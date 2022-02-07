Kurgulanmış hayatlar

Rusya, Ukrayna, ABD ve AB arasında yaşanan gergin günlere aykırı bir duruş sergileyen ve olayların gerçek yüzünü anlatan nihayet biri çıktı...

Kimdi?

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic...

Milanovic bazı AB’li siyasetçilerin Ukrayna’yı sürekli kışkırttığına dikkat çekiyor ve diyor ki:

Nükleer ve hipersonik güç olan Rusya ile restleşme yolunda gitmemeli.

Bu şekilde onları kışkırtan kim olursa olsun, tehlikeli bir şarlatandır, şu anda Avrupa’da onlardan yeterince var.

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ABD, Rusya’nın yeniden Sovyetler Birliği günlerine dönüşünü engellemeye çalışıyor; Rusya ise, eski günlerine dönmeye uğraşıyor...

AB’nin ise Ukrayna’yı sekiz yıldan beri oyaladığını belirten