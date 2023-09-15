Aileye bir torun daha katılıyor

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Sabancı Ailesi’nde yeni torun heyecanı... Ağustos ayında Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin kızları Arzu Alara’yı kucaklarına almalarıyla Sabancı Ailesi, mutluluktan havalara uçmuştu. Çok geçmeden aile, yeni bir hamilelik haberi aldı.



Ömer-Arzu Sabancı - Özcan Sabancı - Demet-Cengiz Çetindoğan

Demet Sabancı Çetindoğan’ın 2021’de evlenen kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ’ın bir aylık hamile olduğunu öğrendim. Pırıl Çetindoğan, ailesine ait Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle nişanlısı Gökhan Kokuludağ ile evlenmişti. Nikâh şahitliğini anneannesi Özcan Sabancı ile babaannesi Türkay Çetindoğan üstlenmişti.



Pırıl Çetindoğan Kokuludağ - Gökhan Kokuludağ

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Özcan Sabancı, en büyük torunu; oğlu Ömer Sabancı’nın oğlu Hacı Sabancı’nın baba olmasıyla ilk kez torununun çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Nasipse, ikinci kez aynı mutluluğu yaşayacak. Ben de aileyi tebrik ediyor; bebeklerini sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum.



Hacı-Nazlı Sabancı kızları Arzu Alara’yı ağustos ayında kucaklarına aldı.

Eski defterler kapandı

Haberci Korcan Karar ve sosyetenin ünlü ismi Berna Özkan’ın boşanması, 2012 yılında gündemi meşgul etmişti. Berna Özkan, eşini, ikizi Esra Özkan’ın sevgilisi Murat Özvardar’la aldatınca Karar soluğu mahkemede almış ve 72 saatte boşanmıştı. Fakat zaman her şeyin ilacı derler; burada da zaman bazı yaraları sarmayı başarmış! Bir süredir davetlere birlikte katılan çiftin barıştığı yönünde haberler aldım. Korcan Karar, geçen yıl diyabete bağlı olarak kangren olmuş ve ayak parmaklarını kaybetmişti. Bu süreçte haberciye, eski eşi en büyük desteği sağlamış. İkili, birbirlerine hayat arkadaş olarak, kötü anıları eskide bırakmayı başarmış.

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Londra’da moda okuyacak

Sosyal medyanın en etkili isimlerinden Sibil Çetinkaya, İngiltere’de moda okumaya gidiyor. Instagram’da 500 binin üzerinde takipçisi olan Çetinkaya, lüks moda markaları için yaptığı projelerle biliniyor. Şimdi genç influencer, bu konudaki eğitimini artırmak için önemli bir adım atıyor.





Londra’nın en ünlü moda enstitülerinden Marangoni Fashion Institute’da altı aylık bir eğitim alacak olan Çetinkaya, moda işletmesi ve iletişimi okuyacak. Aralık ayında İngiltere’ye gidecek olan Sibil, sertifika programından çok master gibi olan yoğun eğitimin ardından lüks marka segmentinde farklı bakış açıları geliştirmek istiyor.

İlk alışverişi eşi yaptı

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‘Fenerbahçe’nin nöbetçi golcüsü’ lakaplı Semih Şentürk’ün eşi Pınar Şentürk ticarete atıldı. VDR markası eşliğinde Acarkent’te mağaza açan Pınar Şentürk’ün ilk müşterisi ise eşi oldu. Futbol dünyasının yıldız ismi Semih Şentürk, mağazayı dolaşarak eşi için alışveriş yaptı. Eşinin, kendisi için aldıklarını kasada sararak gülüşmelere neden olan Pınar Şentürk, eşinin kendisine uğur getirdiğini söyledi. Şentürk’ün kadın giyim ve aksesuvar üzerine açtığı mağazanın ilk koleksiyonu büyük beğeniyle karşılandı.