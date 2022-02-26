Adının açıklanmasını istemeyen bir siyasetçi, özetimle: “Osmangazi ilçesinde rast geldiğim acı bir durumu sizlerle paylaşmak istedim.
Gerçi bu durum sadece Osmangazi’de değil diğer ilçelerde de yani Büyükşehir’in tamamında baskın! Bedensel engeli bulunan bir kardeşimiz içinde bulunduğu engeline daha da engel katacağı cadde üzerinde seyahatini yapıyor. Sebebi de kaldırımların engelli aracı kullanan ya da ya da engeli olanlara ergonomik imkân sunamamış olması. Kaldırımlara çıkış ve iniş yapabilecekleri engelli rampaları yok. Birçok noktada kaldırım ya dar ya da çeşitli engellere teslim olmuş vaziyettedir. Başkanların samimi hizmet sunmaları gerekmektedir. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaş’ında grup komutanlığındaki komutanların sorumluluğu birbirlerinin üzerlerine atmalarıyla alakalı olarak hatıra defterine kaydetmiş olduğu “Sorumluluğun yükü ölümden ağırdır” sözünü burada da kullanmak isterim. Umarım fayda olur!”
Şahsım olarak ben pek sanmıyorum fayda etsin! Ruhun şad olsun Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk…
TRAMVAY YOLU TEHLİKE SAÇIYOR
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Atatürk Caddesi esnafından Hikmet Yüksek’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi üzerinden de geçen İpek Böceği’nin (Tramvay) rayları birçok noktada paramparça olmuştur. Yani tramvay yolu tehlike saçıyor. Bu caddeden motor ve bisiklet sürücüleri de geçiyor. Keza biz yayalar da… Dolayısıyla hepimiz için ciddi tehlikelerin oluşması söz konusudur.”
Yerden göğe kadar haklısınız Hikmet Yüksek. 3 yıl önceydi. Yine aynı sorun sebebiyle Uluyol Caddesi üzerinde görev yapan ‘Yunus’ polislerinin motosikletinin ön tekeri raylarından ayrılan dağılmış asfaltın içine denk geldiği için feci şekilde düşerek yaralanmışlardı. Hatalardan ders çıkartmamak ne büyük bir gaflet! Umarım bizi duyan çıkar…
YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE AMMMAN DİKKAT!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ruhi Göre: “Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Türkan Saylan Caddesi üzerinde hizmet veren yer altı çöp konteynerlerinin bazılarında kapak yok. Sonuçlarını yazmaya gerek olmasa diye düşünerek ilçenin sorumlusu olan Nilüfer Belediyesi’ne ‘ammannn dikkat!’ diyorum” diye uyarıyor.
BU ACELE NİYE?
Okurlarımızdan Turgay Tansel, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi girişinde bulunan ‘Nilüfer Belediyesi’ tanımlı dijital saat mevcut saat diliminden iki saat ileride çalışmaktadır. Saatin düzeltilmesi gerekmez mi? Biran evvel gerekli ayarlamanın yapılmasını rica ediyorum.” Turgay Tansel, bu acele niye? Durun hele. Nilüfer Belediyesi önünde üç yıldır yanlış zaman dilimlerini gösteren saatleri düzelttirelim de önce… ‘Biran evvel’ diyerek hak yemek niye!
28 DAKİKADA ÇÖZÜLDÜ
İki gün önce okurumuz Sabrina Caferoğlu: “Dün yaşamakta olduğum ABD’den ailemi ziyaret geldim. Erikli Mahallesi’nde bulunan ve daha önceki yıllarda Yıldırım Belediyesi’nin yüzme havuzu olarak kullanılan tesisin karşısında bulunan yoldaki yağmur suyu giderine ait olan demir ızgaralardan birisi yok. Bu durum hem yayalar için hem araçlar ve de sürücüleri için çok tehlikelidir. Sorunu en hızlı şekilde nasıl giderebiliriz…” dişe sordu.
Ben de gerçekten çok ciddi sorunlara gebe olan şikâyetteki aksaklığın hiç zaman kaybetmeden giderilmesi için, çalıştığı kuruma kendi malı gibi sahip çıkan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’i ilgili fotoğrafla birlikte bilgilendirdim. Müdür Gülenç: “Onu da mı çalmışlar? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sözün bittiği yerdeyiz. İhbarları için okurunuza ve konuyu derhal tarafıma yolladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Konu yer itibariyle de oldukça mühim. Bir vatandaşımızın burada zarara uğraması ilk önce bizi kahreder. İlgili ekiplere bilgiyi aktaracağım. En geç yarım saat içinde o ızgara oraya takılacaktır. Sağ olunuz...” dedi.
HIRSIZA YAZIKLAR OLSUN
Ben de bu konuşmayı Sabrina Caferoğlu’na aktardım. Sabrina; “Burada bekliyorum öyle ise…” ve tam 28. dakikada Müdür Güngör ve ardından da 29. dakikada Sabrina ‘Sorun giderildi’ diye aradı. Ayrıca Sabrina Caferoğlu’nun benden Bursa halkına hatıra olsun diyerek yollamış olduğu sonrası da fotoğrafını paylaşıyoruz. Sağ olasın Sabrina. Yolun açık olsun. Bu esnada kıymetli Gülenç müdür, umarım her kurumun başına siz gibi: “7/24 beni arayınız. Benim maaşımı da halkımız ödüyor. Onların taleplerini karşılamak için bu göreve getirildik. Hakkını veremezsem bu makam bana haram olur…” diyen ve dediğini de yerine getiren liderler gelir… Unutmadan, bizlerden birimizin canına ve malına zarar verecek işi yapan ve bunları yaparken de kamunun malını çalan soysuz hırsızlara da yazıklar olsun.
Sorumluluğun yükü ölümden ağırdır
Adının açıklanmasını istemeyen bir siyasetçi, özetimle: “Osmangazi ilçesinde rast geldiğim acı bir durumu sizlerle paylaşmak istedim.
Gerçi bu durum sadece Osmangazi’de değil diğer ilçelerde de yani Büyükşehir’in tamamında baskın! Bedensel engeli bulunan bir kardeşimiz içinde bulunduğu engeline daha da engel katacağı cadde üzerinde seyahatini yapıyor. Sebebi de kaldırımların engelli aracı kullanan ya da ya da engeli olanlara ergonomik imkân sunamamış olması. Kaldırımlara çıkış ve iniş yapabilecekleri engelli rampaları yok. Birçok noktada kaldırım ya dar ya da çeşitli engellere teslim olmuş vaziyettedir. Başkanların samimi hizmet sunmaları gerekmektedir. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaş’ında grup komutanlığındaki komutanların sorumluluğu birbirlerinin üzerlerine atmalarıyla alakalı olarak hatıra defterine kaydetmiş olduğu “Sorumluluğun yükü ölümden ağırdır” sözünü burada da kullanmak isterim. Umarım fayda olur!”
Şahsım olarak ben pek sanmıyorum fayda etsin! Ruhun şad olsun Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk…
TRAMVAY YOLU TEHLİKE SAÇIYOR
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Atatürk Caddesi esnafından Hikmet Yüksek’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi üzerinden de geçen İpek Böceği’nin (Tramvay) rayları birçok noktada paramparça olmuştur. Yani tramvay yolu tehlike saçıyor. Bu caddeden motor ve bisiklet sürücüleri de geçiyor. Keza biz yayalar da… Dolayısıyla hepimiz için ciddi tehlikelerin oluşması söz konusudur.”
Yerden göğe kadar haklısınız Hikmet Yüksek. 3 yıl önceydi. Yine aynı sorun sebebiyle Uluyol Caddesi üzerinde görev yapan ‘Yunus’ polislerinin motosikletinin ön tekeri raylarından ayrılan dağılmış asfaltın içine denk geldiği için feci şekilde düşerek yaralanmışlardı. Hatalardan ders çıkartmamak ne büyük bir gaflet! Umarım bizi duyan çıkar…
YER ALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE AMMMAN DİKKAT!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ruhi Göre: “Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Türkan Saylan Caddesi üzerinde hizmet veren yer altı çöp konteynerlerinin bazılarında kapak yok. Sonuçlarını yazmaya gerek olmasa diye düşünerek ilçenin sorumlusu olan Nilüfer Belediyesi’ne ‘ammannn dikkat!’ diyorum” diye uyarıyor.
BU ACELE NİYE?
Okurlarımızdan Turgay Tansel, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi girişinde bulunan ‘Nilüfer Belediyesi’ tanımlı dijital saat mevcut saat diliminden iki saat ileride çalışmaktadır. Saatin düzeltilmesi gerekmez mi? Biran evvel gerekli ayarlamanın yapılmasını rica ediyorum.” Turgay Tansel, bu acele niye? Durun hele. Nilüfer Belediyesi önünde üç yıldır yanlış zaman dilimlerini gösteren saatleri düzelttirelim de önce… ‘Biran evvel’ diyerek hak yemek niye!
28 DAKİKADA ÇÖZÜLDÜ
İki gün önce okurumuz Sabrina Caferoğlu: “Dün yaşamakta olduğum ABD’den ailemi ziyaret geldim. Erikli Mahallesi’nde bulunan ve daha önceki yıllarda Yıldırım Belediyesi’nin yüzme havuzu olarak kullanılan tesisin karşısında bulunan yoldaki yağmur suyu giderine ait olan demir ızgaralardan birisi yok. Bu durum hem yayalar için hem araçlar ve de sürücüleri için çok tehlikelidir. Sorunu en hızlı şekilde nasıl giderebiliriz…” dişe sordu.
Ben de gerçekten çok ciddi sorunlara gebe olan şikâyetteki aksaklığın hiç zaman kaybetmeden giderilmesi için, çalıştığı kuruma kendi malı gibi sahip çıkan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’i ilgili fotoğrafla birlikte bilgilendirdim. Müdür Gülenç: “Onu da mı çalmışlar? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Sözün bittiği yerdeyiz. İhbarları için okurunuza ve konuyu derhal tarafıma yolladığınız için size çok teşekkür ediyorum. Konu yer itibariyle de oldukça mühim. Bir vatandaşımızın burada zarara uğraması ilk önce bizi kahreder. İlgili ekiplere bilgiyi aktaracağım. En geç yarım saat içinde o ızgara oraya takılacaktır. Sağ olunuz...” dedi.
HIRSIZA YAZIKLAR OLSUN
Ben de bu konuşmayı Sabrina Caferoğlu’na aktardım. Sabrina; “Burada bekliyorum öyle ise…” ve tam 28. dakikada Müdür Güngör ve ardından da 29. dakikada Sabrina ‘Sorun giderildi’ diye aradı. Ayrıca Sabrina Caferoğlu’nun benden Bursa halkına hatıra olsun diyerek yollamış olduğu sonrası da fotoğrafını paylaşıyoruz. Sağ olasın Sabrina. Yolun açık olsun. Bu esnada kıymetli Gülenç müdür, umarım her kurumun başına siz gibi: “7/24 beni arayınız. Benim maaşımı da halkımız ödüyor. Onların taleplerini karşılamak için bu göreve getirildik. Hakkını veremezsem bu makam bana haram olur…” diyen ve dediğini de yerine getiren liderler gelir… Unutmadan, bizlerden birimizin canına ve malına zarar verecek işi yapan ve bunları yaparken de kamunun malını çalan soysuz hırsızlara da yazıklar olsun.