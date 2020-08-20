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Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>16 gündür sorun devam ediyor
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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

16 gündür sorun devam ediyor

20 Ağustos 2020

Hürriyet Bursa gazetesi okuru ODTÜ 99 Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray’a dikkati için teşekkür ediyor ve e-postasını özetleyerek yayımlıyoruz:

16 gündür sorun devam ediyor

“Muhammet Bey, 04 Ağustos 2020 tarihli ‘Böyle de olmaz ki’ başlıklı köşenizde sorumluluğu BURULAŞ’taki raylı taşıma sistemi metronun yanıltıcı hareket saatine dikkat çekmiştiniz. Ben de ziyaretime gelen bir arkadaşımı metroya bindirmek için Acemler Bursaspor İstasyonu’na girmiştim.”

‘YANLIŞ PROGRAMLAMA’

“Tarih 16 Ağustos 2020 saat de 16.07’yi gösteriyordu. Işıklı LED tabelada Emek istikametine gidecek metronun istasyona girmesine 7, üniversite istikametine gidecek olan metronun da 12 dakika sonra gireceği belirtiliyordu. Ancak 2 dakika sonra gelen metronun, üniversite yönüne gidecek olan metro olduğunu görünce şaştık! Aklıma sizin tanık olduğunuz konu geldi. Bu esnada sizin şikayetinize konu olan sorun da halen devam ediyor. Oysaki bunlar otomasyon sistemleridir. Kişi yanlış programlama yapmadığı müddetçe sistemin yanlış sunum yazması mümkün değildir. BURULAŞ’ı samimi olmaya davet ediyorum.”

YAYA GEÇİDİNE GEREK VAR MIYDI!

16 gündür sorun devam ediyor

ADININ açıklanmasını istemeyen okurumuz şöyle diyor: “Çekirge Meydanı’na yeni atılan asfalttan iki adet menhol kapağı daha doğum yapmak üzere! Yani ikizlerimiz olacak! Doğum sonrası çocuklara kimin adı koyulacak bekleyip göreceğiz! Araç sahipleri için çok zor bu doğum meseleleri! Doğumlara alıştık artık. Ancak mevzu şudur: Bu doğumu bırakıp da 10 metre yanına yaya geçidi çizgisi çizmek inanın akla mantığa uygun bir durum değildir. Çünkü zaten bu çizilen çizgilere 20 metre mesafede hizmet sunan bir yaya geçidi var.”

SİNİRLERİMİZ TAVAN YAPIYOR ÇÜNKÜ...

16 gündür sorun devam ediyor

OKURUMUZ Perihan Başak, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak No:9 önündeki menhol kapağının çevresinin düzeltilmesini rica ediyoruz. Araçlarımız oradan geçerken hopluyor sonra da sinirlerimiz tavan yapıyor. Çünkü arabalarımızı bedava almıyoruz!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

BARİYERLER TAKILDI

16 gündür sorun devam ediyor

‘RALLİ caddesi tam gaz’ başlıklı hikâyemizin kahramanı olan bariyerin (Sırameşeler) en nihayetinde mutlu sona kavuşturulmuş olduğunu görmüş olmanın sevinci içindeyim. İlgililerine çok zahmet verdik. Teşekkür ediyorum! Hemşehrilerimize hayırlı olsun.

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