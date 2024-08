Bedri Rahmi Koyu’nda gastronomik bir durak

Haberin Devamı

Sahildeki bir kaya parçası üstüne büyük bir balık gibi görünen ama içinde farklı canlıları da tasvir ettiği bir resim yapar. Bu yapıt Taşyaka Koyu’nun sembolü haline gelince adı zaman içinde Bedri Rahmi Koyu’na evrilir.

Ve mavi yolculukların olmazsa olmaz rotası, hatta çoğu yatların yılın büyük bir bölümünü geçirdiği durağı olur. Tabii koyun vazgeçilmez olmasını sağlayan bir diğer özelliği de tatlı su kaynağı olması ve teknelerin sularını buradan temin edebilmesi.

Sanırım bundan böyle vazgeçilmez bir durak olma nedenleri arasında bu müstesna koyda 3 yıl önce açılan ama benim geçen hafta gittiğim ONNO Grill&Bar da girecek. Sadece iyi yemek yenecek, ardından eğlenilecek bir gastronomik durak olması nedeniyle değil, doğaya saygılı, sürdürülebilir turizmi destekleyen anlayışa sahip isimlerin bir araya geldiği tüm ekibiyle de.

Adı adresleri olan NO 10’dan gelen ONNO, uzun yıllardır Göcek orman içinde yaşayan, hatta yılın büyük bir bölümünü bu koyda yelkenli teknelerinde geçiren iki iş insanı ve yatırımcı Abdullah Akay ve Faik Somer ortaklığında hayata geçirilmiş. ONNO’nun ruhunu yansıtan, mekâna özel tasarlanmış göz alıcı yapıtlarının ardında ise sanatçı ve aynı zamanda Dice Kayek markasının yaratıcılarından biri olan Dilara Akay var.

Restoranın danışmanlığını Neolokal’in kurucuları Maksut Aşkar ve Erim Leblebicioğlu üstlenmiş. Şef Yusuf Özyürek mutfak, Deniz Dinç de servis ekibinin başında.

Bar bölümünde servis edilen, sadece doğal taze malzemelerle hazırlanan kokteyller, konukları yerinde oturtmayan ünlü DJ’lerin performansları da anlayışlarına yakışan zarafette. ONNO’nun etkinlik danışmanlığını da kışları Londra’da yeme-içme mekânlarına marka ve iletişim danışmanlığı yapan Cem Çelik yürütüyor.

Tabii böylesi bir ekiple tüm masaların dolu olduğu bir hafta sonu akşamı bile hiç servis aksamadan devam ediyor ve muhteşem lezzette, içinde yer aldığı coğrafyanın malzemelerini en iyi şekilde yansıtan tabaklar birbiri ardına geliyor.

Menü deniz ürünleri ağırlıklı. Ama vejetaryen-vegan ve et severler de unutulmamış. Yemeklerin verdiği mutluluk kadar, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında yürüttükleri çalışmalar, yerel ve organik ürün kullanarak karbon ayak izini azaltmaya gösterdikleri hassasiyet de çok değerli.

Divia by Maksut Aşkar

Bir Akdeniz çocuğu olan yıldız şeflerimizden Maksut Aşkar yavaş yavaş doğduğu topraklara yaklaşıyor. Bu yaz Hisarönü’nde Doğuş Grubu’na ait D-Maris Bay içinde Divia by Maksut Aşkar adıyla tam da sevdiğim gibi küçük bir şef restoranına daha imza attı.

Ekibiyle birlikte gücünü bölge gibi toprak ve denizden alan, gelenekselle günümüz eğilimlerini harmanlayan bir menü kurgulamış.

Divia’da hem ‘başlangıç, ana yemek ve tatlı’ olmak üzere üç aşamalı tadım, hem ‘mutfaktan atıştırmalıklar’ başlığı altında seçim yapabileceğiniz daha küçük bir seçki hem de ‘topraktan’ başlığı altında vegan tadım menüleri var.

Her bir tabak ince ince düşünülerek hazırlanmış, yalın, lezzetli, bir o kadar da yaratıcı. En önemlisi de her birinde ana malzemenin tadını alabiliyorsunuz.

Zeytinyağlı kuşkonmaz, taze iç bakla ve bezelye, kiraz tahin kreması, kuşkonmaz ve zeytinyağı emülsiyonu ile sunulan ‘mevsim sebzeleri’, piyaz kreması, fasulye çeşitleri, hardal tohumu turşusuyla servis edilen ‘fırınlanmış pancar’, taze otlu Sarıkılçık pilavlı ‘midye dolma’, ‘karides ve ıstakozlu fusilli’, ‘deniz ürünlü kadınbudu’, ‘ızgara istiridye mantarı’ ile yanık koyun yoğurdu dondurmalı ‘ıtırlı sütlaç’ gerçekten de tadı damakta kalan yemekler.

La Guérite

D-Maris Bay’in en sevdiğim, hizmet, servis ve sunumda tüm müşteri beklentilerini karşılayan restoranlarından biri de denizin hemen yanı başındaki La Guérite’dir. Yıllardır ekipleri değişse de kalitesini hiç bozmadan yoluna devam ediyor.

Şimdi mutfağın başında Emin Güven var. Kızartılmış çıtır kalamardan ılık karidese, deniz ürünlü paella’dan bir klasik olan tuzda balığa tüm yemekler her zamanki gibi çok başarılıydı.

D-Resort Göcek

Göcek Marina’da yer alan D-Resort de tam bir klasiktir. O da yıllardır kalitesinden, misafirperverliğinden hiçbir şey kaybetmedi, hatta her geçen gün daha da iyi oluyor. Bunda tabii açılışından bu yana genel müdür olan Demet Gürer Gönenli’nin payı büyük.

Sahilde tüm gün hizmet veren Breeze’in manda yoğurt eşliğinde kalamarlı mücver ve lahmacunu, muhteşem Göcek koyu manzaralı Lounge’un sashimi-nigiri seçkisi ve tatlı tabağı unutulur gibi değildi...

