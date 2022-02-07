Kurgulanmış hayatlar

Daha geçen gün Edirne’nin İpsala ilçesinde sınırı geçen ve Yunanistan topraklarına giden düzensiz göçmenlerin birçoğunu nasıl öldürdüklerinden de...
12 kişi Yunan sınırında donarak ölmüştü...
İçlerinde çocuklar da vardı...
Ayakkabıları ve elbiseleri çıkarılmış halde bulunan düzensiz göçmenlerin cesetlerine ait fotoğrafları görünce AB’nin insan haklarından ne anladığına bir kez daha şahit oluyorduk...
*
Sınırlarından istediklerini sorgusuz sualsiz geçiren Yunanistan, içimizden giden darbecileri ve PKK’lıları ise hiç geri göndermiyor...
Ve yasal yollardan istenmesine rağmen iade etmiyor...
AB bu konudaki ihlallerle ilgili de bir şey demiyor...
Kimdi?
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic...
Milanovic bazı AB’li siyasetçilerin Ukrayna’yı sürekli kışkırttığına dikkat çekiyor ve diyor ki:
Nükleer ve hipersonik güç olan Rusya ile restleşme yolunda gitmemeli.
Bu şekilde onları kışkırtan kim olursa olsun, tehlikeli bir şarlatandır, şu anda Avrupa’da onlardan yeterince var.
*
ABD, Rusya’nın yeniden Sovyetler Birliği günlerine dönüşünü engellemeye çalışıyor; Rusya ise, eski günlerine dönmeye uğraşıyor...
AB’nin ise Ukrayna’yı sekiz yıldan beri oyaladığını belirten
Gelecek on yılda dünyayı bekleyen tehlikelere dikkat çekmiş...
Salgın hastalıklar
Geçim sıkıntısı
İnsan kaynaklı doğa tahribatı ve çevre kirliliği
İklim krizi
*
Global Risk Raporu’na göre, insanlığın çok azı olumlu, yüzde 80’inin ise oldukça karamsar olduğunu belirttiği raporunda dünya gençliği iklim krizine karşı alınan önlemleri yetersiz bulmuş...
“Geleceği nasıl tanımlıyorsunuz?”
Devletler bir yandan aşı, maske ve mesafe kuralını zorunlu kılıyor...
- Maske ve mesafeye uymayanlara ya da seyahat edenlere cezalar yazılıyor...
- AVM’ler dahil her yer kapanıyor...
- HES koduyla hiçbir yere alınmıyor...
*
Ve yıllar sonra bir bakıyoruz ki hepsi bir kenara bırakılmış ve başa dönülmüş...
Yani yıllarca aşı olduk, maske taktık ve mesafeyi koruduk...
Boşuna mıydı?
Ve gittiği yol...
Hikâyenin sadece tarihi gerçek, gerisi yalanlardan ibaret...
*
Eşkıyalarını türkülerle kahramanlaştıranlar ile kutsallaştırılan birilerini şeyh kılığına sokup pazarlamaya çalışanların alışkanlığı bitmedikçe bir şeyler düzelmeyecek...
Bin yıldan beri düzelmeyişimizin tek nedeni budur...
*
Empati yapmayan adil olamaz...
Kimse yapmıyor...
Şehirlerin yakılıp yıkıldığını...
Medeniyetlerin yok edildiğini...
Milyonlarca insanın öldürüldüğünü...
Yokluk, açlık, yoksulluk ve kıtlık vs...
Neyi değiştirebildik ki...
Hiç...
*
Okudukça, sanki başka ülkelerin haberi olsaymış savaşların böylesine acımasız olmayabileceğini düşünüyorduk...
Dünyanın ve ülkelerin gerçekleri artık siyasi ideolojiler etrafında dönüp duruyor...
İktidar veya muhalefetin kalabalıkları sadece oy kullanmakla yetinmiyor ve sosyal medya adreslerinde taraftarlığın ötesinde bilgi paylaşımı yerine öfke biriktiriyor...
Kimse başka birini ikna etmiyor...
Siyasi taraftarlık gittikçe fanatizme kayıyor...
Ki birçok yerde kaymış bile...
*
Futbol taraftarlığı ile aynı noktaya gelinmiş...
Karşılaşma öncesi, karşılaşma süreci ve karşılaşma sonrası yaşanan her duygunun siyasi arenaya taşındığı gibi...
Ve yaşatılıyoruz...
Sanal ile gerçekliği ayırt etmek gittikçe zorlaşıyor...
*
Türk Edebiyatı dergisinin 2021 Temmuz sayısında “Gerçekliğin Çölüne Hoş Geldiniz” yazısıyla yaşananlara dikkat çeken Tarık Fatih Ardıç diyor ki:
Simülasyon, gerçeğe ait tüm göstergeleri ele geçirmiş ve gerçeğin yerine geçmiş sahtedir...
*
Dijital kuşaklarının artık her şeyi, masa başındaki ekrandan ibaret...
Sanal para, arsa, ev, gökdelen, köprü, kule derken
Çünkü büyük kalabalıkların bir arada huzur içinde yaşamasını istedik...
Birlik ve beraberliğin her şeyden önce geldiğine inandık...
Devleti ve kurumlarını da yıpratmamaya çalıştık...
*
Şiddet ve teröre bulaşmayan farklı ideolojilere, ırklara ve inançlara saygılı olduk...
Kimin neye inandığıyla ilgili değil, neyin doğru olduğuyla daha çok ilgilendikçe ikiyüzlü ve duruş bozukluğu yaşayanların rağbet gördüğüne de şahitlik ettik...
*
Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu her geçen gün kaybediyoruz...
Ve kimse iflah olmuyor...
Sözlerinin nereye varacağını da hesaplayamıyor...
*
Şarkılarıyla insanların sevgisini kazanan sanatçılarımızın elbette siyasi bir fikri olabilir... Çünkü günümüz dünyasında herkes için geçerli tek bir siyasi parti veya model bulunmuyor.
Lakin siyasi fikirlerine göre hiçbir sanatçımızın toplumu terörize etmeye, karalamaya ve aşağılamaya hakkı yoktur...
*
Ve nefret söylemlerinden uzak duramayan, öfkesini içinde tutamayan bazı sanatçı, yazar, gazeteci, aydın, akademisyen ve siyasilerin söylemlerini okudukça, duydukça ve izledikçe üzülüyoruz...
Kimlerle bir arada yaşamaya çalıştığımıza inanamıyoruz...
Son yüzyıldan beri İslam coğrafyasında parmak ile gösterilecek bir ülke yok...
Neden?
Ya krallık ya emirlik ya da başkanlık...
Lakin demokrasi ve refah yok...
Olmayınca da neyle yönetildiklerinin bir anlamı yok...
*
Saddam, Kaddafi, Esad, Mübarek ve daha niceleri ülkelerini aynı anlayışla yönettiler... Yerlerine gelenler de aynı kafayla yönetmeye devam ediyor...
Ne oldu?
26 Aralık 1991 yılında SSCB dağılmıştı...
Ve güya soğuk bir günde ‘Soğuk Savaş’ sona ermişti...
*
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri kurulmuştu...
Bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi...
‘Demir Perde’ sınırlardan çekilmiş ve hürriyete kavuşmuşlardı...
Yaşadıkları kirli hatıralardan ders alamadıkları için bir türlü devlet kurmayı başaramadılar...
Oligark şebekelerine, güçlü bürokrat yapılarına ve aile hanedanlıklarına olağanüstü ayrıcalıklı imkânlar tanıyarak meseleyi çözdüklerini sandılar...
Birileri karıştırıyor...
Ve kim oldukları da belli...
LPG’ye yapılan yüzde 25’lik zam gerekçesiyle ‘ayaklandırılan’ kalabalıklar birçok kentte eylemlerine devam ediyor...
Sonuç, 50 ölü, 750 yaralı...
Rusya ve Ermenistan barış gücü askerlerini gönderme kararı aldı...
Belarus, Kırgızistan, Ermenistan, Tacikistan, Rusya ve Kazakistan’ın kurduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden barış gücü birlikleri talep edildi...
Konseyin dönem başkanı ise Ermenistan Başbakanı Paşinyan...
Yani?
Ve insanların hikâyelerini...
Abdülhak Hamit Tarhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Oğuz Atay, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Orhan Veli, Necip Fazıl, Nâzım Hikmet, Cemil Meriç, Tarık Buğra, Tolstoy, Dostoyevski, Soljenitsin, Puşkin, Stendhal, Flaubert, Kafka, Balzac, Victor Hugo, Emile Zola, Shakespeare, Necip Mahfuz, Cengiz Dağcı ve Cengiz Aytmatov gibi...
*
Ve her geçen gün ülkelerinin, insanlarının dramını romanlaştıran ya da hikâyeleştirenlerin sayısı azalıyor...
Günlük siyasi polemiklerin ve de olayların bilgileri üzerinden bir şeyler yazılıyor, karalanıyor, konuşuluyor...
Çünkü, büyük kalabalıklar okumuyor...
Sadece seyrediyor...
*
Ve de sayısız limana sığınıyor...
Yeni yılda okunması gereken kitaplardan bazılarını yazmak istiyorum...
Tüketim ve İkiyüzlü Pazarlama, Değer ve Değişim Yolculuğu eserlerinden sonra ‘İnce Çizgi‘ romanıyla farklı bir eser yazan eski Rekabet Kurumu Başkanı dostumuz Prof. Ömer Torlak, insan hayatındaki ince çizgilerin üzerinden yıllar geçip gidince ve insan yaşlandıkça aynı çizgilerin daha farklı anlamlar içerdiğini yazıyor...
*
‘Varla yok arasında bir çizgi’ gibi geçip giden yılların unutmak ve hatırlamak arasında sürdürülen hayatlardan birinin hikâyesini anlatıyor...
Erdem adlı gencin yaşadıkları, gördükleri ve uğradığı ihanetler, aslında ülkenin de bir dönemini ve perde arkasındaki gerçeklerini...
*
ABD’de yaşayan genç bir gazeteci dostumuz
Ve yolun başındayız...
Geçen bir yılı düşündükçe hangi ihmali, rezilliği, çirkefliği, savaşı ve ihaneti anlatacağımızı da şaşırmış durumdayız...
İki gerçeği olanların dünyasında, doğruyu kaybetmenin yalnızlığına düşen kaç milyon insan yaşıyor, bilmiyoruz...
Boşluğun ihtişamını hiçbir şey dolduramıyor.
Ve de bir ömür boyu gizli ihtiraslarıyla yaşayanların ölüp gittiklerini de görüyoruz ama yine de ders almıyoruz...
İflah olmuyoruz ve bu yüzden iki yakamızı bir araya getiremiyoruz...
*
“Yeraltında kefen yırtmak”
Ve de kimliksiz kişilerin sosyal medya adreslerinde gündemi sürekli terörize etmesiyle sayısız doğru, bilinçli bir şekilde insanların hafızasından siliniyor...
Politik eğilimlerin kronikçi rolünü oynayanlar, bir arada yaşamayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor...
Bir yıl daha geçip gidiyor...
Ve biz biraz daha bölünüyoruz...
Ya da parçalanıyoruz...
*
Kendimizle yüzleşemiyoruz...
Tarihçi yazar
“Dünyayı görmeden hiçbir şey ifade edemezsiniz” diyen Prof. İlber Ortaylı:
Okulu bitirir bitirmez evlenip de mobilyacı dükkânı gezeceğinize, dünyayı gezip görün...
*
Bir yıl daha gelip geçti...
Ve biz tüm umutları yine bu yıla bıraktık...
Yapılması gerekenleri de...
Kısa çizgilerle yolları bölüp duruyoruz.
Lakin...
Birbirimizi yıkıp geçiyoruz.
Ve de yakıp...
*
Nereye baksak bir savaşın hazırlığı yapılıyor...
Ve sayısız ihanetlere imza atılıyordu...
“Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız” sözüne inat yaşayanlar, savaşarak neyi ele geçirebileceğini sanıyordu...
Yaşadıklarını hatırlıyor ve gözlerini dikip duvardaki tabloya bakarak söyleniyordu:
-
Kurgulanmış hayatlar
Bir varmış bir yokmuş misali projeler gittikçe hayatımıza zehirli bir sarmaşık gibi giriyor...
Metaverse...
Yani arttırılmış gerçeklik...
Yalan ama gerçeğe yatkın olduğu söyleniyor...
Sanal evren veya varsayımsal...
Tek amaç, insanların birikimlerini farklı yöntemlerle çekip almak...
*
Kurgulanmış bir hayatın içinde aşı, savaş, virüs, varyant, dijital para diye diye sonuçta vardığımız yer Metaverse...
Sayısız yalan sözler, vaatler duyuyor, okuyoruz...
Yalan yüzleri tanıyamıyoruz...
Yalandan gülüp ağlıyoruz...
Anlayamıyoruz...
Kim ne söylese inanıyoruz...
*
Sufi diyor ya:
Cebimden parayı çaldığın gün her şeyi bırakıp gitmeliydim...
*
Düzelir diye bekliyoruz ama bekledikçe yanılıyoruz...
Kurgulanmış hayatları yeni arayışlara sürükleyenlerin kim oldukları da belli değil...
Büyük kalabalıkların cebinden parayı çalma oyunlarına her gün bir yenisi ekleniyor...
Bir günde milyarlarca dolar kazananlar, bir günde hepsini kaybedebiliyor...
Hangi gerekçeyle olduğunu dahi kimse bilmiyor...
*
Aya benziyor yüzleri...
Bir yanı karanlık...
Diğer yanı aydınlık...
Dijital cüzdanlardaki birikimler bir gecenin yarısında sıfırlanabiliyor...
Çekip gittiği, güneş doğunca anlaşılıyor...
*
Düşünüyoruz...
Resmin tüm parçalarını birleştirmeye çalışıyoruz...
İhanete uğrayan büyük kalabalıklar, avuçlarındaki resimleri kentlerin duvarlarına asıp da gidiyor...
Üretmeden büyük paralar kazanmaya alıştırılan genç kuşaklar şimdi sanal evrende arsa, saray, kule, köprü, gökdelen topluyor...
Ve bunları kiralayarak para kazanabiliyor...
Virüs gerekçesiyle milyarlarca insan evlerinde yaşamaya mecbur bırakılırken, çalıştırılırken birileri de sanal evreni planladı...
Bu durum nereye gidiyor?
Çarşamba günkü yazımızda...