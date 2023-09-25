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5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

#Çağatay Ulusoy#Kıvanç Tatlıtuğ#Okan Bayülgen

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra üzüm bağı alarak şarap üreticisi olan Çağatay Ulusoy’un 5 bin şişelik ilk ürünleri yıllandırma sürecinde. Bağdan çıkan ilk mahsul, gelecek yıl eylülde satışa sunulacak.

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2 yıl önce Tekirdağ’ın “şarap köyü” olarak ünlenen bölgesinden bağ alarak üzüm yetiştirmeye başlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, uzmanların önerileri doğrultusunda şarap üretimine adım atmıştı. Ulusoy ve yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ 10’ar dönümlük üzüm bağları almış, kendi şaraplarını üretmek için çalışmalara başlamıştı.

5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

Şu an itibarıyla 5 bin şişe şarap üretilmiş durumda ve bu şaraplar 1 yıl boyunca olgunlaştırılıyor. Ürünler, önümüzdeki yılın eylül ayında satışa sunulacak. Üretilen şarapların yüzde 20’si Çağatay Ulusoy’a, yüzde 10’u ise arkadaşlarına ayrılmış durumda.

Geri kalan kısmı ise Türkiye’deki önde gelen lüks restoranlar ve oteller gibi seçkin mekanlarda satışa sunulacak.

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5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

Şu an için markanın resmi bir ismi bulunmuyor; ancak Çağatay Ulusoy’un bu yeni girişimi, Türk şarap endüstrisine heyecan katan bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Eminim ki bu konudaki gusto sahipleri, gelecek yılın eylül ayını merakla beklemeye başlayacaktır bile...

Deprem bölgesine yatırımları sürüyor 

Deprem bölgesine yatırım yapan RAL Yatırım Holding ve GrainTürk, İskenderun’daki yeni projesi “New Tower”ın inşaatını sürdürüyor. 

İskenderun’un merkezinde yer alan ve büyük ölçüde ofis, restoran ve ticari alanları içerecek 25 bin metrekarelik alana sahip projenin inşaat süreci devam ederken, deprem bölgesine yapılan bu yatırımın önemi her geçen gün daha da artıyor. 

5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

RAL Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, 6 Şubat depreminin etkisiyle bu projeye zarar gelmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve 2024 baharında tamamlama hedeflerinin olduğunu açıkladı. Kandemir ayrıca, “Bu dönemde, İskenderun’da istihdamın ve iş hayatının sürdürülebilirliği ile moral ve motivasyonun yüksek tutulması amacıyla bu inşaata devam etmek bizim için en önemli görev oldu. Şirketimiz ve ortağımızın odak noktası, Hatay’da depremin ardından devam eden tek büyük proje olarak bu işi tamamlamak” diye konuştu.

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5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

Kanser hastalarına destek

Kanserden dolayı babalarını kaybeden ve vasiyeti üzerine kâr amacı gütmeyen “Simple Dükkan”ı açan Seda Güler ile Esra San kardeşler, 29 Eylül’de Derin Mermerci’nin ev sahipliğini yapacağı Magic Market’te yer alacak. “Simple Dükkan”lar, Acıbadem Hastaneleri, Beymen ve Brandroom içinde yer alarak elde ettiği geliri Kansersiz Yaşam Derneği’ne aktarıyor.

5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı
Esra San - Seda Güler

Seda Güler ve Esra San, Magic Market etkinliğinden gelecek gelirin de güzel bir amaç için kullanılacağını açıkladı: “Ana hedefimiz ve amacımız, maddi yetersizliği olan kanser hastası çocukların immünoterapi tedavilerini karşılamak ve ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tedavileri olumsuz etkilenen ve yaşam koşulları daha da güçleşen depremzede kanser hastalarına Kansersiz Yaşam Derneği ile destek vermek.” 

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Bayülgen’in ‘Dada’sı şimdi Bursa’da!

Okan Bayülgen ve ekibinin öncülüğünde, İstanbul’un en sıra dışı mekânlarından biri olan Dada Salon Kabarett, İstanbul’dan sonra Bursa’da da kapılarını açıyor. 29 Eylül’de PodyumPark Bursa’da açılacak olan bu mekânda, yıl boyunca sahne dünyasının en sevilen isimleri konserler, tiyatro oyunları, interaktif stand-up şovlar ve özel etkinliklerle Bursalı sanatseverlerle buluşacak.

5 bin şişe yıllanmaya bırakıldı

Dada Salon Bursa’nın açılış gecesinde sahneye Emre Altuğ çıkacak. Ekim ayında ise Mirkelam, Mehmet Erdem, Utku Uysal, Hüsnü Şenlendirici, Ayla Balyemez, Serhat Kılıç ve Melek Büyükçınar gibi birbirinden değerli sanatçılar Bursalı izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca Eğlenceli Cinayetler Kulübü adlı interaktif tiyatro oyunu ve Tutkum Boğuşmak’ın stand-up gösterisi de Bursa izleyicileriyle buluşacak. Bu muhteşem etkinlikler için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!

 

 

 

#Çağatay Ulusoy#Kıvanç Tatlıtuğ#Okan Bayülgen
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