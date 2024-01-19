‘Altın Vize’ cazip geldi!

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AB ülkelerine seyahat kolaylığı sağlayan ‘Altın Vize’, yani Golden Visa uygulaması ünlü isimleri de cezbediyor!

Geçtiğimiz günlerde oyuncular Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Sarp Apak ve eşi Bengisu Apak ile yönetmen arkadaşları Cem Karcı da Yunanistan’dan ev alarak Golden Visa’ya başvurdu. Bu yatırımı tercih etme nedenlerini de öğrendim. Uzun vize bekleme süreleri, başvurularının keyfe keder iptal edilmesi ve 80 Euro’luk ücrete rağmen çok kısa süreli vizelerin verilmesi yıldırmış belli ki!

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Geçtiğimiz yıl basına yansımıştı, hatırlarsanız... Volkan Konak ve Onur Akın Almanya’dan, Hande Yener ABD’den vize alamadıkları için buradaki konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Hatta Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nde oyunu olan Başak Daşman da vize sorunu yüzünden Almanya’da sahneye çıkamamıştı! Liste uzayıp gidiyor... Bu nedenle de yatırım imkânı olanlar, artık ‘komşu’da ev alarak vize sorununu aşmaya çalışıyor! Bu köşenin düzenli takipçileri bilir; daha önce de Zeynep Bastık ve Demet Özdemir bu yola başvurmuştu.

En düşük yatırım eşiği Yunanistan’da

Ben de şu Golden Visa nedir, şartları neler diye merak ettim ve bu işin uzmanı Deniz Sevgür Siourounis’a telefon açtım. Deniz Hanım, Atina’da avukat eşi Nikolaos Siourounis ile birlikte ‘77A Real Estate’ adında bir emlak ofisi ve hukuk firması işletiyor.

İşte anlattıkları: “Golden Visa, Avrupa’da size ve ailenize sınırsız oturum izni sağlar ve tüm 26 Schengen ülkesini vizesiz ziyaret edebilirsiniz. Avrupa’daki Golden Visa programları arasında Yunanistan, en düşük yatırım eşiğine sahip. Programa hak kazanmak için Pire bölgesinde minimum 250 bin Euro, Atina bölgesinde minimum 500 bin Euro yatırım yapmanız gerekmektedir. Golden Visa’yı en cazip kılan ise hareket özgürlüğü. Yunanistan’dan alınan Golden Visa ile bir gün dahi ülkede yaşamanız gerekmiyor. Çocuklarınız için ülkenin eğitim olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Diğer başka bir motivasyon da finansal açıdan döviz kira getirisidir. Artık programa uzaktan başvurmak bile mümkün.”

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Yunan şefe büyük ilgi

Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Kucuroğlu, ünlü Yunan şef Evangelos Hassiotis’i, Bebek Lucca’da düzenlenen özel bir brunch organizasyonu için İstanbul’a getirdi.

Dünyaca ünlü bir pastacılık ve çikolata şefi olan Hassiotis, meşhur Lucca brunch’ı için çok özel lezzetler hazırladı.

İki günlüğüne Lucca’da konuk şeflik yapan Hassiotis’i burada Ayşe Kucuroğlu’nun yanı sıra Lucca ekibine yeni katılan Ralph Sason ağırladı.

Ünlü şefin dokunuşlarının yer aldığı brunch ise büyük ilgi gördü.

Ayşe Tolga ve sevgilisi Tolga Balta, Etel Baler, Esen-Engin Özmen çifti gibi ünlü isimler brunch’a katılarak, özel tariflerin tadına baktı.

‘Kafasındakilerle’ eğlendiriyor

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Sosyal medyanın ünlü ismi Mehtap Algül, “Kafamdakiler” isminde videocast serisiyle adından söz ettiriyor. “Kafamdakiler”, adından da anlaşılacağı gibi Algül’ün zihinsel dünyasına ve düşüncelerine odaklanan bir platform.

Algül, YouTube’da yayınlanan programın her bölümünde farklı konuları ele alırken, konuklarıyla birlikte izleyicilere düşünce derinlikleri ve perspektif zenginlikleri sunuyor. Doğaçlama kişilik testleri benzeri oyunlarla eğlendiren programın yeni konukları arasında Gonca Vuslateri, Ali Biçim, Aşkım Kapışmak gibi ünlü isimler var.