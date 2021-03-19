Cem Hakko’dan sanat vakfı

Kenan İmirzalıoğlu, “eğitimin yaşı yok” dedi ve tarih dersi almak için kolları sıvadı. Sunduğu bilgi yarışmasında genel kültürüyle göz dolduran ünlü oyuncu, insanlık tarihini detaylarıyla öğrenmek istiyor.

Türk sinemasının jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, hiçbir zaman kariyerini yakışıklılığına yaslamadı, oyunculukta kendini geliştirmek için çaba sarf etti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan ünlü oyuncu, ömür boyu eğitimin önemine inanıyor. Aldığım duyumlara göre şimdi de kendini tarih ve felsefe alanında geliştirmek istiyormuş.

ÖĞRENCİ OLMAYI SEVİYOR

46 yaşındaki oyuncu, 2 yıldır bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”i sunuyor. Genel kültürüyle göz dolduran Kenan İmirzalıoğlu, insanlık tarihini daha iyi öğrenmek için tarih hocası aramaya başlamış. Tarih ve felsefeye ilgi duyan ünlü oyuncu, kendisine özel ders verecek hocayla yeniden öğrenci olmanın keyfini çıkarmak istiyor. Dostlarına, öğrenciliğin kendisi için hiçbir zaman bitmediğini söyleyen İmirzalıoğlu, oyunculuk alanında da kendini eğitmeyi sürdürüyor.

Ekolojik butik otel yapıyorlar

Elif Dağdeviren, turizm sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan eşi Cem Kınay’la birlikte ekolojik otel işine girdi! Assos’ta yapmayı planladıkları The Gaia Farm, çevre dostu lüks bir butik otel olacak. İçinde yaşadığımız yorucu çağın kaosundan bir süreliğine kaçmak isteyenleri ağırlamak amacıyla oluşturdukları projenin içinde ayrıca sekiz adet ev de bulunuyor.



