Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

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Serdar Bilgili’nin yönetimindeki BLG Capital, Ünal Aysal’a ait Unit Group bünyesindeki Les Ottomans Hotel’in Akbank’a olan borçlarını 75 milyon dolara devraldı.

Bu hamle, otelin mülkiyetini doğrudan devralmasa da BLG Capital’in otel üzerinde finansal kontrol sağlama yolunda kritik bir adım attığı anlamına geliyor.

Kuruçeşme’deki 4 bin 527 metrekarelik yalı, 55 milyon dolarlık restorasyonla 2006’da otel olarak açılmış ve sosyetenin gözdesi olmuştu. Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal’ın işlettiği otel, bir süredir mali zorluklarla gündemdeydi. Borçları devralan Bilgili, bu hamleyle otelin geleceği üzerinde önemli bir etki sahibi oldu.

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Bu satın alma, borç-alacak ilişkisi üzerinden BLG Capital’in ilerleyen dönemde otelin yönetiminde ve olası yeniden yapılandırma süreçlerinde söz sahibi olabileceğini gösteriyor.

İstanbul’da Soho House gibi üst düzey projeleri hayata geçiren Bilgili’nin, Les Ottomans’ı da benzer bir üyelik kulübü konseptine dönüştürme olasılığı, bir süredir konuşuluyordu. Bakalım gelecek günler neler gösterecek?

Paris’te sanat gezisi

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu üyeleri, Nazlı Keçili’nin öncülüğünde Paris’te sanat ve moda dolu üç günlük özel bir tur deneyimi yaşadı.

Etkinlik boyunca, Picasso Müzesi, Fondation Pinault, Galerie Dior ve Fondation Cartier gibi prestijli sanat mekanlarına özel erişim sağlanırken; Dior, Christofle ve Vhernier gibi dünya markalarının temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirildi.

Ayrıca, ünlü sanatçı Xavier Veilhan’ın stüdyosu ziyaret edilerek Fransız sanat ve modasının en özel köşeleri keşfedildi. Artkolik’in sanat ve moda tutkunları için farklı ülkelerde düzenleyeceği tematik gezilerle bu benzersiz deneyimleri sürdürmesi planlanıyor.

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Mathilde Favier - Nazlı Keçili

Yaza veda

The Bodrum Edition, 1-3 Kasım tarihleri arasında üç günlük bir sağlıklı yaşam, eğlence ve Michelin yıldızlı bir gastronomi yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamlı hafta sonu programı, bedensel ve ruhsal dengesini yeniden keşfetmek isteyenler için fırsat sunuyor.

Alanında deneyimli uzmanlar rehberliğinde gerçekleşecek yoga, bootcamp gibi ritüellere eşlik eden Ege’nin sakin suları, misafirlere eşsiz bir keşif yaşatmayı bekliyor. Program, Michelin yıldızlı şef Osman Sezener’in hazırladığı gastronomik lezzetlerle zenginleşirken, DJ Berk Büyükakın’ın performansıyla misafirlere büyüleyici bir akşam sunulacak.

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Yeni görev

Six Senses Kaplankaya, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Otelin Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü görevine, sektördeki 20 yılı aşkın deneyimiyle dikkat çeken Tolga Karagülle getirildi.

“Eat with Six Senses” ve sürdürülebilirlik felsefesi ile dikkat çeken otel, Tolga Karagülle’nin yönetiminde gastronomide yeni bir döneme adım atıyor. Son olarak, Ritz-Carlton Sharq Village & Spa Doha’da Yiyecek ve İçecek Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Karagülle, yenilikçi yaklaşımı ve yönetim becerileriyle tanınıyor.

Sanat camiası buluştu

The Peninsula İstanbul, 24 Ekim’de İspanya Büyükelçiliği ve Contemporary İstanbul’un ortak davetinde sanat camiasını bir araya getirdi. Etkinlikte, İspanyol sanatçı Francesca Marti’nin “Hayalperestler/ Dreamers” serisinden eserleri ilk kez sanatseverlerle buluştu.

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Yoğun ilgi gören etkinliğe The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Contemporary İstanbul Başkanı Ali Güreli ve sanat küratörü Juan Manuel Bonet katıldı. “Hayalperestler/ Dreamers” sergisi, 15 Kasım’a kadar The Peninsula İstanbul’da sanatseverleri bekliyor.



