Annesinin köyünde!

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Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nin Sazak Köyü’nden olan aile, köklerine geri dönüş yaptı.

Kuzeni Ayşegül Sazak’ın eşlik ettiği gezide, eski köy evlerini gezen ve fotoğraflayan Ayşe Boyner, bol bol doğa gezisi de yaptı. O anları sosyal medyada ‘köy’ yorumuyla paylaşan Boyner’e kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ayşe Boyner’in annesi Bilgün Sazak, bilindiği gibi eski siyasetçi Gün Sazak’ın kızı. Sazaklar, Eskişehir’de geniş topraklara sahip çiftçilik yapan bir aile olarak biliniyor.

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14 yıl sonra yeniden Kanal D ekranında

Kanal D’nin unutulmaz dizisi ‘Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri ile izleyicilerin kalbinde taht kuran usta oyuncu Halil Ergün, 14 yıl aradan sonra Kanal D ekranına geri dönüyor. Bu kez Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcılığını üstlendiği ‘Güzel Atlar Diyarı’ adlı dizide başrol oynayacak olan Halil Ergün, hayranlarını heyecanlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül’ün uzun bir aranın ardından tekrar setlere dönme kararı almasıyla birlikte ortaya çıkan projede, Halil Ergün’e eşlik edecek oyuncular da merak konusu olmuştu. Dizinin kadrosu ise adeta bir yıldızlar geçidi niteliğinde.

Başarılı oyuncu, Meltem Cumbul, Erdem Vurdem, Güven Murat Akpınar gibi deneyimli isimlerle bir araya gelecek. “Issız Adam”daki rolüyle gönüllerde taht kuran Melis Birkan da başrollerden biri olacak.

Dizi projesi için uzun bir süredir hazırlıklarını sürdüren Mahsun Kırmızıgül’ün 8 yıl sonra televizyon dünyasına dönme kararı, projenin ne kadar özel ve iddialı olduğunu gösteriyor. Fatih Aksoy ile ortak yapımcılığını üstlenecekleri bu yeni dizi, İstanbul, Diyarbakır ve Kapadokya gibi farklı coğrafyalarda çekilecek.

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Merakla beklenen ‘Güzel Atlar Diyarı’ dizisinin çekimleri bu ay içerisinde başlamayı planlıyor. ‘Yaprak Dökümü’nün unutulmaz karakteri Ali Rıza Bey’in ardından izleyiciler, Halil Ergün’ü yeni bir hikâyede izleme fırsatı bulacak ve bu başarılı oyuncunun performansıyla bir kez daha ekranlara kilitlenecek.

‘Yaprak Dökümü’nde Halil Ergün’ün eşini canlandıran Güven Hokna’nın sıklıkla söylediği “Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” repliği, hâlâ sosyal medyanın en meşhur caps’leri arasında.

Brunch davetinde buluştular

Modern saatçiliğin öncüsü İsviçreli lüks saat üreticisi Tudor’un en sevilen saat modelleri Backyard Bebeköy’de gerçekleştirdiği brunch daveti ile tanıtıldı.

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Arzu Demirer

Davete saat koleksiyonerleri, moda, stil ve saat dünyasından Moshe Aelyon, Serdar Oal, Volkan Demirkuşak ve Hazım Rıza Gözlükçü gibi isimler katılım gösterdi. Keyifli bir kahvaltı eşliğinde saatleri inceleyen davetliler aynı zamanda Tudor saatleri deneyimledi.



Moshe Aelyon

Listelere hızlı giriş!

Ünlü sanatçı Cenk Eren’in son single’ı “Zaman Öpünce Geçer”, müzik dünyasında büyük ilgi gördü. RTV Takip verilerine göre yapılan araştırmada, şarkı tüm radyo ve televizyon müzik kanallarında en çok yayınlanan şarkılar listesine 31 numaradan giriş yaptı. Sanatçının özgün tarzını yansıtan bu çalışma, geniş bir hayran kitlesi tarafından memnuniyetle karşılandı. Şarkının listelerdeki yükselişi, Cenk Eren’in müzikal yeteneklerine ve dinleyici kitlesinin sadakatine olan güçlü bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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