Saldırıyı lanetlediler

İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi bombalayarak yüzlerce sivilin ölmesine neden olması büyük infial yarattı. Ünlü isimler, saldırıyı kınayarak savaşın bir an önce durması ve insani yardımın hızlanması konusunda kamuoyu yaratmaya çalıştı. Filistinli Gigi ve Bella Hadid kardeşler, ilk günden itibaren İsrail’e tepkilerini dile getirirken, onlara çok sayıda destek geldi.

Hollywood’un ünlü isimleri Jennifer Garner, Save the Children kuruluşunun “Okullar ve hastaneler korunmalı” paylaşımını Instagram hesabına taşıdı.



‘ÇOCUKLAR İÇİN ZAMAN DARALIYOR’



Marvel’in süperstarı Mark Ruffalo da UNICEF’in “Gazze’deki çocuklar için zaman daralıyor. UNICEF, çocuklara hayat kurtarıcı hizmetlerin yapılması için derhal insani yardım duraklaması ve serbest geçiş çağrısı yapmaktadır” ifadelerinin yer aldığı paylaşımı X hesabında yeniden paylaştı. John Cusack ise X hesabında, Chicago’da Filistin’e destek yürüyüşüne katıldığını söyledi. Selena Gomez, Roger Waters, Riz Ahmed, Susan Sarandon, Rami Youssef, Zara Larsson, Saba Qamar gibi sanatçıların yanı sıra futbol efsanesi Eric Cantona da Filistin’e destek çağrısı yaptı.

‘DURUŞUMUZ NET’



Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan ünlü isimler de saldırılara kayıtsız kalmadı. Şiddet ikliminin bir an önce sona ermesi yönünde paylaşım yapan isimlerden Pınar Sabancı, “Çocukları, masumları koruyamadığımız bu karanlık adaletsiz dünya batsın. İnsanlık öldü” dedi. Yasemin Özilhan da Times of Gaza isimli haber sitesinin paylaşımını aktararak, Filistin’e destek verdi. Zeynep Mutlu da savaşın durması gerektiğini söyleyerek, “Hiçbir çocuk bunu hak etmiyor” dedi. Can Bonomo da hastanenin bombalanmasına tepkisini göstererek, Filistinli doktorların acil çağrısını paylaştı.





‘YAZIKLAR OLSUN’



Dilara Koçak, “Savunmasız insan ve çocukların öldüğü hiçbir dava haklı değildir” derken, Elif Dürüst “Gazze’ye su, yemek gibi insani yardımların ulaşmasına İsrail izin vermiyor. Bu zalimce saldırılar acilen durdurulmalı” şeklinde paylaşım yaptı. Derin Mermerci de hastanede yaralanan bir anne ve çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, duygularını şu şekilde dile getirdi: “Ben bir insanım. Din dil ırk ayrımı olmadan bu vahşeti kimse meşrulaştıramaz. Çocuk bunlar çocuk. Günahsız melekler. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Yazıklar olsun sana insanoğlu.”

