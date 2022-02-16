Ayrılmadılar aynı eve çıktılar

Geçtiğimiz şubatta COVID-19’a yakalanan iş dünyasının ünlü ismi Hayri Yazıcı, Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, 17 Şubat’ta entübe edilmişti. Kızı Bahar Şer, özel hastanenin babasına sahte COVID ilacı verdiğinden şüphelenerek hastane ve çalışanlarına dava açtı.

Grand Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı, geçtiğimiz yıl yakalandığı COVID-19’un etkilerinden hâlâ iyileşebilmiş değil. Şubat başında COVID’e yakalanan Yazıcı, hemen Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, ancak tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021’de aynı hastanede entübe edilmişti.

Hayri Yazıcı’nın durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul’daki başka bir hastaneye transfer etmişti. Nakil sonrasında Hayri Yazıcı’nın durumu iyiye gitmiş ve 3,5 aylık yoğun bakım sürecinden sonra da burada kısmen iyileşmiş ve taburcu olmuştu.

İLAÇ KAYIT DIŞI TEMİN EDİLDİ

Bahar Şer, olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim’deki özel hastanenin çalışanları; M.A.A., A.K. ve Ç.B.’ye, babasına sahte COVID ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için dava açtı.

Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı’nın avukatı Emrullah Gözcü’nün savcılığa verdiği dilekçede; Hayri Yazıcı’ya verilen “Remdesivir” isimli ilacın, Sağlık Bakanlığı’nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu iddia edildi.

İLAÇ ŞİRKETİ UYARMIŞTI

Kasım 2020’de, Remdesivir’in ruhsat sahibi Gilead Türkiye, bir açıklama yaparak sahte ilaca dikkat çekmişti: “Ülkemizde Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedariki bulunmamaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasılığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury (Remdesivir) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir.”