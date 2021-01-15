Süperstar’a gençlİk aşısı

Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz’a kaptırmıştı. Ancak duyduğuma göre, ilişki tarih olmuş! Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı’nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.
Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz’ın Faruk Sabancı’nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı’nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz’ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.
Aşı için kolları sıvadı
Büyük bir umutla hepimiz aşının yaygın bir şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye’nin ilaç devi Abdi İbrahim, dünyayı ve Türkiye’yi derinden etkileyen COVID-19 salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.
Kariyerlerini “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” ve “Snatch” filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi “Five Eyes”ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye’de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye’ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi’nde de çekim yapacak.
Aubrey Plaza’nın da rol alacağı “Five Eyes”ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.
Jason Statham - Guy Ritchie
Aralık 2018’de Amsterdam’da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı.
Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Hatta Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’ya Paris’te evlenme teklifi etmiş, ikinci kez nikâh masasına oturmaları beklenirken, çift yeniden ayrılmıştı.
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Ancak duyduklarıma göre Kıratlı ve Akçıl, ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelmiş.
Yılbaşını birlikte geçiren çifti, her an bir yerde el ele görebiliriz!
Sette kriz çıkardı
Uzun çalışma saatleri dizi setlerinde sinirleri geriyor... Sık sık setlerde çıkan gerilimlerle ilgili haberler geliyor. Bu kez, Murat Yıldırım’la başrolü paylaşan Esra Bilgiç’le ilgili bir haber gündemde.
Her yıl olduğu gibi, 2020’ye de büyük umutla girmiştik. 2020’nin geride bıraktığımız diğer yıllardan daha iyi olmasını dilemiştik. Ama olmadı... Yılın ilk ayları güzel başlamıştı, fakat mart ayı itibarıyla hayatımızı altüst eden koronavirüsle tanıştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet, yaşam şeklimizi tam anlamıyla değiştirdi.
Bilim insanları bu illete karşı aşı geliştirmek için dört koldan çaba içine girdi ve yeni yılın son günlerine yaklaştığımızda bir umut doğdu. Farklı ülkelerin aşıyı bulmasıyla tüm dünya derin bir nefes aldı. Umuyoruz ki aşı sayesinde yaz aylarına kadar sağlık açısından, sonrasında da ekonomik olarak tüm dünya rahatlamış olacak.
Her yılbaşı ertesinde bu sayfada mekanlarda yapılan yılbaşı eğlencelerini sizlerle paylaşıyorduk. Bu yıl zorunlu bir şekilde tüm dünya yeni yılı evinde kutladı. Cemiyet hayatının renkli isimleri de başta İstanbul, Bodrum ve Londra olmak üzere farklı yerlerde yeni yılı aileleriyle karşıladı.
Haberlere “koronavirüs” yazmayacağım günlerin özlemiyle herkesin yeni yılını kutluyorum...
Emel-Nejdet Ayaydın / İstanbulAyaydın Miroglio şirketinin yöneticisi Nejdet Ayaydın, her yıl olduğu gibi bu yılbaşını da İstanbul’daki evinde geçirdi. Ailesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Ayaydın, çocukları ve eşiyle aynı masada olmanın kendisi için en güzel yeni yıl kutlaması olduğunu belirtti.
Ece Erken, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla görüşmeye başlamış ama bu ilişkiyi uzun zaman saklamayı başaramamıştı. Haberin çıkmasının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrılırken, Ece Erken’in de sunuculuk yaptığı programdaki işine son verilmişti.
Duyduğuma göre Ece Hanım’ın kıskançlıkları, Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisinden uzaklaşmasına neden olmuş. Ayrıca işini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ece Erken, başına gelen tüm kötü olaylar nedeniyle sevgilisini suçluyormuş. Bu durum da aralarının iyice bozulmasına yol açmış.
Bir ara yakın dostu Sezer Dereli’yle birlikte New York’a giden Ece Erken, dönüşte Instagram sayfasından sevgilisinin tüm fotoğraflarını sildi. Aralarındaki tüm iplerin koptuğu da bu olayla ortaya çıktı.
Kuzey bebek geldi
İşadamı Kaan Boyner, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Feyza Balin’le Hotel Les Ottomans’ta yapılan görkemli bir düğünle evlenerek bekarlığa veda etmişti. 5 yıllık ilişkilerini nikâhla taçlandıran genç çift şimdi bebek sevinci yaşıyor. Çiftin bebekleri geçtiğimiz gün dünyaya geldi. Amerikan Hastanesi’nde hayata “merhaba” diyen Kuzey bebek ile mutluluklarına mutluluk eklendi. Ben de buradan minik Kuzey’e hoş geldin diyor, Feyza-Kaan Boyner çiftinin çocuklarını sağlık ve mutlulukla büyütmesini diliyorum.
Oğulları Azur’un eğitimi için Barselona’ya taşınan ünlü popçu Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldi. Hatırlarsanız, çiftin Barselona’ya yerleşme kararını ilk ben yazmıştım. Geçen yıl Costa Brava’dan 4 milyon liraya ev alan çift, bir süre İspanya-Türkiye arasında mekik dokumuş, sonrasında da tamamen Barselona’ya taşınmaya karar vermişti.
22 BİN TL’YE KİRALAMIŞLAR
Bir çekime katılmak için İstanbul’a gelen aile, Zorlu Center’daki 165 metrekarelik dairelerini kiraya verdikleri için Raffles Hotel’e yerleşmiş. İlk başta dairelerini olduğu gibi tutmaya karar veren ancak sonrasında gelen bir teklifle 22 bin TL karşılığında kiraya veren aile, İstanbul’da kalacakları süre boyunca otelde konaklayacak. Kendi evlerinden çok da uzaklaşmamışlar, Raffles Hotel de yine Zorlu Center’ın içinde!
Nişanlısının yanına uçtu
Cemiyetin güzel ismi Özlem Önal’ın, Amerikalı sevgilisi Stuart Parr’la nişanlandığını ilk benden duymuştunuz hatırlarsanız... Temmuz ayında 50’nci yaş günü partisinde nişanlanan çift, ardından uzun bir yaz tatiline çıkmıştı. Yapımcı olan Parr, sonrasında işlerinin başına New York’a dönmüş, Özlem Önal ise burada kalmayı tercih etmişti.
Alkollü araç kullanarak, polis memuru Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in yaralanmasına sebep olan Rüzgar Çetin, İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’de yargılanmış, 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti. Ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmuştu.
Çetin, 239 gün sonra cezaevinden çıkmıştı.
Bu dosyada halen Yargıtay’ın kararı bekleniyor.
Artık durulduğunu ve yalnızca işleriyle ilgilendiğini söyleyen Rüzgar Çetin, Beyoğlu Asmalımescit’te aldığı yeni bir binanın restorasyonunu yaptırıp, otel olarak hizmete açacağını belirtmişti.
Yasakların kalkmasıyla yurtdışına çıkan Rüzgar Çetin soluğu ilk önce Miami’de alırken, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Meksika’nın son dönemlerdeki en popüler turizm bölgesi Tulum’a geçmiş.
Yakın dostu Önder Bekensir ve Serhat Demiral ile birlikte Tulum’da eğlenirken görüntülenen Çetin, sıcak havanın keyfini çıkarıyor.
Bir süre önce Kuruçeşme’deki villasını 16.8 milyon dolara satan Acun Ilıcalı, o satıştan takas yoluyla sahip olduğu Ulus Yeşil Evler’deki tripleks villayı da satışa çıkardı. Boşanırken Şeyma Subaşı’na verdiği iddia edilen Kuruçeşme’deki villayı işadamı Mustafa Aktaş’a satan Ilıcalı, bu satış için Aktaş’tan 8.4 milyon dolar nakit ile Ulus’taki villayı almıştı.
Eylül ayında yapılan satışın ardından Ilıcalı, Aktaş’tan aldığı villayı da elinden çıkarmak için harekete geçti. Üç katlı, havuzlu villa için 5 milyon dolar isteyen ünlü televizyoncu, 3.4 milyon dolar zarar etmiş gibi görünüyor.
Dijital platformu için harıl harıl çalışan Ilıcalı, gayrimenkullerini nakde çevirerek belki de yatırımını büyütmeyi hedefliyordur...
Ünlü avukattan şiir kitabı
Önder Hukuk Bürosu’nun kurucusu avukat Edip Önder, yazdığı tüm şiirleri bir kitapta topladı. Sanat ve edebiyata merakıyla bilinen Önder, 35 yıllık avukatlık mesleğinde gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettirmiş bir isim. Galatasaray Spor Kulübü’nde bir dönem yöneticilik de yapan ünlü avukat, yazdığı şiir kitabı “Bence”nin gelirini kurucusu ve başkan yardımcısı olduğu Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağışlayacak.Faslı gelin geldi
Gece hayatında bir döneme damgasını vuran Şamdan’ın sahibi merhum işletmeci Mehmet Tuna’nın kendi adını taşıyan oğlu Mehmet Tuna, gönlünü Faslı bir kıza kaptırmış. Fransa’nın Nice şehrinde eğitimine devam eden Mehmet Tuna, okulda tanıştığı Selma Alkandry ile birlikteymiş. Pandemi nedeniyle bir süre ayrı kalan gençler, geçtiğimiz günlerde kavuşmuş.
Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.
2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.
Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...
Bitez’e yerleştiler
Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Aşk-ı Memnu” ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz yıl bebeği Fikret Ali’yi dünyaya getirdikten sonra setlere ara vermişti. Fikret Ali’nin büyümesiyle birlikte oyunculuğa geri dönen Kaya, bir dönem dizisinde şarkıcı rolünü üstlendi.
Doğumdan sonraki ilk işi için çok heyecanlı olan ve karakterine titizlikle hazırlanan güzel oyuncu, rolün hakkını verebilmek amacıyla şan dersleri almaya başladı. Dizide playback yapmaya sıcak bakmayan ve kendi sesini kullanmak isteyen Hazal Kaya, sete girmeden önce şan derslerini tamamlama gayreti içinde.
Dekorasyon hizmetine başladılarCemiyetin sevilen isimleri Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu, mobilya markaları Trezz ile dekorasyon hizmetine de başladı. Marka, yaşam alanlarında Trezz ürünlerini tercih eden kişilere verdiği özel dekorasyon danışmanlık servisiyle rafine çizgisini evlere ve ofislere taşımayı hedefliyor. İç mimar Tayfun Mumcu ile mekan tasarımcısı Rezzan Benardete’nin kurduğu uzman ekip, mobilyaların mekanda nasıl daha şık ve efektif kullanılabileceğine dair öneriler geliştiriyor, kullanıcılara hem şık hem de fonksiyonel çözümler üretiyor.
Yeni yıl öncesi
yeni imzaÜnlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, kendisini temsil etmesi için menajerlik ajansı Ph7 Entertainment ile anlaştı. Ph7 Entertainment, temsil ettiği Meryem Uzerli, Nilay Deniz, Afra Saraçoğlu, Hira Koyuncuoğlu, İlay Erkök, Özgün Çoban gibi popüler isimlerle son yılların yükselen ajanslarından.
Başarılı oyuncu ve yönetmen Onur Saylak’ın yeniden baba olacağı haberini mayıs ayında ilk ben yazmıştım hatırlarsanız. Saylak, geçtiğimiz günlerde oğlu Deniz Ali’yi kucağına alarak üçüncü kez baba olmanın heyecanını yaşadı.
Çıkan haberlerde ise Onur Saylak ve Gözde Yılmaz çiftinin evli olmadıkları iddia edilerek, “Önce bebek, sonra nikâh modasına mı uyacaklar?” diye soruldu. Böyle bir moda var mı yok mu bilmiyorum ama bu haberlerin doğru olmadığını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi haberin doğrusunu benden öğrenin...
Çift evli, hem de aylardan beri. 3 yıldır birlikte olan çift, evlenme kararı alarak mart ayında nikâh masasına oturmak için plan yapmıştı. Ancak pandeminin patlamasıyla düğün yerine nikâhla yetinmiş ve iki şahidin huzurunda evlenmişler.
Dostlarıyla kutlama kararını pandemi sonrasına bırakan Gözde Yılmaz-Onur Saylak çiftinin şimdi kutlama yapmak için iki nedeni var. Ben de onlara yaşadıkları bu heyecandan dolayı mutluluklar diliyorum, Deniz Ali’yi sağlıkla büyütsünler...
Kıvanç da Kaz Dağları yolcusu
Kaz Dağları, oyuncuların yeni gözdesi oldu. Serenay Sarıkaya’nın ardından Kıvanç Tatlıtuğ da Kaz Dağları’ndan ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
Rezzan Benardete’nin koronavirüse yakalandığı haberini okumuşsunuzdur. Sonrasını da size ben anlatayım...
Kasım başında Covid-19’a yakalanan ve 10 günlük tedavi sürecinden sonra normale dönen Benardete, yakın arkadaşlarına istemeden hastalığı bulaştırdı!
Tedavisini tamamladıktan sonra, Güneş Mutlu Mavituncalılar’ın 40’ıncı yaş günü için evinde minik bir kutlama organize eden Benardete, kutlamaya Ayşecan Özyeğin Oktay ve Banu Bora’yı da çağırdı. Balonlarla süslediği evinde Mavituncalılar’a sürpriz yapan Benardete’nin asıl sürprizi ise maalesef Covid-19 oldu!
Tedaviye rağmen hastalığının bulaşma riskinin devam ettiğini bilmeyen Benardete, bu minik kutlama sırasında üç arkadaşına da koronavirüs bulaştırdı.
Ayşecan Özyeğin Oktay
ÇOK ÜZGÜN
Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.
Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber aldım! Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli...
3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak.
Sağlıkla kucaklarına almalarını temenni ediyorum...
Korsan yılbaşı partilerine dikkat!
Alınan tedbirler nedeniyle yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Ancak bazı işgüzarlar, otellerde büyük odaları kapatıp, “korsan yılbaşı partisi” peşinde! Hatta “sahneye” çıkması için sanatçılara teklif götürenler de var.
Kulağıma şaşırtıcı duyumlar gelmeye başladı. Yılbaşı partisi yapmak isteyenler farklı bir yol bulmuş. İstanbul ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde bulunan otellerde odalar kiralayıp partilerine burada devam etmek istiyorlarmış.
Mart ayında açıklanan ilk Covid vakasından sonra gelen kısıtlamalar nedeniyle 4 ay boyunca evlerimizde karantinaya girmiştik. Bu süreçte şehirlerarası seyahat yasakları da olduğundan kimse başka bir şehre gidememiş, büyükşehirlerde, apartman dairelerinde yaşayanlar için zorlu bir süreç başlamıştı.
Kışın gelmesiyle birlikte salgının ikinci dalgası yükselirken, bir kez daha kısıtlamalara gidildi ve kısmi sokağa çıkma yasakları geldi. Çoğu kişi bu ikinci dalgaya “hazırlıklıydı”.
Magazin, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, İstanbul’u terk ederek, karantinaya yazlık evlerinde girmeyi tercih etti.
O isimler arasında yaz tatilini sürdüren de var, İstanbul’daki işlerini yoluna koyup yeniden şehir dışına çıkan da.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, kampanya için ilk adımı attı ve manevi değeri yüksek bir elbiseyi açık artırmaya çıkarttı.
Pantene markasının yüzü olarak katıldığı ilk lansmanda giydiği Balmain elbisesini kampanya yararına satışa çıkartan Özdemir, “İnşallah güzel bir rakama satılır elbisem” diye temennide bulundu.
İyilik zincirinin ilk halkasını oluşturan oyuncu, bir video hazırlayarak tüm sanatçı dostlarına seslenerek, kampanyaya katılmaları için çağrı yapacak.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı ve Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın aldı.
Alpler’den sonra oksijen oranı en yüksek bölge olan Kaz Dağları’nda her fırsatta tatil yapan Sarıkaya, şimdi burada ev sahibi olmak için kolları sıvadı.
İlk olarak rahmetli Tuncel Kurtiz’in yerleştiği Ayvacık, sonrasında birçok ünlü oyuncuyu buraya çekti. Serenay Sarıkaya’nın da menajeri olan Ayşe Barım’ın da buradan ev sahibi olmasıyla bölge, Halit Ergenç gibi birçok oyuncunun uğrak noktası oldu.
Instagram’da yaptığı paylaşımların peşine düşünce öğrendim ki, Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra annesiyle birlikte soluğu Kaz Dağları’nda almış.
Gönlüne göre bir arsa bulan Sarıkaya, şimdilerde hayalindeki evin projesini çizdirmekle uğraşıyormuş. Her detayla bizzat ilgilenen güzel oyuncu, önümüzdeki yazı kendi evinde geçirmek istiyormuş.
Organik sertifikası aldı
Cem Bey’i tanıyanlar bilir. Ekstrem sporları ve macerayı seven bir kimliğe sahiptir. İşadamı; ralli, karting, profesyonel kayak, yelkenli, trekking gibi sporun her çeşidine meraklıdır.
Uzun süredir karavanla tatile çıkmayı ve “simple life”a (sade yaşam) geçiş yapmayı planlayan Cem Bey, koronavirüs nedeniyle bu hayalini öne çekmişti. Ünlü işadamı, eşi Ronit Hanım’la birlikte bu yazı karavanla Ege’nin doğal güzellikleri içinde geçirmişti.
Cem Bey, korona kısıtlamaları öncesinde de karavanına atlayarak soluğu Bolu’da almış.
Bolu’da bulunan dağ evinde izole şekilde kışı geçirmeyi planlayan Hakko, karavanıyla maceralı kış yolculuklarına da devam edecekmiş.
Bebek’in uğrak noktası oldu
Cemiyetin yakından tanıdığı kız kardeşler Merve ve Seda Koyunsağan, bir ay arayla nikâh masasına oturuyor! Merve Koyunsağan, önceki gün hayatını Murat Ersönmez ile birleştirirken, kardeşi Seda Koyunsağan’ın da aralık ayında evleneceğini öğrendim.
Levent Kızıl’la yaşadığı aşkla adını duyuran Seda Koyunsağan, bir süredir ünlü yönetmen Veli Çelik ile birlikteydi. Türk süper kahraman dizisi “Akıncı”nın yönetmenliğini üstlenen Veli Çelik, setinin hafiflemesiyle aralık ayında Seda Koyunsağan ile hayatını birleştirecek.
Veli Çelik - Merve Koyunsağan Ersönmez - Seda Koyunsağan
Aşk galip geldi
Daha önce eski bakanlardan Güneş Taner’ın oğlu Kamil Taner ile evli olan ve 2014 yılında boşanan Merve Koyunsağan, 3 yıldır Murat Ersönmez’le birlikteydi. Murat Ersönmez de eski Türkiye güzellerinden Sinem Güven’in eski eşi.
Süperstar’a gençlİk aşısı
Süperstar Ajda Pekkan, elektronik müziğin ünlü ismi Faruk Sabancı’nın bir şarkısına vokal yapmak için stüdyoya girdi. Yenilikçi sound’uyla bilinen Sabancı’nın Süperstar’la işbirliği büyük merak uyandırdı.
Cemiyetin ünlü ismi müzisyen Faruk Sabancı, yenilikçi sound’uyla müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan’ı kendine hayran bıraktı! Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, geçtiğimiz aylarda Sagopa Kajmer’le yaptığı “Bu Sen Değilsin” şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı. Sabancı, yeni şarkısını Ajda Pekkan’a dinletti. Süperstar’ın şarkıyı çok beğenmesi üzerine ikili işbirliği yapma kararı aldı.
Pandemi nedeniyle Bodrum’da bulunan Ajda Pekkan, orada stüdyoya girip okumalara başlamış. Faruk Sabancı ise İstanbul’daki stüdyosunda çalışmalarını sürdürüyor.
Daha sonra İstanbul’da bir araya gelecek olan iki sanatçı, son hazırlıkları tamamlayıp şarkıyı dinleyiciye sunacak.
1970’li yıllardan bu yana müziğin Süperstar’ı olarak anılan Ajda Pekkan, müzikteki yenilikçi tarzıyla biliniyor. Genç müzisyenleri yakından takip eden ve yeni sound’ları kendi müziğine dahil eden sanatçı, Faruk Sabancı ile yaptığı çalışmayla yine tam 12’den vuracak gibi görünüyor!
Sagopa Kajmer - Faruk Sabancı
Ablasının kopyası!
Büyük kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren Meryem Uzerli, 6 yıl sonra yeniden anne olmanın mutluğunu yaşadı. Bu ikinci hamileliğini 5 aylık olana kadar gizleyen ünlü oyuncu, Lily Koi adını verdiği bebeğini 8 Ocak’ta dünyaya getirdi.
Güzel oyuncu, bebeğinin doğumunu Instagram’da duygusal bir paylaşımla müjdelemiş, fotoğraflarının altına “Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben, seni ailemize mutlulukla karşılıyoruz” diye yazmıştı. Bebeğin yakından çekilmiş ilk fotoğrafını ise sizinle ben paylaşayım. Uyuduğu için gözlerini göremiyoruz ama minik Lily, adeta ablası Lara’nın kopyası. Ben de Meryem Uzerli’yi tebrik ediyor, Lily’ye sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum.
Kızıyla ilk doğum günü
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden, cemiyetin ünlü ismi Emir Tamer, baba olduktan sonraki ilk doğum gününde pastasını minik kızı Defne’yle kesti. Mayıs ayında dünyaya gelen kızı Defne’yle vakit geçirmekten çok mutlu olan Emir Bey pastanın mumlarını kucağında kızıyla üflerken, eşi Ayça Tamer de o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Emir ve Ayça Tamer, Ekim 2019’da Les Ottomans Hotel’de evlenmişti. Çiftin mutluluğu kızları Defne’nin doğumuyla ikiye katlandı. Ben de Emir Tamer’e ailesiyle birlikte mutluluklar diliyorum...
Ayça Tamer
Dostlardan sürpriz kutlama
Sade ve sakin yaşamıyla tanıdığımız iş insanı Ozan Şer, yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı. Eşi Bahar Şer ve yakın dostu Beyza Uyanoğlu tarafından organize edilen kutlama, Uyanoğlu’nun Tarabya’daki evinde gerçekleşti. Doğum günü partilerinden pek hoşlanmayan Ozan Bey, eşi ve dostlarının bu düşünceli davranışından dolayı çok mutlu oldu. Ozan Şer’in hayatından önemli kesitlerin film şeridi gibi gösterildiği özel yapım pasta da görülmeye değerdi. Nice yıllara...
Beyza Uyanoğlu - Bahar Şer - Ozan Şer
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