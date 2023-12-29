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Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi!

#Cem Hakko#Ebru Ceylan#Melisa Sözen

Türkiye’nin köklü markalarından Vakko, tasarım ve hizmet anlayışını turizm sektörüne yansıtmış ve Nişantaşı’nda ilk otelini açmıştı. Markanın ikinci otelini Çengelköy’de açmaya hazırlanan Cem Hakko, “Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik” dedi.

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Vakko, Nişantaşı’ndaki Vakko Hotel & Residence İstanbul’un ardından ikinci otelini, Boğaz’ın en güzel noktasında konumlanan Sumahan on the Water’da açıyor. Çengelköy’de, 19’uncu yüzyıldan kalma eski bir Osmanlı fabrikasından dönüştürülen ve kendi özel iskelesiyle ayrıcalıklı bir yapı olarak dikkat çeken otel, yakın zamanda Vakko Hotel & Residence Sumahan olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko konuyla ilgili açıklama yaparak, bir hayalini daha gerçekleştirdiğini söyledi: “Boğaz’ın tüm güzelliklerine hâkim bu muhteşem yapının, İstanbul’u ziyaret eden ve burada konaklayan herkesin hafızasında unutulmaz hatıralarla kalacağına eminiz. Dolayısıyla burayı sadece ikinci otelimiz olarak değil, İstanbul’a değer katan bir armağan olarak görüyoruz.”

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Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Mayıs ayında açılacak

Nişantaşı’ndaki Vakko Hotel & Residence projesinde de imzası bulunan Fransız mimarlar tarafından, yapının mimari DNA’sı ve orijinal dokularına sadık kalınarak tasarlanacak olan otel, 12 adet odasıyla misafirlerine çok özel bir İstanbul deneyimi sunacak. Otel içerisinde Vakko L’Atelier, Club Privee, Bistro Bar gibi Vakko şıklığını yaşatan alanlar da yer alacak. Otelin, Mayıs 2024’te konuklarına kapılarını açması planlanıyor.

Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Aşkı Londra’da buldu

Cemiyetin tanınmış isimlerinden Ebru Ceylan’ın adı, geçtiğimiz yıllarda iş insanı Serdar Bilgili ile aşk dedikodusuna karışmıştı. Bu ilişki hiç doğrulanmadı ama Ebru Ceylan’ın son dönemlerde sık sık Londra’ya gitme sebebi ortaya çıktı! Aldığım duyumlarıma göre sosyetik güzel, yeni bir aşka yelken açmış. Londra’da yaşayan bir Türk iş adamıyla güzel bir birliktelik yaşadığı söylenen Ebru Ceylan, yeni aşkı hakkında ser verip sır vermiyormuş.

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Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Ortak yapımcı oldu

Nermin Yıldırım’ın “Bavula Sığmayan” adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı, Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan’ın oynadığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği “Aile Yalanları” oyunu, 20 Aralık’ta Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmuştu. Oyun, 4 ve 5 Ocak’ta yeniden sahnelenecek. Bu arada Zorlu PSM ve Toy İstanbul’un yapımcılığını üstlendiği oyuna, başrol oyuncusu Melisa Sözen de ortak yapımcı olarak imza atmış. Afişte de adını, oynayanların yanı sıra yapımcıların yanında görmek hoş bir ayrıntı. Tiyatro sanatı için elini taşın altına koymasını takdir ettim.

Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Yeni kitabı çıktı

Hayalini Hayata Katma Okulu, Zuhal Gürçimen imzası ve Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Gürçimen’in tanıklık ettiği vakalar üzerinden kurgulanan kitapta yaşanan duygular, kimi zaman bir olayda kimi zaman bir konuşmada; farklı karakterlerde iş, arkadaş, dost olarak karşınıza çıkacak.

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Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

Kişilerin değil, fikirlerin liderlik ettiği bir dünyada tüm gücüyle mücadele eden okura yol gösterecek deneyim, uygulama ve eğitim metodunu paylaşan Gürçimen, bunu akıldan çıkmayacak metaforlarla ustalıkla yapıyor.

Nişantaşı’ndan sonra Boğaz’a indi

 

 

#Cem Hakko#Ebru Ceylan#Melisa Sözen
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