 Dünyanın en zor işi

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi, Keles ilçesi Sorgun Köyü, Köy Kalkındırma Dernek Başkanı Muharrem ULUTAŞ’ın çok samimi ve masumane duygularıyla yazmış olduğunu hissettiğim 87 ayrı kare fotoğrafıyla da desteklediği e-postasını özetimle aktarıyorum

“Muhammet Bey, merhaba. Daha önce de bu e-postamda anlatmaya çalışacağım şikâyetimi yayımlamıştınız. Derdimiz asfalt derdi. Pardon, asfalta benzeyen ya da benzemeye çalışan asfalt derdi! O da bizi gerdi! Gelelim şikâyetimize... Bizim ricamıza verdiğiniz değer sonrasında şikâyetimizi yayımlamıştınız. Yayımınızdan üç gün sonra da irili ufaklı olan yüzlercesi çukurların hepsi soğuk asfalt yamasıyla onarılmıştı. Hani derler ya: “Almanlar asfaltı, biz yamayı icat ettik” her şey ortada...”

YAMALARIN HEPSİ UÇTU

“Hele ki soğuk yama; hiç olmayacak iş bu. Öküzü çamaşır ipiyle bağlasan sabitlemeye yeter mi? İşte bizim olay da aynen böyle oldu... Yamaların hepsi uçtu gitti. Sanırsınız burası Ay, yer çekimi yok! Çeşitli dünya ülkelerine de ihraç ettiğimiz lezzetiyle kalitesi asla tartışılmaz keyifli olan kirazımız ve en doğal haliyle zerre hilesiz olarak ürettiğimiz Sorgun peynirinin de transportunun yapıldığı yollarımızdan illallah ettik! Daha önce de belirtmiştik. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Köylü milletin efendisidir.” sözüne sahip çıkanlardanız. Bu sözü yaşatmak için şehre inmeyeceğiz. Biz ecdadımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Köyümüzün, ilçemizin ve Bursa’mızın ismine değer katma başarısında hız kesmeyeceğiz.”

İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ

“Bizler böyle mücadele ederken milyar kez hakkımız olan ve “medeniyet” olarak tarif edilen kusursuz yol hizmetinden mahrum bırakılmış olmamızı içimize sindirmeyeceğiz! İsyanımızı; muhtarlığımıza, Keles Belediyesi’ne, Orhaneli Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve bazı milletvekillerine bildirdik. Köylüyüz diye dikkate alınmadığımız çok belli. Olsun canları sağ olsun! Seçim vakti oy istemek için bizlere de gelecekler. Az kaldı... O zaman biz de onları dikkate almayacağız! Artık köylü eski ‘saf köylü’ değil bunu da böyle bilsinler isteriz!”