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Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor

#Ayşe Kucuroğlu#Evangelos Hassiotis#Yusuf Sancak

İstanbul’un en popüler mekânı Happily Ever After’i kuran Ayşe Kucuroğlu, dünya çapında tanınan pasta şefi Evangelos Hassiotis ile Atina’nın gastronomi kültürüne yeni bir soluk getirecek.

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Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Kucuroğlu, geçtiğimiz ocak ayında Bebek Lucca’da düzenlenen özel bir brunch organizasyonunda ünlü Yunan şef Evangelos Hassiotis’i İstanbul’a getirmişti. Dünya çapında tanınan bir pastacılık ve çikolata ustası olan Hassiotis, Lucca’nın eşsiz atmosferinde unutulmaz tatlar sunmuştu.

Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor

Şimdiyse sürpriz bir girişimle Ayşe Kucuroğlu ve Evangelos Hassiotis’in işbirliğinde yeni bir dönem başlıyor. Son aldığım bilgilere göre, ikili Atina’da ortak bir mekân açma kararı almış durumda. Biliyorsunuz Kucuroğlu, İstanbul’un en popüler mekânı Happily Ever After’i kurmuş ve uzun yıllar başarıyla yönetmişti. Ünlü ismin gustosu ve Hassiotis’in ustalıkla hazırladığı özel tatlar, artık Atina’nın keyif dolu sokaklarında buluşacak.

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Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor

Kolonaki semtinin taş sokaklarında yer arayışına giren Kucuroğlu ve Hassiotis, ruhlarına uygun ve hayallerini süsleyen mekânı bulduktan sonra açılış için harekete geçecekler. İkili, Atina’nın zengin gastronomi kültürüne yeni bir soluk getirecekleri bu yolculukta, bu yaz her ‘iki yakada’ da bol bol kendilerinden söz ettirecek.

Sağlık dolu davet

İlaç firması Humanis, Tüketici Sağlığı kategorisinde yeni OTC ürünlerini, Le Pain Quotidien Fulya’da gerçekleştirdiği davetle tanıttı.

Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor
Yunus Sancak - Duygu Öztürk

Davet, cemiyet hayatından gelen konuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Ürünlerin faydaları hakkında özel bilgi ve detayları paylaşan Humanis’in Tüketici Sağlığı Ürün Müdürü Duygu Akdağ Öztürk, davetliler tarafından büyük ilgiyle dinlendi.

Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor
Arzu Kunt
Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor
Begüm Karamahmutoğlu

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Benzersiz gastronomi deneyimi

Brothers, “Ultimate Experience” isimli özel davetini, yılın en özel tarihi olan 29 Şubat akşamı, The Peninsula İstanbul’da özel bir gastronomik deneyim ile gerçekleştirdi.

Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor

Paris’in en yaratıcı şeflerinden 2 Michelin yıldızlı Şef David Bizet’nin hazırladığı menünün sunulduğu “Ultimate Experience” gecesi, Pernod Ricard Afrika & Orta Doğu Genel Müdürü Selçuk Tümay ve Evin Tümay, The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Beliz Crook olmak üzere iş, moda, sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor
Moris Kohen - Pınar Hacıarifoğlu
Ayşe Kucuroğlu Atina’da mekân açıyor
Zümrüt Yezdani Kedik  - David Bizet - Can Akıncı

 

#Ayşe Kucuroğlu#Evangelos Hassiotis#Yusuf Sancak
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