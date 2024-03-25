Birinci yıllarını Roma’da kutladılar

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, İtalya’da romantik bir tatil geçirerek birinci yıllarını kutladı. Çelikkol, İtalya’da bir TV kanalının yayınına katılmak için Roma’ya davet edilmişti.

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve sevgilisi Natali Yarcan, İtalya’da romantik bir tatil geçirerek birinci yıllarını kutladı. Çelikkol, İtalya’da bir TV kanalının yayınına katılmak için Roma’ya davet edilmişti.İtalya’da oldukça popüler olan oyuncu, sevgilisine jest yaparak onu da birlikte götürdü.

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Çift, 5 gün boyunca Roma ve Milano’nun tarihi ve romantik atmosferinde baş başa vakit geçirerek birinci yıldönümlerini romantik bir şekilde kutladı. İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan’ın kendisini çektiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşırken, Yarcan’ın sessizliği sürüyor.Tanınmış bir yemek yazarı olan Natali Yarcan, İtalya’dan hiçbir paylaşım yapmadı ve seyahati konusunda gizliliği tercih etti.

Sağlıklı yemeklerin müdavimi

Türkiye Güzeli Şevval Şahin’in güzellik sırrı çözüldü! Meğer güzel model, kusursuz fiziğini sağlıklı beslenmesine borçluymuş. Süzer Plaza Ritz-Carlton Hotel’deki Zero Wellness’in müdavimi olan Şevval Şahin, spor sonrası Zero Bowls’da enerji depoluyor.

Zero Bowls, herkesi daha iyi, daha sağlıklı beslenmeye teşvik etmek için besin değeri yüksek ve besleyici gıdalardan özel menüler sunuyor. Besleyici kaseler, salatalar, soğuk sıkım sular, lezzetli süper besin smoothie’ler, meyve suyu shotları, protein shake’ler, meyve suyu detoksları ile mutlu bir zihin, beden ve ruh için yardımcı olurken, Ritz İstanbul’da sağlıklı alışkanlıklara sahip bir sosyal çevre olusturmanıza da yardımcı oluyor.

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Mekanın içindeki spor salonu ise klasik bir spor salonundansa tüm antrenman türlerini kapsayacak çeşitliliğe sahip . Zero Wellness bütüncül sağlığınız için özenle tasarlanmış huzurlu bir yasam ortamı sunuyor.

Beşiktaş camiası buluştu

Jolly Tur’un sahibi ve Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Sinan Vardar, Beşiktaş camiasını iftar yemeğinde bir araya getirdi.

Zorlu Center’daki Parle’de düzenlenen özel gecede Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Divan Başkanı Tevfik Yamantürk de hazır bulundu. Vardar’ın oğulları Mete ve Mert Vardar da bu anlamlı buluşmayı destekleyerek babalarını yalnız bırakmadı. Gecede Beşiktaş için önemli bir birlik ve beraberlik mesajı verildi.

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Geleneksel iftar daveti

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, gelenekselleşen iftar yemeğinde değerli destekçileriyle Oly House’da bir araya geldi. Parıltı Derneği’ne bağışlanan gelirlerle görmeyen çocukların akranlarıyla destekleyici, erken, nitelikli, kaynaştırma eğitimin temelleri atmaları sağlanıyor.

Çocukların eğitimi için Parıltı ailesine güç katan destekçilerle gerçekleştirilen davete, Asuman-Tahsin Tokgöz, Hülya-Abdullah Avcı, Berrin Zorlu, Monik İpekel, Reyhan İpekel, Jale Balcı, Jale Öztarhan, Songül Toprak Özsan, Sibel Kerimoğlu, Yeliz Ulaç-Emre Gönül ve Neşe-Erol Gönül katıldı.