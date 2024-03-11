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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

10 milyona elektrikliye geçti!

#Kerem Alışık#Ayata Sözeri#Mehemet Üstündağ

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Kerem Alışık, çevre dostu bir tercihte bulunarak 10 milyon TL ödeyip elektrikli otomobil sahibi oldu.

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Trafiğin yoğun olduğu bir saatte İstanbul caddelerinde gördüğüm Kerem Alışık, 2023 model siyah elektrikli Porsche Taycan ile herkesin dikkatini çekti.

10 milyona elektrikliye geçti

Öğrendiğime göre lüks otomobilini yeni alan Alışık, çevreci bir tutum sergileyerek fosil yakıtlı araçlardan uzaklaşmış oldu. Elektrikli otomobillerin çevre dostu özellikleri ve sürdürülebilirliği konusundaki artan farkındalık, ünlülerin de tercihlerini değiştirmelerine neden oluyor.

10 milyona elektrikliye geçti

2023 model otomobil, Kerem Alışık’ın sürüş keyfini artıran performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin sağladığı çevre dostu avantajların yanı sıra hızlı şarj özellikleriyle de öne çıkan araç, Alışık’ın günlük hayatta konforlu bir ulaşım sağlamasına katkıda bulunacak gibi görünüyor.

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Erkek modası tanıtıldı

10 milyona elektrikliye geçti

Fendi erkek hazır giyim koleksiyonları İstanbul’da ilk kez Fendi İstinyePark butiğinde modaseverlerle buluşuyor. Aksesuvar ve Erkek Giyim Sanat Yönetmeni Silvia Venturini Fendi tarafından tasarlanan Fendi Erkek İlkbahar/Yaz 2024 Koleksiyonu, markanın Capannuccia’da yeni açtığı insan ve doğa dostu fabrikasına ve bu yeni maceraya bir övgü niteliği taşıyor. Butikte sergilenen koleksiyon kutlamasına Serkan Çayoğlu, Banu Kavak, Hülya Uyar, Betül Avcı, Serhat Şen, Deniz Yavuz gibi tanınmış isimler katılım gösterdi.

Ayta Sözeri bayramda Çeşme’de

Ilıca’nın yeni gözdesi Swissôtel Resort&Spa Çeşme, Ramazan Bayramı’nı Ayta Sözeri ile kutluyor.

10 milyona elektrikliye geçti

Otel, bayramın ilk akşamında Şampiyonlar Ligi Orkestrası’nı ağırlayacak. Bayramın ikinci günü olan 11 Nisan’da Ayta Sözeri sahne alacak. Dilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilal Dilek, Swissôtel Resort&Spa Çeşme’nin otel işletmeciliğindeki güçlü deneyimlerini en üst seviyeye taşıyacaklarını anlattı. Otel, termal kaynaklarıyla da dikkat çekiyor ve benzersiz bir spa deneyimi sunuyor.

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10 milyona elektrikliye geçti

Yeniden başkan seçildi

Dünya Fahri Konsolosları Derneği 4. Olağan Kongresi geçen hafta düzenlendi.

10 milyona elektrikliye geçti

Açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi. Geçtiğimiz dönemin başkanı Emre Ete, üyelerin büyük bölümünün oylarını alarak tekrar başkan seçildi. Ete, teşekkürlerini ileterek, “Fahri konsoloslarımız aracılığıyla ülkemizin ticari ve kültürel diplomasisine katkı vermeye devam edeceğiz” dedi. Dernek yönetiminde bulunan Emre Kocadağ, Murat İçcan, Mevlüt İçcan, Özen Kuzu, Şerif Tosyalı gibi tanınmış iş insanları Emre Ete’yi tebrik ederek basına birlikte poz verdi.

#Kerem Alışık#Ayata Sözeri#Mehemet Üstündağ
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