İtidalli cinayetler

Bu defa da uzaya gönderdiği roket tutunamayıp aşağı düşüyor...
Riskli ülkeler arasında Türkiye de varmış.
Eskilerin deyimiyle “Başımıza taş yağacak” sözü de gerçek oluyor.
Ve başımıza gökyüzünden roket düşüyor...
*
Çin ise haberleri yalanlıyor.
“Batı’nın uydurması” diyor...
Paniğe gerek olmadığını açıklıyor.
Özellikle fakir, gelişmeyen ve nüfusun aşırı yoğun olduğu ülkelerde...
Hindistan ve Çin gibi...
Aş yokluğu yerini aşı yokluğuna bırakıyor...
İnsanlar açlık ile aşı arasında gidip geliyor...
*
Hindistan ve diğer yoksul ülkelerde yaşananları ajansların dünyaya geçtiği haberlerden öğreniyoruz...
Hindistan’da vaka sayısı 21 milyon 64 bin 862’ye, can kaybı ise 230 bin 10’a ulaşmış.
Ülkede günlük vaka sayısının 400 binin üzerinde olduğunu, günlük can kaybının ise 3 bine yaklaştığını bildiren uzmanlar, derin bir çaresizlik ve yoksulluğun yaşandığına dikkat çekiyor.
Örneğin yüz tarihçi bir araya gelip bir mektup yazmadı...
Ve 250 üniversite rektörü ve yönetimi de bir araya gelip bildiri yayınlamadı...
Emekli büyükelçiler ve emekli general ya da amiraller de...
Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem Ermeni sorunu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış...
*
Soykırım yaptığı iddia edilen Osmanlı Devleti’nde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi ve 11 başkonsolosun çalıştığını vurgulayan emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem 1912 ve 1913 yıllarında yani Balkan Savaşları sırasında dışişleri bakanının Gabriel Naroduncıyan adlı bir Ermeni vatandaşının olduğuna dikkat çekiyor...
Agop Kazakyan’ın maliye bakanı, Ohannes Sakız Paşa’nın ise hazine-i hassa bakanı olduğuna da...
Kim biliyor bu gerçekleri?
Fransız direniş hareketine katılınca Cezayir’deki kamplara sürülen Garaudy savaş sonrasında Fransız Komünist Partisi’ne girmiş ve senatör seçilmişti...
Aykırı çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Garaudy, 1970 yılında SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgalini eleştirdiğinden dolayı Komünist Parti’den uzaklaştırılmıştı.
1982 yılında ise Müslüman olduğunu açıklayan Garaudy, 1996 yılında soykırımı reddettiğine dair yazdığı ‘İsrail: Terör ve Mitler’ kitabıyla kendisine bağlanmış olan bir fitili de ateşlemişti...
*
İfade hürriyetinin öncülüğünü yapan Fransız mahkemeleri Garaudy’i cezalandırmış ve kitabın basımını yasaklamıştı.
Soykırım diyenleri dünyanın her yerinde el üstünde tutan anlayış reddedenleri ise taşa tutuyor...
İfadesine bile tahammül yok.
Nasıl bir ifade hürriyeti ise...
Kendisi uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyor ve bu açıklaması da bekleniyordu...
Yani özür dilenmediği gibi normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyor...
Diplomasiyi de komediye çevirdiler...
*
Aykırı çıkışlarıyla gündeme gelen içimizdeki tuhaf koro hâlâ ABD’ye bir şey diyemiyor.
Daha doğrusu demek istemiyorlar...
İnsan haklarından dem vuranlar söz konusu Türkiye olunca meydanlara, sokaklara çıkıyorlar ama ABD olduğunda evlerinde oturmayı tercih ediyorlar...
Prof.
Sonuçta bir şey değişmedi...
71 yıl önce Kore’de uğruna savaştığımız müttefik ABD dostluğunun gerçek yüzü bu işte...
Her geçen gün ABD’nin kaybettiğimiz sevimli yüzünü ararken, beklerken onlar daha da çirkinleştirdikleri yüzünü bize göstermeye devam ediyor...
*
Kızılderilileri ve ülkesindeki siyahi vatandaşları yıllarca katleden ABD’nin katliam geçmişi ise şöyle:
Vietnam 4 milyon.
Kore 3 milyon.
Kamboçya ve Laos’da 1 milyon.
Ve Türkiye’yi 1915 olaylarından sorumlu tutuyor, sözde ‘soykırım’ yapmakla suçluyor...
Neden bugün?
Çünkü Türkiye kendi çıkarlarına aykırı davranınca ve katliamlarına ortak olmayınca eski bir alışkanlığını hatırlayan ABD, yüzyıldan beri başımızda boza pişirir gibi sürekli Ermeni olaylarını sopa gibi gösterip tehdit etmeyi sürdürüyor...
Güya 1.5 milyon Ermeni’yi tehcir etmişiz!
Katletmişiz...
İmha kampanyasıyla ölüme göndermişiz!
*
Düne kadar
Libya açıklarında lastik botun batmasıyla 100 kişi sularda öldü...
Uluslararası Göç Örgütü haberi verirken bunlardan düzensiz göçmen diye söz ediyor...
Kendi kurdukları sömürge düzeninin sonuçlarına böyle diyorlar...
Hesabını da yerlerinden ettikleri insanlara çıkarıyorlar...
Yaşadığı coğrafyadaki işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk yüzünden ülkesini, toprağını terk edip ekmeğin yolculuğuna çıkanların bu dramı hiç bitmiyor...
Ekmeklerine sularda kan tükürüyorlar...
*
Doğdukları yerde büyüyemeyen ve ölemeyen insanların dramını anlayan yok...
Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...
Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...
Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...
Bulamayacak da...
*
Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard Lewis “Hata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...
Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...
Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.
Birileri de hayal kuruyor...
Hayalci ve kâbuslarıyla yaşayanlara açıklıkla diyebiliriz ki, o dönem bitti ve asla geri gelmeyecek...
Ve gelmeyecek şeyin de hayalini kurmaya da kâbusunu yaşamaya da gerek yok.
Hayalini kuranlara aldırış etmeye de...
*
Niye gelmeyecek?
O büyük kalabalıklar yeryüzünde yok...
Yani diyorum ki...
- İslamiyet’i kurtarmayı bırakalım, İslamiyet’le kurtulmaya bakalım...
*
Kendini kurtaramayanlar sürekli İslamiyet’i kurtarmaya çalışıyor...
Din bezirgânları ise tarih boyunca ‘gerçekleri’ saklayıp körkuyularda sakladıklarını din diye insanlara anlatıp yalan pazarlamış...
Diğer hak dinleri de böyle bozmuşlardı...
Hak kitapları böyle değiştirmişlerdi...
Dinler ve kitaplar bozuldukça Allah yeni bir din, yeni bir kitap ve peygamber göndermiştir...
Son din İslam ve son peygamber ise
Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...
Ve suskunluğudur...
Günahlardan uzaklaşmasıdır...
Tövbe vakitleridir.
Pide ve hurma ayı hiç değildir...
Bayramının adı da şeker değildir!
Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...
İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...
Tatile çıkmadığına göre, niçin geldiği de biliniyor...
Rusya, Afganistan’da kaybettiği savaştaki unvanını geri alacağı bir yer arıyor...
Ukrayna işin hikâyesi...
*
ABD; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Girit ve Malta adalarına yeni askeri üsler kuruyor...
AB ülkeleri de güvenliğini gerekçe gösterip destek oluyor...
İsrail, İngiltere ve Arap ülkeleri de ABD’nin yanında yer alıyor...
Tek amaç Rusya ve Çin’i durdurmak...
Bitmeyecek de...
Ve tabii ki ABD ve AB ülkelerinin de...
Yaralar kaşınıyor sürekli...
*
Pandemi günlerinin başlamasından beri evlerindeki kargaşayı, huzursuzluğu, işsizliği ve isyanı bitirmek isteyenlerin bin yıldan beri uyguladığı klasik bir metot sefere çıkmak...
Yani savaşmak...
Arıtılmış gerçekler piyasaya sunuluyor...
Ve herkesin sanal gerçeklerden oluşan bir gündemi var...
Yeni dünya düzeni ve dostluk anlayışı da böyle bir şey...
ABD, NATO ve AB dahil çifte standart uyguluyor...
Yunanistan, Rusya’dan alınca hiç kimse bir şey demiyor...
Türkiye aldığında ise yaptırımlarla tehdit ediliyor...
Neden?
*
Eski başkan Trump dahi ABD’nin uyguladığı çifte standardı G-20 Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve Obama dönemini suçlamıştı...
ABD’den yıllarca hava savunma sistemlerini istedik vermedi...
Kavala, Selanik, Volos ve Girit’e üs kuruyor... Yunanistan Biden ile anlaştıklarını açıklıyor...
Bir yandan askeri ortak tatbikatlar, diğer yandan yeni üsler kurulmasının altında yatan amaç belli...
Rusya tehlikesine karşı korumak bahanesiyle Avrupa’ya yerleşmek isteyen ABD, diğer yandan Türkiye’ye karşı da Yunanistan’ı kışkırtmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki Rusya varlığına karşı da kendi varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor.
Ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz ve Balkanlar’ı da kontrol edeceğini söylüyor.
*
Yunan medyasındaki haberlere göre ABD’nin 50 yerde askeri üs kuracağını ve bunun karşılığında ise büyük çapta hibe silahların verileceğini açıklıyor.
Hibe silahların listesini ise Washington’da bulunan Yunanistan Başbakanı
Ve AB’nin gerilemesi tehlikesine dikkat çekiyordu.
Ekonomisi modernleştirilmiş siyasi bir Avrupa Birliği’nin kaçınılmaz olduğunu ve “ortak bir ordu kurulması” teklifini gündeme getiriyordu...
ABD’nin iş yaptığına, AB’nin ise hâlâ düşündüğüne bir anlam veremediğini belirten Verhofstadt demişti ki:
- AB bir bisiklete benzer. Durması halinde ayakta kalamaz yıkılır!
*
Yıkılması halinde 50 yıllık emeklerinin boşa gideceğini, Euro’nun son bulacağını, sınır kapılarının yeniden oluşacağını ve serbest dolaşımının sona ereceğini anlattığı kitabında Türkiye’nin AB’ye katılımının faydalarına değiniyordu...
AB ülkelerinde aynı değer, gelenek ve kültürlerin buluşturulamayacağını vurgulayan Verhofstadt siyasi ve sosyal uyumun yeterli olabileceğini ifade etmişti...
Ortak bir para birimi sahibi olmanın bir anlamı olmadığını ve 50 yıldan beri bir savunma birliği kurma fikrini hayata geçiremediklerinden şikâyet eden
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...
Sahipleri kim?
Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...
Kripto paranın karşılığı nedir?
Belli değil.
Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.
Muhatap belli değil.
Kanunlar yetersiz...
Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
İtidalli cinayetler
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle zor günler yaşanıyor...
Mescid-i Aksa’daki saldırılarına devam eden İsrail polisi kutsal kentteki gerilimi artırıyor ve katliamlarına bir yenisini daha ekliyor...
İsrail sürekli şiddete başvuruyor...
Ve kanayan yaraları kaşıyor...
Kimse bir şey yapamıyor...
Diyemiyor değil...
Herkes bir şey diyor ama bir şey yapamıyor...
“Lafla peynir gemisi yürümüyor” diyoruz ama laftan başka da bir şey yapamıyoruz...
Dünya sessizleşiyor...
Ne hikmetse...
*
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandıran İsrail, Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere birkaç günden beri saldırıyor...
Gazze’yi bombalayan İsrail 24 kişiyi daha öldürdü ve bunların 9’u çocuktu...
103 kişi ise ağır yaralı.
Gazze Şeridi’nden ise Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerine sayısız roket atan İsrail, kutsal bir ayda kutsal yerlere saldırmayı gelenekselleştirdi.
İsrail ile ortak işler çeviren Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve diğerleri bir daha düşünebilir mi?
İslam coğrafyası ve Arap Birliği ise laftan öteye geçemiyor...
*
İsrail’in Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle düzenlediği baskında 205 Filistinli plastik mermiyle yüz, göz ve göğüslerinden yaralandı.
Birçoğu gözünü kaybetmiş...
İsrail polisinin bu insanlık dışı halini yıllardan beri herkes seyrediyor...
*
Avrupa Birliği ise “Harem-i Şerif’te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini” açıklıyor.
Hangi statüko?
Bir şey kaldı mı?
Yıkık dökük kentlerden, aç ve sefil bir hayat süren Filistinlilerden başka geriye ne kaldı ki...
*
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gerginlik ve şiddet olaylarının tehlikeli şekilde tırmandığını söylüyor ve tarafları itidalli olmaya çağırıyor...
Kimin tırmandırdığını ise söylemiyor...
Kudüs’teki gerginliğin düşürülmesi için yetkili makamları da acilen harekete geçme çağrısında bulunuyor...
Hangi makam?
İsrail makamları mı?
Filistinlilerin müdahale edecek makamı kaldı mı?
*
Arap Birliği de sürekli olağanüstü toplanıp sonra da bir açıklamayla dağılıyor.
İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’teki saldırı ve ihlallerinin ele alınacağı açıklanıyor ve deniliyor ki:
“İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami mukaddesata karşı işlediği suçlar masaya yatırılacak.”
Sürekli masaya yatırıyorlar ama bir türlü sahaya inemiyorlar...
İsrail ise itidalli cinayetlerine devam ediyor!
*
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun asker gönderme teklifi kabul edilmeli...
Afganistan’daki havaalanını Türk askerine bekletenler, Mescid-i Aksa ve Filistinlileri de bekleme görevini Türk askerine bırakmalı.
Yoksa iflah ve ıslah olmayan bir İsrail, itidalli cinayetlerine, katliamlarına devam edecek...