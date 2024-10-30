×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağLes Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

#Les Ottomans Hotel#Ünal Aysal#Serdar Bilgili

İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından Les Ottomans Hotel’in geleceğine dair önemli bir adım atıldı.

Haberin Devamı

Serdar Bilgili’nin yönetimindeki BLG Capital, Ünal Aysal’a ait Unit Group bünyesindeki Les Ottomans Hotel’in Akbank’a olan borçlarını 75 milyon dolara devraldı.

Bu hamle, otelin mülkiyetini doğrudan devralmasa da BLG Capital’in otel üzerinde finansal kontrol sağlama yolunda kritik bir adım attığı anlamına geliyor.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Kuruçeşme’deki 4 bin 527 metrekarelik yalı, 55 milyon dolarlık restorasyonla 2006’da otel olarak açılmış ve sosyetenin gözdesi olmuştu. Ünal Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal’ın işlettiği otel, bir süredir mali zorluklarla gündemdeydi. Borçları devralan Bilgili, bu hamleyle otelin geleceği üzerinde önemli bir etki sahibi oldu.

Haberin Devamı

Bu satın alma, borç-alacak ilişkisi üzerinden BLG Capital’in ilerleyen dönemde otelin yönetiminde ve olası yeniden yapılandırma süreçlerinde söz sahibi olabileceğini gösteriyor.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

İstanbul’da Soho House gibi üst düzey projeleri hayata geçiren Bilgili’nin, Les Ottomans’ı da benzer bir üyelik kulübü konseptine dönüştürme olasılığı, bir süredir konuşuluyordu. Bakalım gelecek günler neler gösterecek?

Paris’te sanat gezisi

Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu üyeleri, Nazlı Keçili’nin öncülüğünde Paris’te sanat ve moda dolu üç günlük özel bir tur deneyimi yaşadı.

Etkinlik boyunca, Picasso Müzesi, Fondation Pinault, Galerie Dior ve Fondation Cartier gibi prestijli sanat mekanlarına özel erişim sağlanırken; Dior, Christofle ve Vhernier gibi dünya markalarının temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirildi.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Ayrıca, ünlü sanatçı Xavier Veilhan’ın stüdyosu ziyaret edilerek Fransız sanat ve modasının en özel köşeleri keşfedildi. Artkolik’in sanat ve moda tutkunları için farklı ülkelerde düzenleyeceği tematik gezilerle bu benzersiz deneyimleri sürdürmesi planlanıyor.

Haberin Devamı

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı
Mathilde Favier - Nazlı Keçili

Yaza veda

The Bodrum Edition, 1-3 Kasım tarihleri arasında üç günlük bir sağlıklı yaşam, eğlence ve Michelin yıldızlı bir gastronomi yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamlı hafta sonu programı, bedensel ve ruhsal dengesini yeniden keşfetmek isteyenler için fırsat sunuyor.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Alanında deneyimli uzmanlar rehberliğinde gerçekleşecek yoga, bootcamp gibi ritüellere eşlik eden Ege’nin sakin suları, misafirlere eşsiz bir keşif yaşatmayı bekliyor. Program, Michelin yıldızlı şef Osman Sezener’in hazırladığı gastronomik lezzetlerle zenginleşirken, DJ Berk Büyükakın’ın performansıyla misafirlere büyüleyici bir akşam sunulacak.

Haberin Devamı

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Yeni görev

Six Senses Kaplankaya, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Otelin Yiyecek ve İçecek Direktörlüğü görevine, sektördeki 20 yılı aşkın deneyimiyle dikkat çeken Tolga Karagülle getirildi.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

“Eat with Six Senses” ve sürdürülebilirlik felsefesi ile dikkat çeken otel, Tolga Karagülle’nin yönetiminde gastronomide yeni bir döneme adım atıyor. Son olarak, Ritz-Carlton Sharq Village & Spa Doha’da Yiyecek ve İçecek Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Karagülle, yenilikçi yaklaşımı ve yönetim becerileriyle tanınıyor.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Sanat camiası buluştu

The Peninsula İstanbul, 24 Ekim’de İspanya Büyükelçiliği ve Contemporary İstanbul’un ortak davetinde sanat camiasını bir araya getirdi. Etkinlikte, İspanyol sanatçı Francesca Marti’nin “Hayalperestler/ Dreamers” serisinden eserleri ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Haberin Devamı

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı

Yoğun ilgi gören etkinliğe The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook, İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Contemporary İstanbul Başkanı Ali Güreli ve sanat küratörü Juan Manuel Bonet katıldı. “Hayalperestler/ Dreamers” sergisi, 15 Kasım’a kadar The Peninsula İstanbul’da sanatseverleri bekliyor.

Les Ottomans’ın borçlarını 75 milyon dolara satın aldı
 

 

#Les Ottomans Hotel#Ünal Aysal#Serdar Bilgili
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Erdoğan’dan Bahçeli’ye destek

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Cumhuriyet demek umudu yeniden büyütmek demektir

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Türk ve Türk’ün ülküsü

 FUAT BOL
FUAT BOL

‘Özsoy’ operası bir simgeydi

 İHSAN YILMAZ
İHSAN YILMAZ

Hibe destekleri başladı son tarih 6 Aralık

 NOYAN DOĞAN
NOYAN DOĞAN
TÜM YAZARLARIMIZ