‘Kötü ev sahibi’ ev aldırdı!

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, bu imkâna sahip olanlardan. Yıllardır Cihangir’de kirada oturan Taylan’a ev sahibi, “Oğlum evleniyor, evimi boşaltın” deyince neye uğradığını şaşırmış. Artık gerçekten oğlu mu evleniyor, yoksa yeni kiracıya daha yüksek bir rakama kiralama yapabileceğini mi düşündü; bilmiyorum...

Cihangir’in eski sakinlerinden olan ünlü oyuncu böylece yoğun iş temposuna rağmen hummalı bir ev arayışına girmiş. Ne yazık ki istediği gibi kiralık ev bulamayan Taylan, sonunda ev almaya karar vermiş!

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Tanıdık herkese haber saldıktan sonra da yurt dışında yaşayan oyuncu Berrin Alganer-Lenz’in evine talip olmuş. Lenz’in Türkiye’ye gelmesiyle de taraflar oturup anlaşmış. Kiracılıktan kurtulan Ahmet Mümtaz Taylan, bundan sonra kendi evinde oturacak. Güle güle otursun...

30’uncu yılını kutladı

Renaissance Polat İstanbul Hotel, 30’uncu yılını özel davet ile kutladı. 1992 yılında hizmet vermeye başlayan otel, çoğu deniz manzaralı odaları, toplantı ve kongre merkezi ve Marriott Oteller zincirinin Türkiye’de açılan ilk oteli olması sebebiyle de turizm sektöründe ayrıcalıklı bir yere sahip.

İbrahim Polat Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Songül Sel ve Turizm Grup Başkanı Anıl Boydaş Tınaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş ve cemiyet hayatının seçkin simaları katıldı. Executive Chef Arif Madakbaş’ın hazırladığı sunumlar konuklara özel bir lezzet şöleni yaşatırken, Kenan Doğulu geceye şarkılarıyla renk kattı.



Ceylan Sel Sohtorik - Emir Sohtorik



İbrahim Fikret Polat - Anıl Boydaş Tınaz - Yasemin Ülkü Demren



Songül Sel - İbrahim Polat - Müjde Polat - Murat Polat

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Ödüller şampiyonlara!

Elit Medya Group tarafından düzenlenen ‘Yılın Uluslararası Marka Ödülleri’ önceki akşam Sarıyer Event Garden’da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı ‘Kadına Şiddete Hayır’ temalı geceye yaklaşık 300 davetli katıldı.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı gecede Çağlar Gelinlik, ünlü modellerle 2024 yılı gelinliklerini mini bir defileyle tanıttı. Demet Akalın’ın sahne aldığı gecede çok sayıda isim ödül aldı. Törende ‘En İyi Pop Erkek Sanatçısı’ seçilen Gökhan Keser, ödülünü Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na hediye ederken, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bizlere bu mutluluğu yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz” dedi.







E-ticarette bir ilk

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Getir ailesinin en yenisi n11, e-ticarette bir ilki daha hayata geçiriyor. Konuyla ilgili konuşan n11 CEO’su Nihal Dindar Akın, “Türkiye’nin e-ticarette kupon ile alışverişi başlatan platformu olmanın sağladığı tecrübeyle, ‘UçUç Kupon’ ile kupon kullanımına yeni bir soluk getiriyoruz. Türkiye’de ilk defa kullanıcılarımıza alışverişlerinden kazandıkları puanlarını birleştirerek, bölerek ya da özgürce sevdikleriyle paylaşarak kullanma fırsatı veriyoruz. İlerleyen günlerde de platformumuza eklediğimiz yepyeni özellikleri kullanıcılarımıza sunmaya devam edeceğiz” dedi.





