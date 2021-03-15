Yeni projeye kadar kendini eve kapattı!

Sokakta ve barınakta yaşayan hayvanların temel ihtiyaç ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yoğun olarak çalışan Derin Mermerci’yi bu duyarlı hareketi nedeniyle tebrik etmek için aradım.

Kızları Lal ve Mila’nın küçülen giysilerini “Tutumlu Anne” isimli ikinci el sitesinde sokak hayvanları yararına satışa sunan Mermerci, platformun çalışma prensibini çok beğendiğini söyledi.

Derin Mermerci, şunları da ekledi: “Esasen artık hepimizin hayata bambaşka bir pencereden bakma vakti geldi de geçiyor. Tüketimi yavaşlatmanın değerini pandemi süreci hepimize sert bir şekilde gösterdi. Eminim hepimizin evinde artık ihtiyaç duyulmayan çok fazla giysi ve aksesuvar var. Bunları değerlendirmeliyiz. Ben bu satışlardan gelecek parayla daha çok cana dokunabileceğim için inanılmaz mutluyum.”

Hem “Tutumlu Anne”nin yaratıcılarına hem de Derin Mermerci’ye büyük bir alkış...

Nişantaşı’nda buluştular

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman’ı Nişantaşı’nda gördüm. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle mekanların uzun bir aradan sonra açılmasıyla aile, çok sevdikleri Beymen Brasserie’ye öğle yemeği için gelmişti.

Ayaküstü sohbet ettiğimiz Reyhan İpekel, kızı Yasmin Gülman’ın açtığı YouTube kanalının çok iyi gittiğini söyledi. Tenis Milli Takımı’nın eski sporcusu olan Yasmin Gülman, YouTube kanalında hem sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor hem de dünyayı gezerek takipçileriyle paylaşıyor.