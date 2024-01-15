300 dairelik miras kavgası!

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Eşini iki yıl önce kaybeden İpek Toplusoy, bir süredir küçük kızının tedavisi nedeniyle zor günler geçiriyor. Önceki gün Serra Toplusoy’la konuştum ve amcası Turgut Toplusoy’un aileye ait arazi için, kendilerine haber vermeden Elit İnşaat ile el sıkıştığını anlattı. Tahminlerine göre Çekmeköy’deki araziye 300 dairelik lüks konut yapılacak. Mirasçılar da araziyi satmak yerine, konutlardan pay sahibi olmayı tercih ettiklerini söylediklerinde olaylar çirkin bir noktaya gelmiş!







Turgut Toplusoy, mirasçıları tehdit ederek, “Satmazsanız üç kuruşa mahkeme yoluyla satın alırım” diyerek, izale-i şuyu davası açmış. Mirasçıların Roman Mağazaları’nda da hisseleri var doğal olarak. Serra Toplusoy, amcasının onları da çok düşük rakamlara satın almak istediğini, hatta şirketin zarar ettiğini öne sürerek 4 yıldır kâr açıklamadığını da söyledi. Fakat belgelerin onu yalanlandığını, 2022’de Roman’ın 30 milyondan fazla kâr ettiğini anlattı. Şimdilik izale-i şuyu davası, arabulucuda... Ortada, 59 yaşındaki babalarını ansızın kaybetmiş üç kardeş ve kızının hastalığıyla zor günler geçiren acılı bir eş var... Turgut Toplusoy’daki bu neyin hırsı acaba?

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Yeni dizisi Hollywood’u aratmıyor

Tolgahan Sayışman, yeni dizisinin prodüksiyonu için kesenin ağzını açtı! Uçakların ve lüks araç filosunun kullanıldığı yapım, Türkiye’nin en yüksek bütçeli dizisi oluyor.

Ünlü oyuncu ve yapımcı Tolgahan Sayışman, son projesi ‘Arjen’ ile yine adından söz ettiriyor. Başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği bu dizi, Hollywood filmlerini aratmayacak kalitede ekipmanlarla çekiliyor. Özellikle bir sahnede kullanılan Bombardier özel uçak, Boeing 737 uçak ve lüks araçlardan oluşan filo, Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlarından birine oldu.

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‘Arjen’, Türkiye’nin en yüksek bütçeli dizisi olarak dikkat çekiyor. Sayışman’ın yanı sıra Ezgi Eyüboğlu, Talat Bulut, Alican Yücesoy, Saruhan Hünel ve Dilara Aksüyek gibi deneyimli oyuncuların da yer aldığı dizi, seyircilere vizyoner bir yapım sunmayı amaçlıyor.

Doğa içinde huzur kampı

Oyuncu ve yoga-pilates uzmanı Merve Oflaz, ortağı Kübra Demir ile birlikte ‘Serenity Retreat’ adını verdiği üç günlük bir sağlıklı yaşam kampı düzenledi.

İğneada’daki Longosphere’de yapılan yoga ve sağlıklı yaşam kampında bir araya gelen katılımcılar doğanın içinde enerji depoladı. Sağlıklı yaşam ve spor tutkunu olan Merve Oflaz, ilk kez düzenlediği bu kampla da hayalini gerçekleştirmiş, herkese bu tutkuları aşılamak istiyor. Şimdiden ikinci kamp için kayıt almaya başlamış bile! Merve Oflaz ve Kübra Demir ile yoga ve sağlıklı yaşam kampı 1-3 Mart tarihleri arasında yine Longosphere’de...

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