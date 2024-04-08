İlham kaynağı!

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Mine Kalpakçıoğlu’nun spor yapma tutkusu ve sağlıklı yaşamına verdiği önem çevresinde geniş ilgi görüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı spor aktiviteleri ve sağlıklı beslenme rutiniyle takipçilerine ilham veren Kalpakçıoğlu, fit ve enerjik görünümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.







Sporun fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan Kalpakçıoğlu, sporun yaşam kalitesini artırdığına ve pozitif bir enerji verdiğine inanıyor. Bu nedenle düzenli egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi hayatının bir parçası haline getirmiş durumda. Gıpta edilmeyecek gibi değil...

Güneşten korunmanın önemi anlatıldı

Vegan, temiz ve doğal içerikli güneş koruma markası Syorell’in kurucusu Murat Çekiç, önceki gün bir basın toplantısı düzenledi.

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Uzman dermatolog Nurdan Seda Kutlu Haytoğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıya oyuncu Ece Özdikici’nin yanı sıra önemli dergilerin editörleri katıldı. Güneşten dört mevsim korunmanın öneminin anlatıldığı toplantıda, güneşin yarattığı cilt hasarlarına dikkat çekildi. Dermatolog Nurdan Seda Kutlu Haytoğlu, “Güneş koruyucu kullanmak bir kozmetik konusu değil, sağlık konusudur. Bu nedenle, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için dört mevsim güneş koruyucu kullanmak gerekir” diye açıklama yaptı.

Sektörde öncü!

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp liderliğinde, yönetim kurulundaki kadın lider oranının yüzde 40, üst yönetimlerindeki kadın temsiliyetini yüzde 36 oranla sağladıklarını duyurdu.

Kadın temsiliyetini artırmak için sektörde öncü ve örnek olmak için çalıştıklarını söyleyen Pelin Akın Özalp, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Öncülüğünde başlatılan kadın cinsiyet eşitliği için küresel bir dayanışma hareketi olan HeForShe’yi destekliyor, iş ortamlarımızda CORA stratejimiz doğrultusunda, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan anlayışlı ortamlar oluşturarak, yönetime katılım yüzdesini artırmak amacıyla cinsiyet eşitliği çalışmalarına devam ediyoruz.”

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Bayram ziyaretlerle kutlanmalı

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak için bayramların önemi çok büyük. Prof. Dr. Kavak, bu özel günlerin ziyaretlerle kutlanması gerektiğini dile getirdi.

Annesi Saadet Uzuner ile fotoğrafını paylaşan Prof. Dr. Kavak, “Onları ziyaret ederek bayramı daha anlamlı kılmak gerekiyor. Ayrıca, çocuklara da bayram heyecanını yaşatmanın ve bu değerli mirası gelecek kuşaklara aktarmak önemli” dedi.

Çocuklara moral oldular

Seda Güler ve İpek Toplusoy, Acıbadem Sağlık Grubu içinde yer alan, Beymen, Brandroom ve GiziaGate mağazalarında kullanışlı ürünleriyle dikkat çeken Simple Dükkan için güçlerini birleştirdi.

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Kazancını çeşitli dernekler ile paylaşan bir sosyal proje olan Simple Dükkan’ı büyütmek için bir araya gelen ikili, Kanser Haftası dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklarla buluştu. Sanatçı Yiğit Yazıcı önderliğinde kanser tedavisi gören çocukların resim yapmasına vesile olan ikili, miniklerin moral depolamasını sağladı.