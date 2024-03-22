Yeni eşten, eski eşe uzaklaştırma!

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İş insanı Bertan Aner’in eski eşi ve çocuğunun annesi Ayça Kerimoğlu’nun, Aner’in yeni eşi Burcu Tandoğan’dan şikâyetçi olduğu yönünde haberler çıkmıştı. Habere göre Burcu Tandoğan, evlendikten sonra Ayça Kerimoğlu’nu sürekli mesajlarla rahatsız ve tehdit etmişti. Burcu Tandoğan’ın avukatı Aslı Hatemi’nin açıklamasını görünce merak edip aradım. Hatemi, böyle bir şikâyetin olmadığını söyledi ve anlatılanların tam tersinin yaşandığını ifade etti. Üstelik bu asılsız suçlamalar nedeniyle Ayça Kerimoğlu’na uzaklaştırma kararı aldırdıklarını da söyledi.







Uzaklaştırma kararı alınmasında etkili olan nedenler arasında; Kerimoğlu’nun, Tandoğan’ın Zorlu’daki evine zorla girmek istemesi ve kapısını tekmeleyip küfürler etmesi yer aldı. Ayça Kerimoğlu’nun bu olayın ardından Burcu Tandoğan’ın işyerine gidip kıyafet denemek istemesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Avukat Aslı Hatemi, müvekkili hakkında yapılan haberlerin “özel hayatın mahremiyeti” ilkesini ihlal ettiğini ve kamu yararı taşımadığını belirtirken, Tandoğan’ın kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomik özgürlüğe sahip bir iş insanı olduğunu da vurguladı.

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Paris’te görkemli defile





Uluslararası moda dünyasında ülkemizi başarıyla temsil eden gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, bu kez Paris Moda Haftası’ndaki defilesiyle adından söz ettirdi. Yurtdışına açılan modacı, Beyrut, Dubai ve Atina moda haftaları kapsamında gerçekleştirdiği defilelerle de dikkat çekmişti. Pınar Bent’in The Westin Paris Vendome’de yaptığı gelinlik defilesinde şarkıcılar Nini Shermadini ve Nicole Klotsman da podyuma çıkarak modellere eşlik etti.

Anlamlı defile





Dünya Engelliler Vakfı, tasarımcı Katerina Ekşioğlu’nun katkılarıyla engelli bireylerin yaşamlarına destek olmak amacıyla Ankara Meyra Palace Otel’de defile düzenledi. Defileye Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem ve eşi Louma Kabalan Moallem’in yanı sıra yabancı misyon temsilcileri, cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve birçok davetli katıldı. Bu arada Katerina Ekşioğlu’nun 2020 yılında beri kendi adını taşıyan markasının SS 2024 ve Pre Fall 2024 koleksiyonları artık Beymen’de modaseverlerle buluşuyor.

Keyifli davet

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Lancôme Skin Science Club ikinci kez Akaretler Sıraevler No:37’de açıldı. 5 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek Lancôme Skin Science Club, keyifli bir davetle kozmetik meraklılarını buluşturdu. L’Oréal Luxe Genel Müdürü Ufuk Batur’un ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Sümeyye Aydoğan, Merve Toy, Mina Ceran, Betül Avcı, Hamiyet Akpınar, Elizabeth Mas, Mihre Mutlu, Narod Çetinkaya, Lara Paşalı ve Aysun Kaba gibi tanınmış isimler katılım gösterdi. Lancôme Türkiye Marka Elçisi Hazal Kaya ise Lancôme Skin Science Club’ı bir gece önce ziyaret ederek son dokunuşları yaptı ve deneyim alanını misafirler için Lancôme cilt bakım ve makyaj uzmanları ile birlikte hazırladı.