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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
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Yeni eşiyle kiraya çıktı!

#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Mehmet Üstündağ

Ebru Gündeş, balayından döndü ve yeni eşiyle yeni evine yerleşti. Kanlıca’daki yalısından Acarkent’e taşınan sanatçının aylık kirası 535 bin TL.

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Geçtiğimiz hafta gündemde sürpriz bir nikâhla yerini alan Ebru Gündeş ve yeni eşi Murat Özdemir, balayından döndü! Biliyorsunuz Ebru Gündeş, bir süredir Dubai’de yaşıyor, sadece konserleri olduğunda Türkiye’ye geliyordu. Şimdi öğrendiğime göre sanatçı, yeni eşiyle birlikte İstanbul’da yaşayacakmış. Ama Ebru Gündeş’in, eski eşi Reza Zarrab’la birlikte yaşadığı dillere destan yalısında değil tabii ki! Çift, aşk yuvalarını Acarkent’te kurmaya karar vermiş.

Yeni eşiyle kiraya çıktı

Sahnelerin ünlü ismi, iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Bu nedenle çift, Acarkent’te 3,5 katlı, havuzlu bir lüks villa tutmuş. Lüks sitenin sunduğu mahremiyet ve olanakları, bu aşkın yeni yuvasına eşlik edecek gibi duruyor. Büyük bir gizlilik içinde taşındıkları yeni evlerinin aylık kirasını da öğrendim; 17 bin dolar! Yani bugünün kuruyla yaklaşık 535 bin TL yapıyor!

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Yeni eşiyle kiraya çıktı

Dubai’de lansman daveti

Sanat ve mücevherleri tasarımlarına yansıtan Lion Diamond, alışılmışın dışına çıkan yeni koleksiyonu “Monad”ın tanıtımını Dubai’de cemiyet, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin de katılımıyla gerçekleştirdi.

Yeni eşiyle kiraya çıktı

Lion Diamond’ın Kurucusu Öznur Yakın ev sahipliğinde Urla Dubai’de şık bir davetle tanıtılan yeni koleksiyon beğenileri topladı. Sanatçı Mert Ege Köse’nin eserlerinden yola çıkarak “Sanat eserlerinden mücevhere” öyküsüyle hayata geçen ve 38 parçadan oluşan koleksiyonda bulunan her bir parça devasa boyutlarda yapılmış heykellerin minyatür ve takılabilir hallerini sunuyor.

Yeni eşiyle kiraya çıktı

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8 Mart’a özel sergi

Vadistanbul’da düzenlenen ilk Türk kadın ressamlarından Mihri Müşfik’in sergisi, sanatseverleri ağırlıyor.

Yeni eşiyle kiraya çıktı

İrene Kärcher anısına düzenlenen bu özel sergi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını sanatla birleştirerek kutluyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Necmi Sönmez ve Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen’in ev sahipliğinde açılan belgesel sergide, Ressam Mihri’nin özgün eserlerinin yanı sıra, fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları ve ilişki içinde olduğu İstanbul sanat çevresi tanıtılıyor.

Sanatla yemeğin buluşması

Yeni eşiyle kiraya çıktı

Sinem Keskinel ve Zeynep Emeç tarafından kurulan EMA Kolektif’in organize ettiği, Türk çağdaş sanatı ve sanatçılarının üretimlerini kutlamayı amaçlayan “Artful Dining” serisinin ikinci edisyonunun ilk yemeği gerçekleşti. Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi’nin Küratörü Adriano Pedrosa tarafından Bienal’in Ana Sergisi’ne davet edilen Güneş Terkol’un kutlama yemeği için, Şef Didem Şenol sanatçının “Trendeki Düşler” eserinden ilham alarak geceye özel hazırladığı menüyle konuklara eşsiz bir deneyim yaşattı.

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 Yeni eşiyle kiraya çıktı

#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Mehmet Üstündağ
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