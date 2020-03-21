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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Karantina günleri

21 Mart 2020

KORONAVİRÜS dünyada 10 bin kişinin ölümüne sebep oldu...

Ve dünyanın farklı ülkelerinde alışılmamış tuhaflıklar yaşanıyor...

* * *

Ve ABD...

Koronavirüs vakalarının sayısının hızla artması, bazı Amerikalıları silah ve cephane satın almaya yöneltmiş.

LA Times haberine göre California, Washington, New York ve özellikle virüsten en çok etkilenen eyaletlerde silah ve cephane satışlarında hızlı bir artış görülmüş.

Karantina günlerinin daha uzun sürmesi halinde yağma, soygun gibi olaylara karşı kendilerini korumaya çalıştıklarını söyleyen insanlar, kendilerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyor bile...

Kendilerince gerekçeleri doğru olsa da başkaları için tehlikeli çünkü olası ırkçı saldırılardan başkaları çok endişeli...

* * *

Ve İngiltere...

Ne yapacağını hâlâ bilmiyor...

Bir bakıyoruz, hiçbir tedbir almadan halkı serbest bırakıyor, bir gün sonra ise okulları tatil ederek güne başlıyor ve bir günde çok radikal kararlar alıyor...

Halk, devletinden daha akıllı davranıyor galiba...

* * *

Ve AB ülkeleri...

Özellikle İtalya, Almanya, Fransa...

Marketlerin nasıl boşaltıldığını görünce, demek ki açlık korkusunu çok gelişmiş ve medeni ülke olmak durduramıyor diyoruz...

Dünyaya insan hakları dersi veren Avrupalıların ne kadar bencil olduklarını bir kez daha gördük...

İtalya’nın solunum cihazı ve maske yardımı talebine Almanya dahil hiçbir ülkenin olumlu cevap vermediğini ve Çin’in yardım ettiğini öğreniyoruz...

Hollanda ve Belçika ise halkına sağlık hizmeti veremeyeceğini ilan ederek herkesin evinde oturmasını istiyor...

Suriyeli mültecilere kapılarını kapattıkları gibi olağanüstü sert davrandılar çocuklara, annelere...

Şimdi ise virüs yüzünden kapılarını kendilerine kapattılar ve evlerinden dışarıya dahi çıkamıyorlar...

* * *

Ve Suriye...

Esad, halkına karşı bu yapılanları gördüğünde, çocukların, annelerin denizlerde boğularak can verişinin görüntülerini izlediğinde eğer bir damla gözyaşı dökebilseydi, ülkesine barışı getirirdi...

Demek ki hâlâ içimizde yaşayan Firavunlar var...

* * *

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem insani hem de ekonomik kayıplarla ilgili diyor ki:

*“Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek...”

Virüsün sadece insanları değil, küresel ekonomiyi de etkilediğini belirten Guterres, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün virüs nedeniyle dünya genelinde çalışanların 3.4 trilyon dolar gelir kaybı yaşayabileceğini belirttiğini söylüyor.

* * *

Ülke düzeyinde alınan önlemlerin küresel ölçekte yaşanan kriz için yeterli olmadığını belirten Guterres, G-20 ülkelerine koronavirüs salgınıyla mücadelede eşgüdümlü, kararlı şekilde yeni adımlar atma ve gelişmekte olan ülkelere yardım etme çağrısında bulunuyor.

Guterres özetle diyor ki:

*En fakir ve en savunmasız ülkeler en sert darbeyi alacak. Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek. Ortak bir düşmanımız var ve bir virüsle savaşıyoruz...

* * *

Arjantin ve Japonya’da yapılan G-20 zirvelerini izlemiştik...

Ne acıdır ki gündemlerinde olası virüs tehdidine yönelik bir madde dahi yoktu...

Bundan sonra ne görüşecekler, doğrusu merak ediyoruz...

* * *

Ve Türkiye...

Virüsten ölen sayısı 4...

Lakin sahte içkiden ölenlerin sayısı 21...

Karantina günlerinden daha çok şey öğreneceğiz galiba...

Sağ çıkabilirsek!

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