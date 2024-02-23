Günay’da solist savaşı

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Bir süre önce Dubai’ye yerleşen Ebru Gündeş, sadece sahne programları için İstanbul’a gelip gidiyor. İstanbul’da Günay’dan başka mekânda sahne almayan Ebru Gündeş, çıktığı mekânda kendisinden başka solistin sahneye çıkmasını istemiyor.





İddiaya göre Günay’da sahneye çıkmaya hazırlanan Muazzez Ersoy, Ebru Gündeş’in sahne programlarını arttırmasıyla işinden oldu. Hatta Ebru Gündeş’in Günay’ın kulisinde ‘Burada benden başka solist çıkamaz. Çıkarsa ben çıkmam’ dediği söyleniyor. İki sahne programının yönetim tarafından askıya alınması, sahne için tüm hazırlıklarını yapan Muazzez Ersoy’un moralini bozmuş.

Günay, Ebru Gündeş’in kalesi adeta, yıllardır orada program yapıyor. 2024 programına baktım da kendi kategorisinde başka isim yok gerçekten. Sahne erkek sanatçılardan geçilmezken, kadın sanatçı olarak bir tek Sıla, Günay’da sahne alıyor.

E, Sıla da pop yıldızı malum… Bu konu daha çok konuşulur kanımca; ben fitili ateşleyeyim dedim!

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Sert rollerden müzikallere

‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisindeki ‘Koslu Cevat’ karakteriyle hepimizi kendine hayran bırakan Reşit Berker Enhoş, ters köşe bir rolle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyuncu, meğer müzik dinleyip dans ederek enerjisini yüksek, stres yükünü düşük tutuyormuş. Müzik ve dans yeteneğiyle de öne çıkan Reşit Berker Enhoş, yeni projesinde bu yönünü de seyircisiyle paylaşacak. Tiyatro sahnesine özellikle bir müzikalle geri dönme niyeti olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, rolünü şimdilik gizli tutuyor.

Aslan’la ilk poz

Cemiyet hayatının renkli simalarından mimar ve rallici Merve Mermer, Los Angeles’ta doğum yaptıktan sonra oğlu Aslan’ı kucağına alarak ülkesine döndü.

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Yakın zamanda doğum yapmasına rağmen fit görüntüsüyle dikkat çeken Merve Hanım, oğlu Aslan ile Zorlu Center’da alışveriş yaparken objektiflerimize takıldı.

Yeni ürüne lansman daveti

Humanis’in inovatif markası Minox, gerçekleştirdiği kahvaltı davetinde yeni Minox Woman Lipozomal Şampuanı’nı tanıttı.

Le Pain Quotidien Fulya’da gerçekleşen keyifli kahvaltı etkinliğine moda, sanat, cemiyet hayatından ilgi yoğundu… Humanis’in Tüketici Sağlığı Ürün Müdürü Çiğdem Dursun davetin ev sahipliğini üstlenirken, davetlilerle yakından ilgilendi. Davetin ilerleyen saatlerinde güzellik uzmanı eşliğinde davete katılan misafirlere saç analizi uygulandı.



Serap Sancak - Alegra Levi

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‘Büyük Yarış’ta büyük destek

40 yılı aşkın süredir alanında ünlü sanatçıları ve devlet insanlarını bir araya getiren Büyük Kulüp, başkanlık seçimleri için kolları sıvadı.







Mart ayında seçimi gerçekleştirmesi beklenen Büyük Kulüp’ün başkan adayları arasında Melih Tavukçuoğlu yer alıyor.

Tavukçuoğlu, gerçekleştirdiği etkinlikle üyelerini bir araya getirdi. İş insanı, her biri kariyerinin doruğunda kişilerden oluşan ekibini tanıttı. Tavukçuğlu’na destek vermek üzere iş dünyasından ünlü isimler de Büyük Külüp’e geldi. Simple Dükkan’ın sahibi Seda Güler, oğlu Poyraz ile Melih Bey’i büyük yarışta destekleyen isimler arasında yer aldı.