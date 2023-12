İbiza’da temel attı!

Haberin Devamı

Nusret Gökçe, İbiza’nın en meşhur oteli Gran Hotel’e birkaç adım uzaklıkta, Vuit d’Agost caddesinde büyük bir proje yapıyor biliyorsunuz. “Hayatımın en önemli projesi” dediği proje 51 daire, dört restoran ve 80 araçlık yer altı otoparkından oluşuyor.

Pazartesi günü yapılması planlanan temel atma töreni, İbiza’daki yağışlı hava nedeniyle bir gün sonraya ertelenince Nusret de özel uçağı ve yanındaki dört iş arkadaşıyla birlikte salı sabahı adaya indi. ‘Nusr-Et Multi Family Building & Restaurants İbiza’ adı verilen projeyi ünlü mimarlık ajansı Ribas & Ribas Architects üstleniyor.

Haberin Devamı

100 milyon Euro’ya mâl olacak

İnşaat alanını, Mimar Jose Ribas ve onun ekibiyle gezen Nusret Gökçe, her adımını sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Yatırımın toplam maliyetinin 100 milyon Euro olacağı ve inşaatın 2025’te tamamlanması bekleniyor.



Jose Ribas

Dünyada ‘Salt Bae’ olarak tanınan ünlü şef, temel atma seremonisinin ardından inşaat alanındaki işçilerle sohbet etti ve sonrasında ekip hep birlikte öğle yemeği yedi. Sunumu şova çeviren ve eti tuzlama sanatıyla tanınan Nusret, futbol dünyasından Hollywood’a kadar geniş bir hayran kitlesine sahip. İspanyollar da İbiza Adası’ndaki bu yatırımla birçok iş imkânı sağlayacak olan Gökçe’nin burada başarılı olacağından eminler.

Estetik kliniğinde özel davet

Geçtiğimiz günlerde Op. Dr. Gökhan Haytoğlu’nun Nişantaşı’daki kliniğinde Nefise Karatay, Prof. Dr. Arzu Kunt gibi isimler ve sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Yaşlanma karşıtı tedavilerin konuşulduğu etkinlikte, öne çıkan başlıklardan bir tanesi de cilt kalitesini artıran uygulamalar oldu.

Haberin Devamı

Bu uygulamalardan biri olan ve tek seansta cildin hem alt hem orta tabakasına etki ederek yaşlanma karşıtı etki gösteren 7K Lifting Mezoterapi uygulaması, davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikte canlı olarak 7K Lifting Mezoterapi uygulaması da yapan Op. Dr. Gökhan Haytoğlu, işlemin tek seanslık bir uygulama olması dolayısıyla ilgi çektiğini anlattı.

Üçüncü yılını kutladı

Makyaj artisti İrem Yanar, geçtiğimiz günlerde verdiği davetle hem markasının üçüncü yılını kutladı hem de yeni çıkardığı saç bakım ürününü tanıttı.

Kaia Bebek’te Nimmy iş birliğiyle yapılan davete Zeynep-Derya Beşerler, Erdal Özyağcılar, İrem Yargıcı, İdil Yazar, Dilara Koçak, Nil Keser, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Yaptığı konuşmayla konuklarına katılım için teşekkür eden İrem Yanar, yeni ürünü hakkında bilgi verdikten sonra üçüncü yıl pastasını dostlarıyla birlikte kesti.

Haberin Devamı

Yeni yıla hazır





The Peninsula İstanbul’un yılbaşı dönemine özel hazırladığı menü ve deneyimleri misafirleri ile buluşuyor. İstanbul Boğazı’nın kıyısında, Tarihi Yarımada manzarasına hâkim konumu ile The Peninsula İstanbul, aralık ayı boyunca cumartesi günleri 24 müzisyenden oluşan The Peninsula Orkestra ile canlı müzik konserleri, çocuklar için çay saatleri ve The Peninsula Şeker Dükkanı gibi farklı programlar sunarken, Noel Brunch’ı, Yılbaşı Gecesi Gala yemeği ve Yılın İlk Brunch’ı ve konaklama paketleri ile 2024’ü karşılamaya hazırlanıyor.

Altıncı kitabı raflarda

İş dünyasında yaptığı projelerle adından söz ettiren mimar-mühendis Kaya Başaran, aynı zamanda başarılı da bir yazar. ‘İki Anne ve İki Oğul’, ‘Pasinler Kaymakamı Ufuk’, ‘Evlat’ gibi çok satan beş roman yazan Başaran’ın altıncı kitabı şimdi okuyucuyla buluştu.

Haberin Devamı

Altıncı kitabına ‘Sona Doğru Giderken’ adını veren Kaya Başaran, günümüzde etik değerlere aykırı ticaret yapan kişileri konu almış. İş dünyasının kanayan bir yarasına parmak basan Başaran, bu kişilerle çalışan kişilerin çok büyük sıkıntılar yaşadıklarına şahit olmuş. Başarılı iş insanı ve yazar, bence Alaska Yayınları’ndan çıkan bu kitabıyla farkındalık yaratacak.