Botanik Park kan ağlamasın

Okurlarımızdan Sibel Üzüm, “Botanik Parkı kan ağlıyor” diyor ve ekliyor:
“Bursa’nın meşhur parkı olan Botanik Park cidden kan ağlıyor! Şöyle ki; parkın simgesi olan çiçeklerden eser yok. (Birçok alanda) Var olan alanlardaki çiçekler de kurumaya başlamış. Küçük gölet de kurumadan nasibini almış! Diyeceğim o ki, çok zor emeklerle bizlere kazandırılan bu cennet alanı gözden mi çıkardınız yoksa?”
ÖYLE BİR ÇUKUR Kİ...
BİR şirketin bilgi işlem müdürü olan okurumuz, Bilgisayar Mühendisi Fatih Talı’ya ve ailesine çok büyük geçmiş olsun diyerek e-postasının özetini aktarıyorum: “20 Mayıs’ta eşimin kullandığı aracımızla Osmangazi, DOSAB 1. Taşkaya Sokak ile 1. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gidiyorduk. Eşimin çığlığı sonrası şiddetli sarsıntı ve çarpma sesiyle irkildim. Donduk kaldık! Bize çarpan da yoktu. Meğerse yol ortasındaki mezbaha kanalına düşmüş aracımız! Ömrümüzden ömür gitti! Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz.”
VATANDAŞ EL ATTI
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru olan Fatih Haylaz, özetimle şöyle diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi’nin Gönül İstasyonu Cafe ile Özhan Market arasında kalan bölümündeki obruk günlerdir dikkatimi çekiyordu. Obrukçulara hayrım olsun diye obruğun önüne ve arkasına 5 litrelik plastik şişe içinde su bıraktım. Bıraktım ki, vatandaş obruğu hayrına sulayabilsin istedim! Malum; su hayattır!”
BOZUK YOLLA DA İLGİLENİN
OKURLARIMIZDAN Ayşe Uygun, çok haklı ve bakınız ne diyor: “Şu aralar kentimizdeki caddelerin çoğunda, sokağa çıkma yasağında harıl harıl asfalt dökme işi yapılıyor. Tabii bazıları haftası gelmeden yine kazılıyor! (Laf olsun diye söylemiyorum. Video kayıtlarım var.) Ayrıca onca alanda sağlam olan asfalt sökülüp yenisi döşenirken, Nilüfer, Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi’nin içler acısı durumundaki asfaltı gören yok! Susuz kalmış toprak gibi çatlayan alanı çok. Sağlam asfaltı söküyorlar, bozuğa el sürmüyorlar. Ne diyelim, vardır elbet yetkililerin bir bildiği!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘SORUMLU ALANIMIZ DEĞİL AMA HEMEN MÜDAHALE ETTİK’
“EMİRSULTAN’da bari olmasın’ başlıklı yayımınızı üzülerek okuduk. İlgili aksaklıkların ve kirliliklerin belediyemiz sorumluluğunda olmamasına rağmen, soruna derhal müdahale ettik. Bahsi geçen çeşmenin sorunları giderilmiştir. Ayrıca civardaki benzeri çeşmelerin de tamamı kontrol edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınızı da aldım Yıldırım Belediyesi. Teşekkür ediyorum.
Botanik Park kan ağlamasın
Okurlarımızdan Sibel Üzüm, “Botanik Parkı kan ağlıyor” diyor ve ekliyor:
“Bursa’nın meşhur parkı olan Botanik Park cidden kan ağlıyor! Şöyle ki; parkın simgesi olan çiçeklerden eser yok. (Birçok alanda) Var olan alanlardaki çiçekler de kurumaya başlamış. Küçük gölet de kurumadan nasibini almış! Diyeceğim o ki, çok zor emeklerle bizlere kazandırılan bu cennet alanı gözden mi çıkardınız yoksa?”
ÖYLE BİR ÇUKUR Kİ...
BİR şirketin bilgi işlem müdürü olan okurumuz, Bilgisayar Mühendisi Fatih Talı’ya ve ailesine çok büyük geçmiş olsun diyerek e-postasının özetini aktarıyorum: “20 Mayıs’ta eşimin kullandığı aracımızla Osmangazi, DOSAB 1. Taşkaya Sokak ile 1. Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gidiyorduk. Eşimin çığlığı sonrası şiddetli sarsıntı ve çarpma sesiyle irkildim. Donduk kaldık! Bize çarpan da yoktu. Meğerse yol ortasındaki mezbaha kanalına düşmüş aracımız! Ömrümüzden ömür gitti! Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz.”
VATANDAŞ EL ATTI
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru olan Fatih Haylaz, özetimle şöyle diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi’nin Gönül İstasyonu Cafe ile Özhan Market arasında kalan bölümündeki obruk günlerdir dikkatimi çekiyordu. Obrukçulara hayrım olsun diye obruğun önüne ve arkasına 5 litrelik plastik şişe içinde su bıraktım. Bıraktım ki, vatandaş obruğu hayrına sulayabilsin istedim! Malum; su hayattır!”
BOZUK YOLLA DA İLGİLENİN
OKURLARIMIZDAN Ayşe Uygun, çok haklı ve bakınız ne diyor: “Şu aralar kentimizdeki caddelerin çoğunda, sokağa çıkma yasağında harıl harıl asfalt dökme işi yapılıyor. Tabii bazıları haftası gelmeden yine kazılıyor! (Laf olsun diye söylemiyorum. Video kayıtlarım var.) Ayrıca onca alanda sağlam olan asfalt sökülüp yenisi döşenirken, Nilüfer, Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi’nin içler acısı durumundaki asfaltı gören yok! Susuz kalmış toprak gibi çatlayan alanı çok. Sağlam asfaltı söküyorlar, bozuğa el sürmüyorlar. Ne diyelim, vardır elbet yetkililerin bir bildiği!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
‘SORUMLU ALANIMIZ DEĞİL AMA HEMEN MÜDAHALE ETTİK’
“EMİRSULTAN’da bari olmasın’ başlıklı yayımınızı üzülerek okuduk. İlgili aksaklıkların ve kirliliklerin belediyemiz sorumluluğunda olmamasına rağmen, soruna derhal müdahale ettik. Bahsi geçen çeşmenin sorunları giderilmiştir. Ayrıca civardaki benzeri çeşmelerin de tamamı kontrol edilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü”
Şahit fotoğraflarınızı da aldım Yıldırım Belediyesi. Teşekkür ediyorum.