen meslek dalına adım atma telaşından kurtulamazlar.
BORNOVA ANADOLU’DAN
“Üniversite ve lise son öğrencileri neden düştü aklına” derseniz, yanıtım hazır: BALEV (Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı) yüzünden. (BAL) Bornova Anadolu Lisesi’nin, öğrencilerine üniversiteleri, meslekleri tanıtarak seçim ve kararlarına, hayallerine ışık tutmak, hedeflerini şekillendirmek amacıyla düzenlediği, “Kariler-Meslek tanıtım” etkinliğiyle ilgili bilgi notu ulaştırdılar. Ben de, biraz uçtum gittim... Bakalım BAL’da bu konuda neler olmuş:
DOPDOLU ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ
“69 yıllık köklü bir geçmişi olan ve bu geçmişte pek çok başarıya imza atan Bornova Anadolu Lisesi, dopdolu bir kariyer zirvesine ev sahipliği yaptı. Öğrencilerinin akademik başarısının yanında,kariyer planlamasını 21. yüzyıl yeterliliklerinin farkında; bilgi, beceri ve donanımını buna uygun tasarlamış, topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerindeki rolün farkında olarak sürekli gelişiyor.
İKİ YIL ZORUNLU ARADAN SONRA
Bu yolculuğa önemli katkılar sunan ve 2 yıl aradan sonra yeniden 1–7 Nisan tarihlerinde gerçekleşen BAL Kariyer Günleri, 1 Nisan’da Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Turgay Polat’ın konferansıyla başladı. 5 Nisan’da gerçekleşen Üniversite Fuarı ülkemizin seçkin 22 üniversitesinin katılımıyla öğrencilerimizle buluşurken, üniversite tanıtımlarının yanında, öğretim üyelerinin öğrencilere yönelik; ‘kariyer, meslek seçimi, doğru üniversite seçimi ve geleceğin meslekleri’ temalı konferanslarıyla devam etti.
75 MEZUNDAN ÖNEMLİ BİLGİLER
5-6 Nisan tarihlerinde ise Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önceki yıllarda kendi oturdukları sıralarda oturan ve BAL mezunu olan, kariyerinin zirvesindeki 75 değerli meslek uzmanından bilgi edindikleri grup rehberliği etkinliklerine katıldılar. Bu etkinlikler tüm öğrencilerin, meslek uzmanlarının, üniversitelerin ve panelistlerin katılımıyla coşkulu bir kariyer zirvesi yarattı.”
HEPSİNE KOLAY GELSİN
BAL’da dolu dolu bir meslek tanıtım haftası gerçekleşmiş. Umarım yararlı olmuştur, kafalarında bir ışık yakabilmiştir. BAL’lı ve tüm liseli gençlere kafalarına uygun bir yüksek öğrenim, diledikleri ve yararlı olabilecekleri meslek ve de en önemlisi uygun iş, çalışma olanağı diliyorum. Hepsine kolay gelsin!
----------------------
BİR DUYURU
Dulhane’nin
imza günü
İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi, gazeteci yazar Duygu Özsüpandağ Yayman, ‘Dulhane’ adlı kitabını bugün 16.30-18.30 saatlerinde Yakın Kitabevi’nde imzalayacak.