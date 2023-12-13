Kapıyı 60 milyon TL’den açıyor

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En son geçen yıl bir e-ticaret markası için kamera karşısına geçen Tarkan’a, sonrasında üç ayrı erkek giyim markasından teklif gelmiş.

Bu üç markanın ismini reklama girmesin diye vermiyorum ama emin olun ki; bunlar Türkiye’nin dev markaları... Peki, Tarkan’ın güncel kaşesi ne olmuş dersiniz? Tam tamına 60 milyon TL!

Markalar bu rakamı duyar duymaz tekliflerini geri çekmiş zaten. Sonrasında çok başarılı isimlerle, çok başarılı kampanyalara imza attılar.

Tabii ki Tarkan’ı, hepimiz ayrı bir kefeye koyuyoruz. Ama 60 milyon TL de çok büyük bir rakam gerçekten! Emin olun, bu rakamları isteyen de alan da yok bu ülkede... A kategorisinde diyebileceğimiz yıldızların reklam kaşeleri ortalama 15-20 milyon TL civarında.

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Malum Tarkan, Almanya’da yaşıyor; kaşesini 2 milyon Euro olarak belirlemiş olabilir. Ama Türkiye’nin bu ekonomik koşullarında çok sürdürülebilir bir tercih değil bence!

Şimdi yenilendi

Anadolu Yakası’nın eğlence hayatına yön veren The Muhtar yenilenerek kapılarını açtı. İşletmesini Şükrü Ilısal ve Serhat Özyağmur’un yaptığı mekân, yeni nesil meyhanenin iyi bir örnekleri arasında yer alıyor. Haftanın beş günü açık olan yeni nesil meyhanede, eğlence gece saat 01.30’a kadar devam ediyor. Mutfağın emanet edildiği Şef İsmet Usta ve Emrah Usta’nın özenle hazırladığı lezzetler ise damakları şenlendiriyor.

İrem’in şıklık tercihi

Tasarımlarında rahatlık ve şıklığı önemseyen Katerina Ekşioğlu, moda dünyasında sağlam adımlarla ilerlerken; sanat dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Pop müziğin başarılı ismi İrem Derici, geçtiğimiz hafta sonu sahne aldığı konser programında tercihini Katerina Ekşioğlu’nun sonbahar-kış koleksiyonundan yana kullandı. Derici’nin giydiği Katerina Ekşioğlu imzalı giydiği şerit aksesuvarlı gabardin kumaş pantolon ve üst tasarımları moda tutkunlarının beğenisini kazanırken; dekolteli tasarımlardaki kristal taş detayları ön plana çıktı.

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Bu kez çocukları eğlendirecek

Emirgan Group’un mekânlarından La Boucherie Dinner Theater, gece eğlencesiyle öne çıkıyor. Mekânda 17 Aralık Pazar günü ise bu kez çocuklara eğlence var! Eğlenceli gün saat 13.00’de lezzetli bir brunch’la başlayacak ve saat 13.30’da ise Semaver Kumpanya’nın kukla oyunu ‘Nasreddin Hoca’ sahnelenecek. Işıl Kasapoğlu’nun efsanevi oyununda Serkan Keskin, Taner Ölmez, Nilüfer Alptekin ve Sibel Altan rol alıyor. Oyun, Karina Cheres’in yarattığı kuklalar ve sahne tasarımıyla bütün dünyada yankı bulmuş, başta Fransa olmak üzere Avrupa’da çeşitli kentlerde ve uluslararası festivallerde yaklaşık 500 kez oynanmıştı.