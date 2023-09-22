Bestemsu’dan anlamlı sergi

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İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunu olan Bestemsu Özdemir, çocukluğundan beri sanata büyük bir tutkuyla bağlı. Şimdi ise bu tutkusunu anlamlı bir amaç için kullanmaya kararlı.

Güzel oyuncu, uzun süredir bir sergi açmanın hayalini kuruyordu. Bir galeriden teklif alan oyuncu, bu hayalini gerçekleştirme fırsatını yakaladı. Üstelik çok güzel bir amaç için! Sergi gelirinin tümünü sosyal bir amaç için kullanarak, sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla bağışlayacak. Tutkulu bir hayvansever olan Özdemir, bu anlamlı hareketiyle toplumda duyarlılık yaratmayı ve hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Bestemsu Özdemir’in sergisi hem sanatseverlerin ilgisini çekecek hem de hayvanseverler için umut verici bir girişim olacak gibi görünüyor. Güzel oyuncunun, sanatıyla ve duyarlılığıyla topluma ilham vereceğini düşünüyorum. Ben de bu özel sergiyi dört gözle bekliyorum.

Önce İsviçre, sonra İtalya

Ünlü iş insanı İlker Çebi ve eşi Zeynep Çebi’nin oğulları Mehmet Ali Çebi, üniversite eğitimi için İsviçre’ye tercih etti. Mehmet Ali Çebi, dünyanın en iyi beş üniversitesinden biri olarak kabul edilen Les Roches Üniversitesi’nde otel işletmeciliği ve lüks marka yönetimi konusunda eğitim alacak.

Çift, oğullarını bu önemli eğitim yolculuğuna uğurlarken milli sporcu kızları Ayşe Çebi de yanlarındaydı. Aile, İsviçre’ye gidip önce Mehmet Ali’nin eğitimine destek oldu, ardından Milano’ya geçti. Ayşe Çebi burada, İtalya Karting Şampiyonası’nın 5. ayağı ve final yarışına katılacak.

Sosyal sorumluluk projesi buluşturdu

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Liv Hospital ve Gülmek İyileştirir Derneği ile tiroid, meme, akciğer ve çocukluk çağı kanserlerine farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

“Hayat Askıda Kalmasın” projesinde, iş insanları, sanatçı, ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri destek verdi. Erken tanının önemine vurgu yapmak için sergilenecek fotoğraflarda, tanınmıi isimlerin yanı sıra Liv Hospital hekimleri, derneğe üye olan ailelerin çocukları ile yer alıyor.

Sağlığın geleceği konuşulacak

Sağlıklı ve uzun yaşamın temellerinin konuşulacağı Pure Encapsulations Health Science Summit, yarın Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Seminerde Türkiye’den ve dünyadan bilim insanları, tıbbın farklı alanlarındaki uzmanlıkları çerçevesinde sunum yapacak.

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Sağlıklı bir yaşamı bütünsel olarak ele alan zirvenin açılışını sağlıklı yaşlanma ve uzun bir ömür alanında dünyaca tanınan Dr. Thierry Hertoghe yapacak. Alanında birçok ünlü uzmanın yer alacağı seminerde, cemiyetin yakından tanıdığı Kök Hücre ve Anti-aging Uzmanı Dr. Cansen Yeni Kut da “Rejenerasyon ve Ekstrasellüler Matriks” konusunda bilgi verecek.