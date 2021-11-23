 Dünyanın en zor işi

“Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Feyiz Sokak No:12 karşısına isabet eden kaldırım üzerindeki kartal konma aparatının oradan kaldırılması için vermiş olduğumuz tüm mücadelelerimizden sonuç alamadık! Yetkililere bir sorum olacak. Kaldırımları engelsizce kullanmak bizlere haram mı?” Fikrimi beyan etmek istiyorum Kerim Temel. Bence haram, hem de milyon kere!
KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNENLERDENİZ!
HÜRRİYET Bursa okuru Reyhan Uysal, “Nilüfer ilçesi FSM Caddesi üzerinde (Menzil Kuruyemiş önü) bulunan riskli elektrik trafosunun kaldırılması gerektiğini düşünenlerdeniz! Trafonun sahibi olan ve bu gibi konuları görmezden gelen UEDAŞ’ı kınıyoruz...” diyor.
ASFALT KESİĞİ VE BURGAZ CADDESİ
OKURLARIMIZDAN olan bir dernek başkanı, bakınız ne diyor: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi Burgaz Caddesi üzerindeki (Çayırbaşı Sokak girişi) asfalt kesiğinin onarılmasını rica ediyoruz. Umarım ricamıza sahip çıkan bir yetkili çıkar!”
“Muhammet Bey, merhaba. Daha önce de bu e-postamda anlatmaya çalışacağım şikâyetimi yayımlamıştınız. Derdimiz asfalt derdi. Pardon, asfalta benzeyen ya da benzemeye çalışan asfalt derdi! O da bizi gerdi! Gelelim şikâyetimize... Bizim ricamıza verdiğiniz değer sonrasında şikâyetimizi yayımlamıştınız. Yayımınızdan üç gün sonra da irili ufaklı olan yüzlercesi çukurların hepsi soğuk asfalt yamasıyla onarılmıştı. Hani derler ya: “Almanlar asfaltı, biz yamayı icat ettik” her şey ortada...”
YAMALARIN HEPSİ UÇTU
“Hele ki soğuk yama; hiç olmayacak iş bu. Öküzü çamaşır ipiyle bağlasan sabitlemeye yeter mi? İşte bizim olay da aynen böyle oldu... Yamaların hepsi uçtu gitti. Sanırsınız burası Ay, yer çekimi yok! Çeşitli dünya ülkelerine de ihraç ettiğimiz lezzetiyle kalitesi asla tartışılmaz keyifli olan kirazımız ve en doğal haliyle zerre hilesiz olarak ürettiğimiz Sorgun peynirinin de transportunun yapıldığı yollarımızdan illallah ettik! Daha önce de belirtmiştik. Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Köylü milletin efendisidir.” sözüne sahip çıkanlardanız. Bu sözü yaşatmak için şehre inmeyeceğiz. Biz ecdadımızın mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Köyümüzün, ilçemizin ve Bursa’mızın ismine değer katma başarısında hız kesmeyeceğiz.”
İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ
“Bizler böyle mücadele ederken milyar kez hakkımız olan ve “medeniyet” olarak tarif edilen kusursuz yol hizmetinden mahrum bırakılmış olmamızı içimize sindirmeyeceğiz! İsyanımızı; muhtarlığımıza, Keles Belediyesi’ne, Orhaneli Belediyesi’ne, Osmangazi Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediyesi’ne ve bazı milletvekillerine bildirdik. Köylüyüz diye dikkate alınmadığımız çok belli. Olsun canları sağ olsun! Seçim vakti oy istemek için bizlere de gelecekler. Az kaldı... O zaman biz de onları dikkate almayacağız! Artık köylü eski ‘saf köylü’ değil bunu da böyle bilsinler isteriz!”
“Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Türk Telekom müdürlüğü önündeki kaldırıma hizmet olsun diye sunulan ankesörlerin montajı çöp yuvası önüne yapılmış. Kaldırım kullanma sevdalısı olan ben buradan geçerken yılan gibi kıvrılmak zorunda kaldım. Epey bir süre burasını takip ettim. Vatandaşın yılan gibi kıvrılmak yerine doğal olarak caddeden yürümeyi tercih ettiklerini gördüm. Ayrıca çöp kokuları içinde yapılan telefon görüşmesi kişiye ne kadar keyif verir bunu da düşündüm! Ama bir sonuca varamadım. Beraberinde, fotoğrafımda gördüğünüz trafik kaosu da aynı yerde. Bu fotoğrafı çekerken korna seslerinden çıkan makamlar konser alanını aratmıyordu! Yolun sağı ve solu araç parkına teslim olmuş. Ortada kalmış mı tek şerit? Yani burası bu haliyle çift şeritmiş! Şaka gibi... Karşıdan gelen araç sürücüleri geçişlerini yapamadıklarının isyanında... Yolu kapan diğer sürücüler de yolu kaptıklarının mutluluğunda! Mevcut ilgisizlikle alakalı olarak sorunlar için civar esnafıyla görüştüm. O sırada sohbetimize katılan civar sakinleriyle birlikte dertlerini dinledim. Demesinler mi: ‘Mağduriyetlerimizi Osmangazi Belediyesi’ne anlatıp yardım istedik. Onlar konu bizim sorumluluğumuzda değil diyor. Büyükşehir Belediyesi’ne anlattığımızda da muhatabı biz değiliz...’ diye... Üstelik burası hep böyleymiş. ‘Bütünşehir’ sloganlı Bursa Büyükşehir Belediyesi muhatap değil. Aldığı başarı ödülleriyle Bursa basınından inmeyen Osmangazi Belediyesi de sorumlusu olmadıklarını ifade etmişler! Af buyurun ama cadde ortasında mini göletleri de bulunan alanın sorumlusu Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’mı yoksa? (!)”
BU ÇİRKİNLİĞİ GÖRÜN YOK MU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çevre Mühendisi Aynur Erdemli: “Büyükşehir Belediyesi’nin gülümseten ilçesi olan Nilüfer ilçesindeki en modern alışveriş merkezlerinden birisi olan Sur Yapı Marka AVM önündeki bakımsız ve çirkin araziye gözümüz alıştı. Ne olur ellemeyin böyle kalsın! Fakat arazi üzerine bırakılan onlarca ton ağırlığındaki beton bariyerleri bir türlü hazmedemiyorum. Sanırsınız her biri karton kutu! Yıllar oldu onlar orada. Çok merak ediyorum, bu durumu gören bir tek dahi olsa dertli yönetici yok mu bu şehirde?” diyor.
“Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Bende bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki tanımlı yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimizi unuttu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor.” Okurumuzun yazdıklarını sizlere aktardım. Artık söz yetkililerin.
Engelli rampası neden yok?
Hürriyet Bursa gazetesi abonemiz muhasebe finans ve dış ticaret uzmanı Gizem Uygun, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki (Akpınar Caddesi birleşim noktası) yaya geçidinin ortasında bulunan kaldırıma engelli rampası hizmetinin sunulması gerekmez mi? Hani herkes genç ya da sağlıklı değil… Durumu köşeniz aracılığıyla ilgili başkanlara ya da müdürlerine anlatmak istedim. Özellikle buradaki engelden rahatsız olduğumu bilsinler. Malum, oy için kapımıza geldiklerinde “Sizleri dinleyip taleplerinizi özellikle de şikayetlerinizi menfaatlerimize çevirmek için mücadele edeceğiz…” demişlerdi de!” Yetkililere duyurulur.
Bu fikir muhakkak çok gizli tutulmalı…
Adının açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan (Gönlüferah Otel önü) aydınlatma direğinin üzerine azami hızın 30 kilometre olduğunu belirten demir levha bağladılar. Bu levhalardan cadde üzerinde onlarcası var. Hangi araç sürücüsünün umurunda? Belki yüzde beşimiz bu kurala uyuyor... Neyse, ben denetçi ya da sorgulayıcı değilim. Takın ya da asın, hatta her on metreye takın veya asın. İnsan zengin olunca böyle olur! Fakat bu sivri, dolayısıyla keskin uçları da bulunan levhayı yayalara ziyan verecek şekilde asmayın. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benzeri levhaların hepsini direk tellerine asın. Malum helikopterler için direk tellerine ikaz küreleri asılıyor ya… Onların yerine bunları kullansınlar. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz!”
Tarih 05 Kasım 2021, saatler 15.53’ü gösteriyordu. Önümüzde seyreden resmi plakalı bir kamyonet vardı. Kamyonet, kasasında kilitli parke taşları taşıyordu. Bunu net olarak görebiliyorduk. Çünkü kamyonetin arka kapağı takılı değildi! Merak bu ya; izlemek için aracın arkasına takılarak en az iki kilometre gittik. Biz istikametimizi değiştirince takipten ayrılmak zorunda kaldık. Gören Allah için söylesin. Böylesi yüksek riskli ve yasaklı taşıma iznini size kim verdi? Saygılarımı sunarım!” diyor. Ben de hayırlısı olsun diyorum…
BURULAŞ’TAN FEVKALADE HİZMET!
Okurlarımızdan Serenay Galip’in e-postasını özetimle aktarıyorum: “En son 6 Kasım tarihiydi. Yine Acemler İstasyonu’nda B 39’un geçeceği durakta otobüsümü bekliyordum. Telefonumda yüklü olan BursaKart Mobil uygulamasına girerek otobüsün durağa gelme saatini öğrenmek için durağın mobil sorgulama kodu olan D5267’yi girdim. Daha önce de iki kez sorgulattığımda da olduğu gibi bulunduğum yeri İnegöl Diş Hastanesi olarak tanımlamasın mı? Alın size BURULAŞ’tan fevkalade hizmet! Diş hastanesini ayağımıza getirmiş. Hem de taaaa İnegöl’den… Bence BURULAŞ biran evvel kurşun döktürmeli!”
Bildiğiniz biri var mı Serenay Galip?
AYNI YER AYNI SORUN
Sonra da merak ediyorum ‘bu kabloları ilgililer merak etmiyor mu? Diye! Ayrıca yine bir hususu merak ediyorum. İlgililer bu kablolar kopunca ne yaparlar; işte en çok bunu merak ediyorum! Merak işte; ne geldiyse başıma meraktan çekiyorum!” diyor. Burası Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi 2. Dilek Sokak üzerindeymiş. Açıkçası ben de merak etmeye başladım bu işin sonucunu. Bakalım yetkililer de merak edecekler mi Ömer Gönülkırmaz?
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEBRİK EDERİM GÜLENÇ MÜDÜR
BOMBA ATSANIZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç tarafınca arandım. Gülenç: “Mevzunun geçtiği yer olan Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’ndeki yayımınızı ben de okumuştum. O esnada o bölgede çalışma yapan ekiplerimiz geldi aklıma. Dolayısıyla “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.” Sözünü benimsemiş biri olarak ekiplere “… Oradaki sorunun kaynağı biz değiliz ancak orasını da onarın. Onarın ki bu iş için harcanacak bedelin maliyeti en aza insin. Başta, o kaldırımı kullanacak olan vatandaşlarımıza ve milli servetimize zerre de olsa faydamız olsun…” diyerek sorunu giderdik…” dedi. Daha önce de benzeri desteklerinize şahit olan birisi olarak; binlerce kez tebrik ediyorum sizi ve kıymetli ekibinizi Gülenç Müdür. Ömrünüz uzun olsun inşallah…
ELLERİNİZE SAĞLIK…
“MUHAMMET kardeşim. 54 yaşındayım ve küçükken geçirdiğim bir hastalık sonucu 5 yaşından beri engelli aracıyla hayatımı devam ettiriyorum. Son 15 yıldır da akülü araç kullanıyorum. Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan (Tarihi Pirinç Han önünde) engelli aracı akü şarj ünitesi hizmete alındığı yıldan beri arızalıdır. Bizimle dalga geçmek için kurulduğunu düşündüğüm bu hizmet 29 Mayıs 2014’de devreye alınmıştı. Ertesi gün de bozulmuştu. Daha sonra da bir kez dahi çalışırken görmedim.”
PASLANDI BİLE!
“O gün başkan Mustafa Dündar, gazetelere verdiği demeçte: “...Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’de bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Engelli Aracı Şarj Dolum İstasyonlarımız engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun...” açıklamasını yapmıştı. Ünitenin içler acısı halini anlatan şahit fotoğraflarımı yolluyorum. Hem bu saatten sonra da o üniteden bi’ cacık olmaz. Çünkü kullanımı mümkün olmayınca bakımı da olmadı. İşte bu yüzden de paslandı gitti! Diyeceğim şu; zaten acımız bize yetiyorken bir de bizimle dalga bari geçmeyin! Sizden özel bir ricam olacak Muhammet kardeşim. Arayacaklarına pek ihtimal vermiyorum. Ararlarsa sizi kimlik ve iletişim bilgilerimi isterlerse ne olur vermeyin. Çünkü onlarla muhatap olmak istemiyorum!”
AĞLAYANI OLMAYAN HAMAM!
“Yıllar önce bir çalışanımın ailesi belediyeye BESAŞ satış (Ekmek) büfesi işletmek için başvurmuştu. Belediye yetkilileri açılacak olan büfenin durumunu ve yerini inceleyerek, büfenin uygun şartları oluşturmadığı gerekçesiyle başvurularını iptal etmişti. Bu karara karşı bir itirazları olmamıştı. Ancak bir sorum olacak Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne! Kriterinize uygun olmak için büfenin görme engelli vatandaşlarımızın kullanacağı özel taşların üzerine monte edilmesi mi gerekiyordu? Burası Bursa’nın Fethiye Meydanı!”
DURUM ANLAŞILMAMIŞ!
Ömer Gönülkırmaz, bunu da gördüm ya... Şahsım olarak utandım ve yerin dibine girdim. Bunu derken inanın laf olsun diye demiyorum. Çünkü benzer tarzda yıllardır onlarca yayımlarımız burada yayımlanmıştı. Hatta çoğu, ana sayfada manşet haber olarak değer bulmuştu. Demek ki bunu anlatmayı başaramamışım. Yazıklar olsun bana!
BİR BAŞKAN BUNU DENESİN ARTIK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, özetimle bakınız ne diyor: “İşaret ettiğim alana dikkatlice bakmanızı rica ediyorum lütfen. Burası Bursa Büyükşehir ili Osmangazi ilçesi Acemler Kavşağı Hayran Caddesi başlangıcı. Bitmek bilmeyen onarım/yenileme çalışması sonrasında yürüme engeli olan (Tekerlekli sandalye ve akülü engelli araç kullanıcıları) vatandaşlarımıza özel olarak bırakılan hayali rampanın (Birleşim yerinde de kanal var) uygun olmadığını çalışan ekibe aktarmıştım. Hatta itiraz dahi ederek ‘Engelli aracını kullanmaya mecbur kalan bir kardeşimiz aracıyla bu kaldırıma nasıl iner ve çıkar biriniz bana göstersin bakalım...’ demiştim.”
Aracının lastiği aşınan sürücü maliyetini azaltmak için (Yeni teker almak yerine) lastiğini soğuk kaplama diye bilinen sistemle kaplatıyor. Bu kaplama işçiliği uzun ömürlü olmamakla birlikte yapılan iş ne kadar güvenli ve ne kadar kaliteli acaba? Sonra; fren sistemine en büyük katkısı olan lastikler zayıf olunca perde arkasına kalan kazalar… Yitirilen canlar ve boşa savrulan milli servet…
En önemlisi de birileri kâr ederken birileri de bu birilerin kâr bedelini canları ve mallarıyla ödüyor. Bunu böyle düşünmek kimsenin aklına gelmedi değil mi? Çünkü alan memnun veren memnun! ‘Altta kalanın canı çıksın’
HER GÜN MUCİZE
Çoğumuzun gördüğü ve yine çoğumuzun dikkatini çekmediği bir lastik olayı daha var ki o da Kösle ailesini yok edecekti belki de… İstanbul Caddesi devamı Bursa Yalova Yolu üzerinde önümüzde giden bir kamyonun lastik kaplaması koparak yola savruldu. Bordüre çarpan kaplama biraz yuvarlandıktan sonra devrildi. Ani fren yapmak zorunda kaldım. Arkamızda seyreden araç da öyle… Aracımıza çarpmasına yarım metre kala durabildi. Lastiği düşen araç yoluna devam etti gitti. Yani kelek lastiğiyle… Birilerinin canına ve malına ziyan verdi mi bunu bilemem işte. Bildiğim tek şey var; yaşadığımız her gün bir mucize!
BÜYÜKŞEHİR KENT ESTETİĞİ BİZİ KIRMAZ Kİ
“MUHAMMET Bey. Dört gün önce ikamet adresimiz olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak’ta bulunmayan aydınlatma direklerine yönelik olan yazmış olduğum şikâyetimi yayımlamıştınız. Sonra düşündüm de; işin muhatabı olan UEDAŞ’ın bizi takmayacağı ve takmaması çok doğal! Çünkü asıl amaçları kâr elde etmek ya... Bizler evlerimizden aldığımız elektrik enerjisiyle sokaklarımızı aydınlatıyor muyuz? Evet aydınlatıyoruz. Şimdi... UEDAŞ’ın yerinde olsam bu şikâyeti duymazdan ve de görmezden gelirdim. Çünkü UEDAŞ sokağımıza direk takmış olsa bizler aydınlatma sistemlerimizi toplayacağımız için UEDAŞ’a ödediğimiz elektrik faturalarında azalma olacak. Yani az da olsa UEDAŞ’ın kazancı düşecek!”
NEDEN ONARILSIN Kİ(!)
“Bunu geçelim... Diğer bir hususa gelelim. Bisiklet yolu ve kaldırımı da içine alan sokağımızın girişi az yağan yağmurda dahi göl oluyor. Buradaki sıkıntılı zemini onarmak da Nilüfer Belediyesi’nin işi... Doğru mu? Doğru. Aslında taaa en başında bu iş ya da işler düzgün yapılsa da böyle olmasa... Neyse olmuş bir kez; ölecek değiliz ya! Şimdi, yine empati yaptım. Kendimi Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in yerine koydum. Burasını onarmış olsaydık belediye olarak bir kazancımız olacak mıydı? Hayır. Öyle ise neden onarayım ki(!) Hem üç beş kişi ıslandı diye bu masrafı yapmak günah olurdu! Ayrıca burası Muson iklimde kalan, dolaysıyla en çok yağmur yağan ülke olan Hindistan mıydı? Hayır tabii ki... Bazen kendime çok kızıyorum. Vatandaş olarak amma çok şey istiyorsun eyyy Nurer diyorum!”
KİMSE ÜZÜLMESİN DİYE...
Nurer Çalıştıran. Cidden çok farklı ve çok güzel bir bakış açısı sergilediniz. Konulara bu gözle bakmak lazım aslında. Böylece ne yetkililer yorulur ne de bizler üzülürüz. Bu fikir mutlak suretle ödüllendirilmeli ve hayata geçirilmeli!
33 YILLIK ZANAATKÂR DA AKIL ERDİREMEMİŞ!
“Benim de dört gözle beklediğim balık mevsimi başladı. Mudanya ve Gemlik oltacılarla buluştu. Bu güzel ilçelerimiz bize biraz uzak olduğu için oralara gitmeye pek fırsat bulamıyorum. Malum, seçim yoluyla göreve getirilmiş birisi olarak seçmenlerime dolayısıyla mahalleme karşı ciddi sorumluluklarım var. Bu yüzdendir ki balık tutmayı çok seviyor olsam bile mesai günlerinde buralara gidemem. Yani menfaatleri şahsileştiremem. Her ne kadar çok ama çok kıymetli(!) belediye başkanlarına sesimi duyurmayı başaramadığım için seçmenlerime karşı cidden mahcup olsam da menfaatlerimize olan her ayrıntıyı mahalle sakinlerine duyurmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mesela, izniniz olursa bu kez de sizlerin aracılığıyla mahallemizin hatta ilimizin menfaatlerine olan bir hususu kıymetli hemşehrilerime duyurmak isterim. Hani bizim Selvinaz Sokak, (Yıldız Oteli yanı) var ya... İşte burası her yağmurda deniz oluyor. Dolayısıyla acayip büyük bir hizmet var ortada. Sağ olsun başkanlarımız! Diyeceğim o ki ben oltayı aldım ve ya bismillah diyerek salladım. Sizleri de beklerim!”
KEŞKE BİNMEZ OLSAYDIM!
Okurlarımızdan Ataberk M. , bakınız ne diyor: “Bisiklet kullanıcısıyım. Bursa’da bisiklet yolu deyince akla gelen tek ilçe olan Nilüfer’de yaşamaktayım. Bisiklet yollarımız var; ancak en fazla 150 metre engelsiz gidebiliyoruz. Bisiklet yolu ya patlak çatlak, ya yol bitiyor, ya araçlar park etmiş vs. vs... Kız arkadaşıma çektirdiğim fotoğrafımdaki patlaklı ve taş engelli bisiklet yolunun adresi de Altınşehir Mahallesi 220. Sokak başlangıcındadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i sahaya davet ediyoruz!”
Ataberk kardeşim. İnanın ben de bir anlam veremiyorum bu ilgisizliğe... Bir yetkili bir gün bir bisiklete binip de ‘Bir gün bir kez bir bisiklete bindim ve bir de ne gördüm? Bir bisiklet yolu böyle mi olmalı? Bir müdürüme diyeyim de bir alakadar olsun...’ demiyor işte!
HANİ TOPLATILMIŞTI?
“Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 1. Kanal Caddesi Eczane Çaçar’ın karşısında bulunan yaya geçidi levhasının önüne, yani araçların geçtiği caddeye(!) yaya geçidi çizgisi çizilmesi hususunda onlarca müracaatım oldu Osmangazi Belediyesi’ne. Ayrıca size de yazmıştım, siz de yine yayımlamıştınız. Hatta ‘yaya geçidi çizgisine dikkat edip, yaya geçidini kullanacak ve üzerinden geçecek yayalara da ‘tam duruş’ gösterip yol verecek saygılı insanlar çıkacak’ demiştim. Haklı isteğimin yerine getirilmediğini her gördüğümde, insan yerine koyulmamış olmanın üzüntüsüyle yaşıyorum. Bizi dikkate almayanları seçim zamanı bizde dikkate almayacağız!”
DİPSİZ KUYU GİBİ KARARDI DÜNYAM
OKURLARIMIZDAN olan kamu emeklisi Fahri Balkanlı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Müzeyyen Senar Caddesi No: 61 önündeki yeşil alanda bulunan kuyuya düşen olursa Erol Evgin’in ‘Deli Divane’ şarkısındaki “Dipsiz kuyu gibi karardı dünyam” sözlerini söyleyebilir. Tavsiye ederim!”
ANLAŞMAZLIK VARDIR!
Fahri Balkanlı, şikâyetiniz belediyeler arasında paslaşmaya sebep olacak konu! Buna yüzde yüz eminim. Diyeceğim o ki ne kuyuya düşelim ne de dünyamız karasın... Sorunu çözse çözse hem de bir gün sonraya dahi bırakmadan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Müdürü Yükseler Göktaş ve kıymetli zanaatkâr ekibi çözer. Paslaşma olmadan golü atın gitsin lütfen...
KİMSE BURALARA ÖZENMESİN
“Kıymetli Muhammet Bey, merhaba. Nevşehirliyim, 53 yaşındayım ve 40 yıldır Ankara’da yaşıyorum. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bekası için direnenler arasında bulundum. Verdiğim mücadele sonrasında gazi oldum. Gücümün yettiği her aksaklığın üzerine gittim. Ankara ve Nevşehir başta olmak üzere şehirlerin sorunlarına karşı da sessiz kalmadım. Bursa’da ikamet eden akrabamızı ziyaretim esnasında tanışmıştım köşenizle. Daha sonra hiç istisnasız yazılarınızı internet üzerinden takip etmeye başladım. Ayrıca ülkemiz için faydalı işler yapma mücadelesinde olan her kişiyi takip etmeye çalışıyorum. Yine takibime aldığım kadarıyla köşeniz gibi istikrarlı ve tarafsız bir kent sorunları köşesine rast gelmediğimi bilmenizi isterim. Geçen hafta da Bursa’ya gelmiştim. Cuma günüydü… Cuma namazı vaktiydi ve Çekirge Mahallesi meydanında bulunan Lami Çelebi Camii önündeydim. Cuma namazımı burada kılayım dedim. Caminin duvarında hizmet veren abdest alma yerine gidince çerçevesi ayrılmış olan besmele lafzını ve yalağın kırık mermerlerini görünce sizin bu camiyle alakalı olan yayımınız aklıma geldi. (18 Eylül 2021 tarihli yayımımız) Fotoğraflarınızdan hatırladım. O cami bu camiydi. Hatta konu başlığınızda Bursa il müftüsünün adını geçirmiştiniz. Halen bu vaziyette olması hem de Bursa’nın en gözde semti olarak bildiğim merkezin de merkezinde bulunması cidden çok ayıp. İmamı görmüyor, cemaati oralı olmuyor, müftüsü duymuyor! Kimse kızmasın ama vaziyet bunu gösteriyor. Tam da Ahmet Kaya’nın; ‘Başım Belada’ şarkısında olduğu gibi; ‘Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık’ Vay babam vayyy! Ankara’dan kucaklar dolusu selamlar sizlere…”
Bizden de size selam olsun Gazi İsmail Kantar. Bu kez de gazi imzasıyla diyeyim bakalım… İl Müftüsü İzani Turan’ın dikkatlerine!
İNCİR DALLARINA TESLİM OLAN SOKAK
Burası Karacabey ilçesi Eskikaraağaç Mahallesi Leylek Yürüyüş Yolu. Burada da ‘görme engelli vatandaşlarımıza özel yürüme yolu’ taşları var. Ancak değiniz gibi gerçekten YALAN TAŞLARI bunlar! Fotoğraflarıma bakınız. Otlardan ve dallardan taşlar görünmüyor bile. Amaç döşenmekmiş; iyi döşenmiş! Birçok noktada taşıt giremez tabelaları var. Hatta görselli... Yetmemiş bu girişi önlemek için park girişine bariyerler dahi yapılmış. Ama bariyerler kopartılmış. Park içindeki bisiklet yollarına park eden araçları saydım. Tam 41 araç vardı. 41 kere maşallah! Oluşturulan disiplinsizliği Karacabey Belediyesi’ne (02246768640) iki kez bildirdim. Daha sonra da takip ettim. Neden gelsinler ki? Makamlarda oturup keyif çatmak varken! Ama Başkan Ali Özkan: “Türkiye’nin tek Avrupa Leylek köyü olan Eskikaraağaç da adından sıkça söz ettiriyor. Karacabey Belediyesi olarak mahallemize özellikle turizm alanında ciddi yatırımlar yaptık. Eskikaraağaç turizm pastasından hak ettiği payı alacak” demedi mi? Dedi. Saygılarımı sunarım” diyor. Yine de özet çıkarttım müdire hanım... Ayrıca 33 farklı kare fotoğrafınız için teşekkür ediyorum. Başkan Ali Özkan; şikâyet böyle… Bununla alakalı olarak açıklamanız olursa onu da yayımlarız…
HADİ İYİSİN BURULAŞ…
“Muhammet Bey. Mahallemizin sevilen ve çok değerli yardımsever insanı gönül dostu büyüğümüz olan Kamil Gümüş’ün bizlere de umut olan ricasını 31 Ağustos 2021 tarihli köşenizde (BİZİM HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?) yayımlamıştınız. Kamil Abimiz, ‘civarımızda doğalgaz hizmeti almayan kimse kalmadığı halde bize neden doğalgaz hizmeti verilmiyor!’ diye isyan etmişti ve ses olmuştu Dudaklı’ya… O gündür bu gündür Allah var ya, BURSAGAZ’ı bekledik durduk. Öncesinde muhtarımız da dahil olmak üzere onlarca kez BOTAŞ’a ‘bu haktan neden yararlanamıyoruz?’ diye müracaatlarımız olmuştu. Ancak BURSAGAZ’ın bizleri muhatap almadığı gibi sizleri de muhatap almadığını gördük. Şaşırdık mı? No! Binalarımız resmi tapulu olmasına karşın, yani imarımız varken hizmet yok. Ya da acaba BURSAGAZ, adres şehir merkezinde bile olsa talep gelen yerlerde az bina varsa yani abone sayısı çok değilse hizmet vermiyor olabilir mi? Biz de ısınmak için tarlalarımızdaki verimli şeftali ağaçlarımızı kestik bu yıl da... Neredesin BURSAGAZ? Köşenizi her gün keyifle takip ediyoruz. Size de yollanan herhangi bir açıklamanın olmadığını üzülerek takip ediyoruz. BURSAGAZ’dan ‘tıs’ yok ama vaat pek çok!” diyorlar.
BURSAGAZ Genel Müdürü Bora Çermikli’nin dikkatlerine…
HANİ SÖZ VERMİŞTİNİZ?
“Muhammet Bey, Köşenizde BURULAŞ’ın metro sefer saatlerindeki trajikomik durumlarını anlatan haberleri okurken ‘böylesine basit bir işin karışıklığını nasıl başarıyor bunlar?’ diyordum ki 12 Ekim 2021’de saat 07.32’de Nilüfer Metro İstasyonu’nda Uludağ Üniversitesi istikametine gidecek olan metroyu beklerken istasyona gelen aracın göğüs yazısında ‘Kestel’ yazdığını görünce dondum kaldım. Durakları, istikameti ve yönümü çok iyi bilmeseydim kesin afallardım."
"Yani bu metroya binmezdim. İstasyonda bekleyenlerden yardım almayı denerdim. Belirtiğim gibi durak bilgilerine kesinlikle hâkim olduğum için endişe etmeden metroya bindim. Metro içindeki durak bildirimi yapan led kayan tabelada da tamamen alakasız olan ‘Durmazlar’ yazınca bir kez daha dondum kaldım! Basit bir bilgisayar programını böylesine imkânsız kılmak gerçekten çok büyük başarı! BURULAŞ’ı candan tebrik ediyorum!”
Evet Sayın Fatih Talı, basit bir program olabilir; ama onu kullanmak bile önünde sonunda biraz bilgi gerektirir gibime geliyor.
3 AY GEÇMESİNE RAĞMEN NE GELEN VAR NE GİDEN
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Emekli Albay Mehmet Ünlü’nün soruları var. Özetimle şöyle diyor:
Öyle ki general düzeyinde yapılan her denetimde Özcan Şahin, alay komutanın dahi önünde karşılama komitesinde bulunurdu. Çünkü askerlikle ilgili ne sorulursa sorulsun cevabını ilgili kitaplarda tanımlanan maddesinden fıkrasına, fıkrasından bendinden, noktasına varıncaya kadar anlatırdı. Sorulacak sorunun cevapsız kalması imkansız gibi bir şeydi.
GEÇEN HAFTA AÇILDI
İşin en güzel tarafıysa kurallara ilk önce kendisi harfiyen uyardı. Vaziyet böyle olunca da özellikle astları farklısını yapamazdı. Ancak rütbesinin küçük olması birçok aksaklığa müdahale etmesine engel oluyordu! Yolunda gitmeyen işler onu kahrediyordu. Her yolunda gitmeyen işe müdahale edemediğinde “arayan yok soranı seveyim” diye bağırarak inletirdi ortalığı. Bu söz de bana miras kaldı. Aradan geçen 30 yıla rağmen Özcan Şahin’i hiç unutmadım. Sözünü de tabii… Şimdi; yapımı geçen hafta biten ve Büyükşehir Belediyesi hudutlarındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’yle Nilüfer Çayı arasındaki yeni yola kazandırılan harika bisiklet yolunun haftası gelmeden kazıldığını görünce!
ÇOK YAZIK
Baktım çevrem boş, bağırsam birilerinin de deli deme ihtimali yok! Ben de bağırdım avazım çıktığı kadar.’ Evet, 1 yılın dolmasına 18 gün kaldı ve bizim bisiklet yolunu gören bir yetkili dahi çıkmadı. Hani ‘sözün bittiği yer’ deriz ya… İşte bu da tam böyle bir şey, cidden çok büyük yazık... Ancak şöyle de bir mevzu var ortada. O bisiklet yoluna bir fidan dikilmiş olduğunu gördüm. Üstelik fidan da tutmuş! Fidanı görünce ön yargılı davrandığım için kendime çok kızdım! Sebebine gelince… Buradaki amacın; büyüyecek olan fidanın ağaç olduktan sonra dallarıyla yapraklarının bisikletçi kardeşlerime soluklanma yeri olup, gölge hizmeti sunacağını nasıl akıl edemedim ki? Yok yok, benden adam olmaz. Deli gibi bağırdığımla kalmışım. Ah, Özcan ast subayım ah! İlgili yetkililerden özür diliyorum!
KENT ESTETİĞİ BİZLERİ KIRMAZ…
“Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi’nin Osmangazi ilçesine kayıtlı Avdancık Mahallesi’ne (Köy) gittik. Buradaki yeşil alanın da kent çöplüğünün bir kolu olarak tahsis edilmiş; şaşırmadık. Bilakis yanlış ilde olmadığımızı anladık!" "Ne diyeceğimizi bilemedik. Ancak şunu çok daha iyi anladık; bazı insanlar cidden çok zalim. Fakat şunu da bir türlü anlayamadık. Bu zalimleri disiplin altına almakla vazifeli olan yetkililer ne iş yaparlar?”
GERÇEK BAŞARI BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK!
İsminin belirtilmesini istemeyen hemşire okurumuz: “Yine mesaim sonrasında evime gidebilmek için vazife yaptığım Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki Dörtçelik Metro İstasyonu’na doğru yola koyuldum. Tarih 07 Ekim 2021, saat 21.13’ü gösteriyordu, istasyondaydım. Işıklı led tabeladaki yayına göre metronun istasyona girmesine 4 dakika vardı. Lakin fotoğrafımda da gördüğünüz gibi metro istasyona erken girmişti! Buradaki karıştırıcılık bu istasyona özel bir uygulama mı? Keza benzeri şikâyetimi son olarak 07 Ekim 2021 tarihli köşenizde “Böyle karıştırmayı nasıl başardınız” başlıklı haberinizde yayımlamıştınız. Gerçekten de gerçek başarı böyle bir şey olsa gerek!” diyor.
O BAŞKANLIĞI KURMA VAKTİ GELDİ!
“Muhammet Ağabey. Sizinle haftalardır dikkatimizi çeken bir konuyu paylaşmak isteriz. Burası Timsah Arena Stadyumu önünden geçmekte olan Hayran Caddesi’dir. Cadde üzerinde hizmet veren belediye otobüs durağı ters olarak monte edilmiştir. Yani durağın ön yüzüne bakan cadde (Nilüfer ilçesi istikametine gidiş yönü) belediye otobüslerinin geçişlerine yasak olan caddedir. Vaziyet böyle olunca yolcuların otobüsleri görebilmesi için durak bankına ters oturmaları gerekmektedir! Biz buna bir anlam veremiyoruz! Sebebi ne olabilir sizce?”
SANIRIM İLK VE TEKTİR!
Kıymetli öğrenci kardeşlerim. Durumu şöyle izah etmeye çalışayım. Sizin e-postanızı aldıktan hemen sonra şikâyet konusu olan durağı görmek için derhal yola koyuldum. Anlattığınız gibi; otobüsler mecburen durağın arka yönündeki yoldan geçiyor. Üstelik burada çok da güzel cep var. Yanlış olan bir şey yok ve sebebini açıklıyorum. Malum, bizim çok kıymetli hocamız var. Adı da Nasreddin Hoca. İşte mevzu bundan ibarettir. Nasreddin Hoca’mızı anmak, anarken de görselini yaşatmak anlamında yapılan bir projedir bu! Türkiye’de ilk ve tek olduğumuzu düşündüğüm saygı ve anımsatma sunumu için BURULAŞ’ı tebrik ediyorum. Darısı diğer illerimizin başına!
SÖKMEYİN, SAĞINA SOLUNA DA KOYUN!
Dünyanın en zor işi!
Tam da Nilüfer Belediyesi önünde bulunan ve adı Şiir Kulesi olan eserin açılışı 12 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı.
Açıklamada; yüksekliği 12 metre olan şiir kulesinde 365 gün boyunca her gün saat 14.00’de şiir okunacağı belirtilmişti. Şahsım olarak birçok zaman o saatlerde oradan geçtim. Şiir okunduğuna rast gelmedim. Ya da okundu da benim dikkatimi çekmedi! Burada dikkatimi çeken tek şey oldu; o da kulenin üst noktasında bulunan saatlerin kafasına göre çalışır olmasıydı. Hatta öyle ki bu konuyu onlarca kez köşemde yayımlamıştık.
KAFASINA GÖRE ÇALIŞIYOR
Neticesi, kafasına göre çalışıyor olan saatler hep bildiğini okudu! İşin ilginç yanıysa bu saatleri birçok başkan ve müdürlerin makam odalarındaki camlarından görüyor olmasıydı. Dünya’nın belası haline gelen Covit-19’un dahi belini bükecek ilaç bulundu da bu saatlere bir çare bulunamadı! En sonunda şuna karar verdim. Bu saatlere doğru zaman dilimini göstertmek dünyanın en zor işi olsa gerek! Bir dip not; ilgili fotoğrafları 19 Kasım 2021’de saat 16.08’de çektim. (Civardaki güvenlik kameraları da şahidimdir) Bendeki, yani bizlerdeki saatler 16.08’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerin batı yönüne bakanı 02.09’u, doğu yönüne bakanı da 03.08’i gösteriyordu. Saygılarımla!
ÖLMÜŞÜZ DE AĞLAYANIMIZ YOK...
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki (Abdal Simit Fırını sonrası / Yıldırım ilçesine gidiş istikameti) akla sırra ermeyen tuzaktan şikâyetçiyiz. Bir ay önce buradaki tuzak sebebiyle motorlu bir kurye çok feci şekilde düşmüştü. Durumu Büyükşehir Belediyesi’ne, ardında da Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Ayrıca bildirmemize gerek mi var? Burası ana arter. Önünden, yanından, kıyısından, köşesinden ve üzerinden her gün onlarca ilgilisi olan yetkili geçiyor. Ölmüşüz de ağlayanımız yok vesselam...” diyor.
BİRAZ SABIR LÜTFEN!
Okurlarımızdan Tayfun Sayan, özetimle bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi, Demirtaşpaşa Metro İstasyonu (Osmangazi ilçesi) asansörü önündeki korkuluk demirleri uzunca bir zamandır orada duruyor. Onların alınması için bir takvim oluşturuldu mu acaba?”
Tayfun Sayan, şikâyetinizi alınca ‘bunu bir yerden hatırlıyorum’ dedim ve beynimin sağ lobunu zorlayınca hatırladım! İlgili şikâyetinizi 25 Mart 2021 tarihli köşemde İHRAÇ FAZLASI MALLAR DEPOSU başlığımla da yayımlamıştık. Durun, daha bir yıl bile dolmamış henüz. biraz sabır lütfen!
REKLAM PANOSU GİBİ MAŞALLAH...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi endüstri mühendisi Elif Albayrak İpekli’nin e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesindeki ‘Fethiye’ tanımlı BURULAŞ belediye otobüs durağının içi reklam panosu gibi maşallah! Oysaki severek takip etmiş olduğumuz gazetemizdeki köşenizde benzeri sorunlara onlarca kez yer vermiştiniz. Türkiye’nin en güçlü ve en köklü gazetesi olan Hürriyet gazetesinde yayınlanmasına rağmen bile çözüm odaklı sonuçları göremiyorsak vay halimize vay...”