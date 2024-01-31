‘Özel yetenek vizesi’ ile Londralı oldu

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Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, küresel başarılarına bir yenisini ekleyerek İngiltere’den aldığı ‘Global Talent Visa’ ile Londra’da kendine yeni bir düzen kuruyor. ‘Global Talent Visa’, Birleşik Krallık tarafından, yetenekli ve öne çıkan profesyonellere verilen bir göçmen vizesi. Bu vize, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik, dijital teknoloji, kültür ve sanat gibi alanlarda uluslararası düzeyde başarı gösteren bireyleri çekmek ve desteklemek amacıyla tasarlanmış.







Ünlü sanatçı da aldığı bu özel vize sayesinde İngiltere’de müzik kariyerine uluslararası bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Harun Tekin’in Londra serüvenine, sevgilisi ünlü oyuncu Melisa Sözen de dahil olacak tabii ki! Çift, Londra’da yeni bir yaşam kurmak üzere ev tuttu ve burada geçirecekleri zaman içerisinde hem bireysel projelerine odaklanacaklar hem de müzik dünyasına yepyeni eserler kazandırmak için çalışmalara başlayacaklar.

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‘Global Talent Visa’, Harun Tekin’e İngiltere’de uzun vadeli çalışma ve yaşam imkânı sunarak, müzik kariyerini uluslararası arenada daha da güçlendirmesi için bir fırsat tanıyacak.

Amerika macerası

Zeynep Yılmaz, Elif İnci Aras ve Tülay Karadeniz, Amerika tatilinin tadını çıkarıyor. Önce Los Angeles’a uçan grup, ardından Hawaii’ye giderek kış ortasında denizin ve güneşin keyfini sürdü.

Grup, köpek balıklarıyla yüzerek, adrenalin dolu bir aktivite de yapmış. Los Angeles’a dönen arkadaşlar birkaç gün sonra da eğlence şehri Las Vegas’a gidecek. Şehrin tadını çıkaracak olan arkadaş grubu, yeniden Los Angeles’a döndükten sonra 8 Şubat’ta İstanbul’a uçacak.



Elif İnci Aras

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Eskişehir’de lezzet şöleni

Eskişehir’de sahibi olduğu RK Group’un bünyesinde yer alan otel zincirlerinden restoran ve pub’lara kadar hizmet veren iş insanı Yasemin Kaya, aynı zamanda ilham veren bir önder.

Geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru Edgar Allan Poe’nin ‘Lenore’ şiirinden ilham alarak açtığı Fransız tatlı ve pastane markası Lenore Patisserie, özel anların vazgeçilmezi oldu. Fransa’nın en iyi pasta ve tatlı şeflerinden Johan Martin’i bir ay boyunca ağırlayıp eğitim verdiren Yasemin Kaya, önceki gün yakın dostlarına özel bir sunum hazırladı.



Yasemin Kaya ve Johan Martin konuklarına bizzat servis yaptı.

Yeni kitabını tanıttı

Oyuncu ve yazar Ayşe Tolga, sağlıklı beslenme, moda, spor, sanat ve kültür konularında yazdığı kitaplarına bir yenisini daha ekledi. Tolga, ‘Neysen Onu Çekersin’ adlı kitabının tanıtımını, yakın arkadaşı Esra Doğan’ın Moda’da açtığı Borboletta Patisseria’da düzenlediği brunch davetiyle yaptı.

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Aralarında Sedef Avcı, Zeynep Demirel, Eylem Çeliker, Akasya Asıltürkmen, Begüm Öner ve Özlem Türkad’ın da yer aldığı seçkin misafirler, harika lezzetlerin yer aldığı brunch eşliğinde gerçekleşen davetin keyfini çıkardı. Ayşe Tolga, davette misafirlerine, yeni kitabının içeriği ve bu kitabın nasıl hayata geçtiğini de anlattı.