Cem Hakko’dan sanat vakfı

Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor. Aldığım duyumlara göre şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyormuş.
ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR
46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.
Ekolojik butik otel yapıyorlar
Elif Dağdeviren, turizm sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan eşi Cem Kınay’la birlikte ekolojik otel işine girdi! Assos’ta yapmayı planladıkları The Gaia Farm, çevre dostu lüks bir butik otel olacak. İçinde yaşadığımız yorucu çağın kaosundan bir süreliğine kaçmak isteyenleri ağırlamak amacıyla oluşturdukları projenin içinde ayrıca sekiz adet ev de bulunuyor.
2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor! En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye “evet” demeyi de düşünmüyormuş.
YORULDU
Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci “sosyal detoks” olarak da değerlendiriyor.
BOL BOL OKUYOR
Evinden çıkmayan ve kimselerle görüşmeyen Sangu, senaryoların yanı sıra bol bol kitap okuyup film seyrederek dinleniyor. 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşarak hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor.
Doğa dostu marka
Kızları Lal ve Mila’nın küçülen giysilerini “Tutumlu Anne” isimli ikinci el sitesinde sokak hayvanları yararına satışa sunan Mermerci, platformun çalışma prensibini çok beğendiğini söyledi.
Derin Mermerci, şunları da ekledi: “Esasen artık hepimizin hayata bambaşka bir pencereden bakma vakti geldi de geçiyor. Tüketimi yavaşlatmanın değerini pandemi süreci hepimize sert bir şekilde gösterdi. Eminim hepimizin evinde artık ihtiyaç duyulmayan çok fazla giysi ve aksesuvar var. Bunları değerlendirmeliyiz. Ben bu satışlardan gelecek parayla daha çok cana dokunabileceğim için inanılmaz mutluyum.”
Hem “Tutumlu Anne”nin yaratıcılarına hem de Derin Mermerci’ye büyük bir alkış...
Nişantaşı’nda buluştular
Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman’ı Nişantaşı’nda gördüm. Pandemi kısıtlamaları sebebiyle mekanların uzun bir aradan sonra açılmasıyla aile, çok sevdikleri Beymen Brasserie’ye öğle yemeği için gelmişti.
Ayaküstü sohbet ettiğimiz Reyhan İpekel, kızı Yasmin Gülman’ın açtığı YouTube kanalının çok iyi gittiğini söyledi. Tenis Milli Takımı’nın eski sporcusu olan Yasmin Gülman, YouTube kanalında hem sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor hem de dünyayı gezerek takipçileriyle paylaşıyor.
Ancak ikili meğer o günden sonra yakın dost kalmış. Hatta o kadar yakınlar ki, Esmersoy geçtiğimiz perşembe günü Tuna Aksu’nun yeni sevgilisi Pınar Tuğcu ile tanışmış!
Aksu ve yeni sevgilisiyle Bebek Otel’de yemek yiyen Esmersoy, duyduğuma göre Pınar Hanım’ı çok sevmiş.
Kadınlar Günü ziyareti
Medikal Estetik doktoru Cansen Yeni, Etiler’de bulunan muayenehanesinde yakın dostlarını ağırladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için kendisini ziyarete gelen isimler arasında İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, Beyaz Butik sahibi Hacer Özil, Betül Boy Zafer, Nilhan Değer, Prof. Dr. Nurgül Keser, Pınar Aydinç, İlker Türkeri ve Özlem Özkan vardı. Cansen Yeni, yakın dostlarıyla birlikte kahve içip sohbet ettikten sonra fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Onlar ilham verdi Beymen tasarladı
Altı yıllık eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açan Kim Kardashian, eşinin YouTube fenomeni ve makyaj artisti Jeffree Star ile birlikte olduğunu iddia etmişti.
Geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan makyaj markası Jeffree Star Cosmetics’in yeni kampanyasının çekimleri için objektif karşısına geçen Star ise Hakan Akkaya’nın bir tasarımını giyerek dikkatleri üzerine çekti.
Star, Akkaya’nın beyaz mini ve yerlere kadar uzanan püsküllü elbisesiyle poz verdi.
Yıllardır New York Moda Haftası’nda ses getiren defileler yapan Akkaya, punk tarzıyla Lady Gaga, Madonna, Pink gibi ünlü yıldızlar tarafından tercih ediliyor.
22 Şubat’ta evlenen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl’ın gelinlik ve damatlığını da tasarlayan ünlü modacı, şimdilerde hem yurtdışından hem de yurtiçinden yoğun talep görüyor.
Pandemi koşullarının hafifleyince Amerika’ya gitmeyi planlayan Akkaya, tasarımlarını dünyaca ünlü yıldızlarla buluşturmak için toplantılar yapacak.
Onlar sadece yaptıkları müzikle değil; stilleri, kişilikleri ve seçimleriyle de milyonlarca kişiyi etkileri altına alıyor. Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Jennifer Lopez gibi müziğin ünlü isimleri, kurdukları markalarla kozmetik sektörünün devlerine kafa tutuyor. Balkanlar’ın süperstarı Emina Jahovic de onların izinden gidiyor!
Yıllar süren çalışmalar sonrasında kadınların en çok ihtiyaç duyduğu ürünleri “Yaemina Beauty” adıyla markalaştıran Emina Jahovic, 6 ayda Balkanlar’da en çok satan kozmetik markası haline geldi.
Başarısını tebrik etmek için aradığım Jahovic, “Pandemiye ve makyaj ürünü satışlarının düşmesine rağmen önce Balkanlar’da, daha sonra Türkiye’de hızlıca pazar payı kazandık. Özellikle Balkanlar’da her girdiğimiz noktada birinci marka olduk” dedi.
HEDEFTE ÜÇ YENİ ÜLKE VAR
6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmeyi planladıklarını anlatan ünlü şarkıcı, “Balkan ülkeleriyle birlikte çok hızlı bir başlangıç yaptık ve hızımız her geçen gün büyüyerek devam ediyor” dedi. Ayrıca bir müjde verdi:
“Yurtdışı ağırlıklı olarak dijital tarafta çalışmalarımız sürüyor ama 6 ay içinde üç yeni ülkeye daha girmek planlarımız arasında. Bu da 100’e yakın yeni nokta açmak demek. Yaemina Beauty’yi global marka haline getirmek üzere emin adımlarla ve gururla ilerlemeye devam edeceğiz.”
Aşk yeniden
Vaniköy’deki evinden alışveriş için geldiği Bebek’te objektife takılan Derin Mermerci’nin yanında bir süredir birlikte oldukları konuşulan Murat Arslan da vardı.
İstanbul trafiğini atlatmak için deniz yolunu tercih eden Mermerci, teknesi için de Arslan’ın Bebek’teki yalısının iskelesini kullandığı biliniyor.
Arslan’ın evine girerken görüntülenen Derin Mermerci, karşıya geçmek için teknesini buraya çağırmıştı.
Yaptığı sosyal yardım çalışmalarıyla bilinen, özellikle hayvanlar ve çocuklar konusunda son derece duyarlı olan Derin Mermerci, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde üç köpeğinin videosunu paylaşmış ve “Benim için bugünün anlamı kızlarım ve sizsiniz” diye yazmıştı.
Alin’e doğum günü partisi
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, üç yaşına giren torunu Alin için Ortaköy’deki evinde parti verdi.
Bünyamin Aydın’ın kurucusu olduğu Les Benjamins kısa sürede bir dünya markası olmuş, Justin Bieber, Jay-Z, Robert Downey Jr., Rita Ora gibi yıldızların gardıroplarına girmişti. İş dünyasının genç ismi Fethi Sabancı Kamışlı’nın Les Benjamins’e ortak olmasıyla yatırım hedeflerini büyüten marka, Nişantaşı’nın ardından ikinci mağazasını Akasya AVM’de açtı.
Tebrik etmek için aradığım Fethi Sabancı Kamışlı, yeni yatırım hedeflerini de anlattı. Totalde 10 mağaza açacaklarını söyleyen Kamışlı, şimdilerde üçüncü Türkiye mağazası için Zorlu ve İstinye Park’la görüşme halinde olduklarını açıkladı.
ÖNCE BERLİN’DE OLACAKLAR
Diğer yedi şube ise yurtdışında olacak. Öncelikli olarak Berlin, Londra, New York, Miami ve Los Angeles’a girmeyi planlayan marka, sonrasında büyük ihtimalle Orta Doğu ya da Uzak Doğu’ya açılacak.
Dizi ve reklamlardan kazandığı parayla akıllıca bir yatırım yapan Özdemir, aylardır evinin dekorasyonuyla uğraşıyordu. Hatta işler bir türlü bitmeyince kirada oturduğu Acarkent’teki dairesinden çıkmış, yakın arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın yanına taşınmıştı.
Güzel oyuncunun evinin tadilatı sonunda bitmiş. Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde yeni evine taşınmış. Şimdilerde set yoğunluğundan evinin tadını tam çıkaramasa da, kendisine “güle güle oturun” temennisinde bulunmak istiyorum.
Çiçekçi oldu
Cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, lüks bir çiçekçi açmak için ortağı Hande Korgül Abut’la birlikte kolları sıvadı. İşin en iyisini yapmak için de çiçek tasarımının “süperstarı” Yunus Karma’yla anlaştı.
Cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinden iş kadını Rezzan Benardete, iş ortaklıklarına bir yenisini daha ekledi. İç mimar Tayfun Mumcu’yla birlikte mobilya markası “Trezz”i yaratan, modacı Banu Bora ile “In The Mood For Love” adı altında moda koleksiyonu çıkaran Benardete, şimdi de Hande Korgül Abut ile çiçek tasarımı işine girdi.
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, müzikteki başarısının tesadüf olmadığını ortaya koydu!
Oyunculuktaki başarısını bir süre önce müziğe taşıyan Türkay, üçüncü single çalışmasını bitirdi. Ünlü aranjör Ozan Çolakoğlu ile birlikte stüdyoya girerek şarkısını hazırlayan güzel oyuncunun yeni teklisi DMC etiketiyle müzikseverle buluşacak.
Sözleri ve müziği Tuvana Türkay’a ait olan şarkının stüdyo çalışmaları pandemi yüzünden gecikmişti.
MÜZİĞE AĞIRLIK VERECEK
Daha önce iki single çıkaran, sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Türkay’ın yeni şarkısı, müziğin dahi ismi Ozan Çolakoğlu tarafından tam not aldı. Yakında klibi çekilecek şarkısı için çok heyecanlı olan güzel oyuncunun, bundan sonra müziğe daha fazla yoğunlaşarak daha fazla şarkı üreteceği de gelen bilgiler arasında...
Kendi saç markasını kurdu
Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970’lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.
BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER
Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan’dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm “Huysuz Şovu” çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu’na veda ederken şunları demişti: “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla...”
2016’da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin’le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için şimdiden hazırlıklara başladı.
Her yazı Selimiye’de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. Aldığım duyumlara göre çift, gelecek yazı Bodrum’da geçirmeye karar vermiş.
KİRALIK EV ARIYOR
Marmaris’in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor.
Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal’ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum’a geçmeyi tercih etmiş.
Bodrum’da hem büyük hastaneler var hem de havalimanı. Küçük bebekli aileler için daha uygun olduğu kesin.
Meşhur Fransız kurgu karakter Arsen Lüpen’i bilirsiniz; hatta şimdilerin “Lupin” isimli çok izlenen diziye de ilham olmuştur.
Paris’teki tüm hırsızlar Arsen Lüpen’e benzer mi bilmiyorum ama Tuba Büyüküstün’ü korkutmuşlar belli ki!
2019 yılında Paris’in St. Germain bölgesinden ev satın alan ünlü oyuncu, mahallesinde artan hırsızlık vakaları nedeniyle kapısının kilidini değiştirmeye karar vermiş. Daha güvenli ve modern bir sisteme geçerek rahat bir nefes almış.
Paris’i çok seven güzel oyuncu, 2011 yılında ikiz kızlarının babası Onur Saylak’la orada evlenmişti.
Sık sık Paris’e giden ve uzun süre kalan Büyüküstün, sonunda şehirden ev alarak hayalini gerçekleştirmişti.
Ailesiyle tanıştırdı
6 aylık birlikteliklerini ocak ayında bitiren müzisyen Faruk Sabancı ve spiker Dilay Korkmaz barıştı. Sevgililer Günü öncesi Faruk Sabancı’nın attığı mesaja kayıtsız kalamayan güzel spiker, ilişkilerine bir şans daha verdi. Sabancı’nın kıskançlıklarından bunaldığı için ayrılık kararı aldığı söylenen Korkmaz, Sevgililer Günü’nü barıştığı sevgilisiyle Kartalkaya’da baş başa geçirdi.
Çift, Kaya Palazzo Hotel’de konakladı. Dilay Korkmaz sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak altına “Kar tatilimiz olmasın mı?” diye yazdı. Faruk Sabancı ise her zamanki gibi sessizdi.
Elektronik dans müziği konusunda dünya çapında işlere imza atan Sabancı, özel hayatıyla değil müziğiyle gündeme gelmek istediğinden ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih etmiyor. Şu sıralar yeni albüm projesiyle uğraşan ünlü müzisyen, yoğun gündemine rağmen sevgilisinin gönlünü almayı başarmış belli ki!
Kapadokya’da
romantik kaçamak
Vakko’nun yöneticilerinden Rıfat Elhadef, eşi Marina Elhadef ile Sevgililer Günü’nü kutlamak için Türkiye’nin en romantik adreslerinden Kapadokya’yı seçti. 20 yıllık mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, keyifli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. İki çocuk sahibi çift baş başa vakit geçirmenin tadını çıkarırken, Vakko Wedding’in başında olan Marina Elhadef düğün sezonu öncesi moral depoladı.
Arkadaşıyla
Emina Jahović ve Mustafa Sandal arasındaki ipler yine gerildi! 2008 yılında büyük bir aşkla evlenen ve iki çocuk sahibi olan çift, 2018’de yollarını dostça ayırmıştı.
Boşanma protokolüne göre Emina Jahović’e ülkesi Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev alan Sandal, ayrıca eski eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti. Çocukları Yaman ve Yavuz’un okul ve tatil masraflarının yanı sıra özel ihtiyaçlarının da Mustafa Sandal tarafından karşılanması taahhüt edilmişti.
BANKA İŞLEMİ YAPAMAZ HALE GELDİ
Şimdiye kadar bu konuda hiçbir sorun yaşamayan eski eşler, pandemi nedeniyle sıkıntıya giren Mustafa Sandal’ın 2 aydır nafakayı ödeyememesi nedeniyle avukatlık oldu! Emina Jahović, 1.5 yıldır para kazanmamasına rağmen ödemelerini aksatmayan, ancak son 2 aydır sıkıntıya giren Sandal’ı affetmedi ve hakkında yasal işlem başlattı.
Eski eşinin Etiler’deki ofisine ve Beykoz’daki evine haciz memurlarını gönderten Jahović, eşyalarını haczettirdi. Hacizli eşyalar şimdilik yediemin olarak Sandal’da kalırken, haciz şoku bununla bitmedi! Ünlü sanatçı, tüm banka hesaplarına tedbir konulduğundan işlem yapamaz hale geldi. Mustafa Sandal’ın alacaklı olduğu firmalara da tedbir kararı bildirildi.
ŞAHİTLER BAKAN SOYLU VE SİBEL CAN
Pandemi koşulları nedeniyle küçük bir davetli grubu eşliğinde evlenecek olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl’ın nikâh şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü sanatçı Sibel Can üstlenecek. Sinan Akçıl’ın bizzat aradığı Bakan Soylu, törene seve seve katılacağını belirtmiş.
DAVUL-ZURNALI İSTEME TÖRENİ
Bu arada çift, Türk örf ve adetlerine uygun bir isteme töreni de gerçekleştirdi. Kız istemeye Burcu Kıratlı’nın ailesinin evine davul-zurna ekibi ile giden Sinan Akçıl ve ailesi, site sakinlerini şaşırttı. Ancak bu mutlu güne komşular da kayıtsız kalamadı ve onlar da ritim tutarak, çifte mutluluklar diledi.
BALAYI COMO GÖLÜ’NDE
Ocak başında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meryem Uzerli, geçen yıl rol aldığı “Kovan” filmiyle de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ekim ayında Amerika’da düzenlenen Chelsea Film Festivali’nden altı ödülle dönen film, Türkiye’nin en prestijli sinema ödülleri olan 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’nde üç adaylık elde etti.
ÇOCUKLARI VE ERKEK ARKADAŞI DA GELECEK
“En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterilen Meryem Uzerli, bu zorlu kategoride Merve Dizdar, Cemre Ebüzziya, Gupse Özay ve Elif Sevinç’le yarışacak.
Mart ayında yapılacak tören için Türkiye’ye gelecek olan oyuncu, “Kovan” filminin yönetmeni Eylem Kaftan’la yapacağı yeni filmi için de çalışmalara başlayacak.
İstanbul ve Berlin’de yaşayan Uzerli, pandeminin getirdiği seyahat kısıtlaması nedeniyle İstanbul’dan uzak kalmıştı.
Yeni filmi için 6 yaşındaki Lara, 3 aylık bebeği Lily ve erkek arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan güzel yıldız, çekimler boyunca burada kalacak.
Sezon başından beri takımına 18 yeni transfer kazandıran, son günlerde yaptığı flaş Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Attila Szalai ve Osayi-Samuel transferleriyle çok konuşulan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, iyi bir tatili hak etti!
Kulübünün şampiyonluğu kucaklaması ve taraftarına en büyük mutlulukları yaşatabilmek için gecesini gündüzüne katan Belözoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra ailesiyle birlikte Urla’ya giderek birkaç gün dinlenecek.
Emre Belözoğlu-Zeynep Neda-Ömer Akif-Meryem Leyla-Tugba Belözoğlu
EN BÜYÜK DESTEK KOÇ’TAN
Ferit Şahenk’e ait olan yeme-içme devi d.ream çatısı altında hizmet veren Gina, yaz başında kapanmıştı. Kanyon AVM’nin içindeki Harvey Nichols mağazasının girişinde bulunan Gina’nin önce pandemi nedeniyle kapandığını düşünmüş, ancak araştırınca altından kira sorunsalı çıkmıştı. Harvey Nichols’ın bağlı bulunduğu Demsa Group’tan indirim talep eden d.ream yöneticileri, ret yanıtı alınca restoranı kapatmaya karar vermişti.
Malum, Demsa Group’un patronları Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan çifti. Ferit Şahenk’in talebine ret yanıtı veren kişinin Cengiz Çetindoğan olduğunu öğrenmiş ve bu haberi “patronlar arasında kira sorunu” çıktı diye vermiştim.
Şimdi araya başka bir patronun girmesiyle sorun çözülmüş! Kanyon’un sahibi Bülent Eczacıbaşı, kira kontratını değiştirerek, Gina’yı Kanyon’un kiracısı yapmış. Bu hamleyle Gina’nın tamamen kapanmasını engelleyen Ezcacıbaşı’na benden de büyük bir alkış...
Cem Hakko’dan sanat vakfı
Cemiyetin ünlü çifti Ronit-Cem Hakko, sahip oldukları sanat koleksiyonunu sanatseverlere açmak için Vakko Foundation’ı kuruyor. Bu vakıf aracılığıyla Vakko, ülkenin kültürel mirasını da dünyaya tanıtmak istiyor.
Türkiye’nin ilk kurumsal sanat galerisini 1978’de Ankara’da kuran babası Vitali Hakko’nun izinden giden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, şimdi vakıflaşarak Vakko’nun sahip olduğu kültürel mirası sürdürülebilir kılacak.
Moda sektörünün, dünyanın geleceği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünen Hakko, üretim süreçlerinde de sürdürülebilir bir yaklaşıma geçilmesini istemişti.
Vakko’nun kuruluşundan bu yana sanatla, kültürle ve kültürel mirasla olan yakın ilişkisini daha da güçlendirmek için Vakko Foundation’ı hayata geçirmeyi planlayan Cem Hakko, böylece sahip oldukları sanat koleksiyonunun yanı sıra ülkenin ve dünyanın değerli sanatçılarını sanatseverle buluşturarak sanatı ulaşabilir kılacak.
Yeni platform
2012’de konsept mağaza Shopi Go’yu kuran Murat Süter, hızla markalaşmıştı. Süter, şimdi de sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesi amacıyla Shopi Go Art’ı kurdu.
Shopi Go Art, sınırları zorlayan ve her daim yeninin peşinde bir bakış açısıyla hazırlanan seçkisiyle farkını ortaya koymuş!
Çağdaş Türk sanatının daha geniş kitleler tarafından bilinir olmasını hedefleyen oluşum, dijital dünyanın gücünü kullanarak global sanat sahnesinin bir parçası haline gelmek istiyor.
İkinci romanı raflarda
İlk kitabı “Uyanış”ın tüm gelirini Down sendromlu çocuklar için bağışlayan Burcu Keçeci Topuz’un yeni romanı “Nişantaşı Roma Bebek-Biri Kadın Üçü Erkek” raflara çıktı. Bir kadın ve hayatına giren üç erkeğin hikayesini anlatan romanın kapağını ünlü tasarımcı Kemal Molu hazırlamış.
Üçüncü kitabını da yıl sonunda çıkaracak olan Topuz, ilk torunu Lila’ya ithafen yazdığı fütüristik masalla bu kez çocuk okuyucuyla buluşacak.
Şilili hayranları adına okul yaptırdı
26 Şubat’ta 29’uncu yaşını kutlayan Demet Özdemir, en güzel hediyeyi Şilili hayranlarından aldı! Güney Amerika’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu, Şilili hayran grubunun kendisine yaptığı jeste inanamadı. Hayranları, aralarında para toplayarak Demet Özdemir adına Kenya’da bir kreş yaptırdı.
“Demet’s Kindergarten” adını taşıyan kreş, Afrika’nın küçücük bir köyüne eğitim götürecek. Bu jest karşısında gözleri dolan Özdemir, ilk fırsatta Şilili hayranlarıyla birlikte okulu ziyarete gitmek istiyor. Muhteşem bir hediye bence...