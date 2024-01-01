Mega pazarlık!

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Kıbrıs’ta sahneye çıkmak için önce 800 bin Euro’ya anlaşmış, sahnesini 00.15’e kadar uzatması için de 200 bin Euro ekstra almıştı. Anlaşılan o ki Megastar, finansal konularda aşırı titizmiş! Attığı her adımın milyonlarca lira değerinde olduğu ifade edilen Tarkan’ın sıkı pazarlıkçı kimliği de ortaya çıktı.





Herkes Tarkan’ın dünkü yılbaşı konserinden aldığı 32 milyon lirayı konuşuyor ama Megastar’la ticaret yapanlar ‘eli sıkılığından’ dem vuruyor!



Kazandığı paraları önemli yatırımlara yönlendiren sanatçı, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir ev almak için inşaat firmalarıyla görüşmüş. Ancak Tarkan, yatırım yapmak amacıyla eve olan ilgisini gösterirken sıkı bir pazarlık sürecine girişmiş. İnşaat firmasının teklif ettiği fiyatın üzerinden önemli bir indirim talep eden sanatçının tutumu, şaşkınlık yaratmış.



Ev almak için görüştüğü firmadan gelen makul indirim teklifine, çok daha fazla indirim istemiş. Son noktada da influencer gibi sosyal medya gücünü kullanmak istemiş ve story atmayı teklif etmiş. Firma, bunu kabul edemeyeceklerini söylerken, Tarkan’ın bu tutumunun bilindiğini de öğrendim. Onu yakından tanıyan ve ticaret yapan kişiler sanatçının son derece eli sıkı olduğunu söyledi. Megastar’ın tutumlu yaklaşımı, meğer sanat dünyasında konuşulan bir konuymuş!

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100. yıl konseri

ÇEV Sanat’ın Genç Sanatçıları ve 21’inci yüzyılın en önemli keman virtüözü Maxim Vengerov’un birlikte sahne alacağı, yeni yılın ve Cumhuriyet’in 100. yılının ilk konseri 8 Ocak akşamı Zolu PSM’de gerçekleşiyor.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği, KÜSAV Başkanı Çiğdem Simavi ve Sosyal Komite üyeleri Revna Demirören, Dalia Garih, Tal Garih, Berna Çebi, Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Aslıgül Atasagun, Ayda Elgiz, Cana Sialom, Ebru Kumova, Gülgün Koocaoğlu, Mehtap Ferah, Susanne Aşçı, Pelin Akın gibi isimlerin destek verdiği konserin biletleri ÇEV Sanat ve Passo’dan temin edilebilir.

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Şehre yeni ‘pub’ geldi

İstanbul Anadolu Yakası’nın yeni İngiliz’i The Townhouse, Londra’nın üst kalite gastro pub’larından ilham almış.

15 yıllık pub işletme deneyimine sahip olan The Townhouse’un kurucuları Eren ve Kerem Canatar, kendi konseptlerini ortaya koydukları bu mekânda pub’ın ötesine geçerek iyi içki içilebilecek, iyi yemek yenebilecek, iyi servis veren konforlu bir atmosfer yaratmışlar. The Townhouse’ta ağırlıklı olarak paylaşım mutfağı var.

Kalite belgesi aldı

American Accreditation Commission International (AACI) ekibi tarafından, aralık ayında gerçekleştirilen denetimde, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi’ni incelenerek, AACI uluslararası akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

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Bu değerli belge, hasta odaklı standartlar geliştirmeyi amaçlayan ve sağlık hizmetlerinde güvenliği, esenliği, yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen modern ve uluslararası bir kuruluşun İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hastanesi markası adına tescillenmiş bir başarısı olarak kayıtlara geçti.