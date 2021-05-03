İfadenin ikiyüzlü hürriyeti

Kendisi uzun zamandır 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlıyor ve bu açıklaması da bekleniyordu...
Yani özür dilenmediği gibi normal bir şeymiş gibi karşılamamızı bekliyor...
Diplomasiyi de komediye çevirdiler...
*
Aykırı çıkışlarıyla gündeme gelen içimizdeki tuhaf koro hâlâ ABD’ye bir şey diyemiyor.
Daha doğrusu demek istemiyorlar...
İnsan haklarından dem vuranlar söz konusu Türkiye olunca meydanlara, sokaklara çıkıyorlar ama ABD olduğunda evlerinde oturmayı tercih ediyorlar...
Prof.
Sonuçta bir şey değişmedi...
71 yıl önce Kore’de uğruna savaştığımız müttefik ABD dostluğunun gerçek yüzü bu işte...
Her geçen gün ABD’nin kaybettiğimiz sevimli yüzünü ararken, beklerken onlar daha da çirkinleştirdikleri yüzünü bize göstermeye devam ediyor...
*
Kızılderilileri ve ülkesindeki siyahi vatandaşları yıllarca katleden ABD’nin katliam geçmişi ise şöyle:
Vietnam 4 milyon.
Kore 3 milyon.
Kamboçya ve Laos’da 1 milyon.
Ve Türkiye’yi 1915 olaylarından sorumlu tutuyor, sözde ‘soykırım’ yapmakla suçluyor...
Neden bugün?
Çünkü Türkiye kendi çıkarlarına aykırı davranınca ve katliamlarına ortak olmayınca eski bir alışkanlığını hatırlayan ABD, yüzyıldan beri başımızda boza pişirir gibi sürekli Ermeni olaylarını sopa gibi gösterip tehdit etmeyi sürdürüyor...
Güya 1.5 milyon Ermeni’yi tehcir etmişiz!
Katletmişiz...
İmha kampanyasıyla ölüme göndermişiz!
*
Düne kadar
Libya açıklarında lastik botun batmasıyla 100 kişi sularda öldü...
Uluslararası Göç Örgütü haberi verirken bunlardan düzensiz göçmen diye söz ediyor...
Kendi kurdukları sömürge düzeninin sonuçlarına böyle diyorlar...
Hesabını da yerlerinden ettikleri insanlara çıkarıyorlar...
Yaşadığı coğrafyadaki işsizlik, yoksulluk ve huzursuzluk yüzünden ülkesini, toprağını terk edip ekmeğin yolculuğuna çıkanların bu dramı hiç bitmiyor...
Ekmeklerine sularda kan tükürüyorlar...
*
Doğdukları yerde büyüyemeyen ve ölemeyen insanların dramını anlayan yok...
Yeni dünya düzeninde Y, Z ve Alfa kuşaklarının demokrasiyle bile yetinmeyen bir durumda olduğunu görmüyoruz galiba...
Teknolojinin imkânlarıyla dünyayı her an izleyen ve gören bu kuşakların hukuksuz sosyal medya adreslerinde nasıl davrandıklarını, düşündüklerini görüyor ve şahit oluyoruz...
Arap ülkelerinde dahi durum böyle iken hangi Osmanlı geri geliyor sorusuna da kimse bir cevap bulamıyor...
Bulamayacak da...
*
Ortadoğu araştırmalarıyla bilinen Prof. Bernard Lewis “Hata Neredeydi?” kitabıyla putları kırıyor...
Sadece Osmanlı’nın değil tüm İslam dünyasının neden ve nerede hata yaptığını yazan Lewis, neden kaybettiğini bilmeyenlerin nerede hata yaptıklarını da bulamayacaklarını ve yeniden geri dönüşlerinin de haliyle imkânsız olacağını belirtiyor...
Harvard Üniversitesi’nde tarih ve iktisat dersleri veren Prof.
- İslamiyet’i kurtarmayı bırakalım, İslamiyet’le kurtulmaya bakalım...
*
Kendini kurtaramayanlar sürekli İslamiyet’i kurtarmaya çalışıyor...
Din bezirgânları ise tarih boyunca ‘gerçekleri’ saklayıp körkuyularda sakladıklarını din diye insanlara anlatıp yalan pazarlamış...
Diğer hak dinleri de böyle bozmuşlardı...
Hak kitapları böyle değiştirmişlerdi...
Dinler ve kitaplar bozuldukça Allah yeni bir din, yeni bir kitap ve peygamber göndermiştir...
Son din İslam ve son peygamber ise
Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...
Ve suskunluğudur...
Günahlardan uzaklaşmasıdır...
Tövbe vakitleridir.
Pide ve hurma ayı hiç değildir...
Bayramının adı da şeker değildir!
Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...
İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...
Tatile çıkmadığına göre, niçin geldiği de biliniyor...
Rusya, Afganistan’da kaybettiği savaştaki unvanını geri alacağı bir yer arıyor...
Ukrayna işin hikâyesi...
*
ABD; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Girit ve Malta adalarına yeni askeri üsler kuruyor...
AB ülkeleri de güvenliğini gerekçe gösterip destek oluyor...
İsrail, İngiltere ve Arap ülkeleri de ABD’nin yanında yer alıyor...
Tek amaç Rusya ve Çin’i durdurmak...
Bitmeyecek de...
Ve tabii ki ABD ve AB ülkelerinin de...
Yaralar kaşınıyor sürekli...
*
Pandemi günlerinin başlamasından beri evlerindeki kargaşayı, huzursuzluğu, işsizliği ve isyanı bitirmek isteyenlerin bin yıldan beri uyguladığı klasik bir metot sefere çıkmak...
Yani savaşmak...
Arıtılmış gerçekler piyasaya sunuluyor...
Ve herkesin sanal gerçeklerden oluşan bir gündemi var...
Yeni dünya düzeni ve dostluk anlayışı da böyle bir şey...
ABD, NATO ve AB dahil çifte standart uyguluyor...
Yunanistan, Rusya’dan alınca hiç kimse bir şey demiyor...
Türkiye aldığında ise yaptırımlarla tehdit ediliyor...
Neden?
*
Eski başkan Trump dahi ABD’nin uyguladığı çifte standardı G-20 Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve Obama dönemini suçlamıştı...
ABD’den yıllarca hava savunma sistemlerini istedik vermedi...
Kavala, Selanik, Volos ve Girit’e üs kuruyor... Yunanistan Biden ile anlaştıklarını açıklıyor...
Bir yandan askeri ortak tatbikatlar, diğer yandan yeni üsler kurulmasının altında yatan amaç belli...
Rusya tehlikesine karşı korumak bahanesiyle Avrupa’ya yerleşmek isteyen ABD, diğer yandan Türkiye’ye karşı da Yunanistan’ı kışkırtmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki Rusya varlığına karşı da kendi varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor.
Ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz ve Balkanlar’ı da kontrol edeceğini söylüyor.
*
Yunan medyasındaki haberlere göre ABD’nin 50 yerde askeri üs kuracağını ve bunun karşılığında ise büyük çapta hibe silahların verileceğini açıklıyor.
Hibe silahların listesini ise Washington’da bulunan Yunanistan Başbakanı
Ve AB’nin gerilemesi tehlikesine dikkat çekiyordu.
Ekonomisi modernleştirilmiş siyasi bir Avrupa Birliği’nin kaçınılmaz olduğunu ve “ortak bir ordu kurulması” teklifini gündeme getiriyordu...
ABD’nin iş yaptığına, AB’nin ise hâlâ düşündüğüne bir anlam veremediğini belirten Verhofstadt demişti ki:
- AB bir bisiklete benzer. Durması halinde ayakta kalamaz yıkılır!
*
Yıkılması halinde 50 yıllık emeklerinin boşa gideceğini, Euro’nun son bulacağını, sınır kapılarının yeniden oluşacağını ve serbest dolaşımının sona ereceğini anlattığı kitabında Türkiye’nin AB’ye katılımının faydalarına değiniyordu...
AB ülkelerinde aynı değer, gelenek ve kültürlerin buluşturulamayacağını vurgulayan Verhofstadt siyasi ve sosyal uyumun yeterli olabileceğini ifade etmişti...
Ortak bir para birimi sahibi olmanın bir anlamı olmadığını ve 50 yıldan beri bir savunma birliği kurma fikrini hayata geçiremediklerinden şikâyet eden
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...
Sahipleri kim?
Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...
Kripto paranın karşılığı nedir?
Belli değil.
Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.
Muhatap belli değil.
Kanunlar yetersiz...
Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...
Ne diyorlar?
- HDP.
- APO.
- PKK.
- Selahattin Demirtaş.
- FETÖ.
- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...
Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:
Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...
*
Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:
Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.
*
Etrafımız kuşatılıyor sanki...
Yani, güneşin doğduğu yön...
Bizans’tan beri ticaretin merkezi...
Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...
Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.
Neden?
Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...
*
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.
ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...
Yalan oldu her şey...
Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...
Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...
*
S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.
Türk mallarına ambargo koyuyor...
İfadenin ikiyüzlü hürriyeti
2. Dünya Savaşı’nda Yahudilere yapılan soykırımı reddettiğini açıkladığında bir kaşık suda boğulmaya çalışılan Fransız düşünür Roger Garaudy, 14 yaşında Protestan, sonra Katolik ve 69 yaşında ise Müslüman olduğunu söylemişti.
Fransız direniş hareketine katılınca Cezayir’deki kamplara sürülen Garaudy savaş sonrasında Fransız Komünist Partisi’ne girmiş ve senatör seçilmişti...
Aykırı çıkışlarıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Garaudy, 1970 yılında SSCB’nin Çekoslovakya’yı işgalini eleştirdiğinden dolayı Komünist Parti’den uzaklaştırılmıştı.
1982 yılında ise Müslüman olduğunu açıklayan Garaudy, 1996 yılında soykırımı reddettiğine dair yazdığı ‘İsrail: Terör ve Mitler’ kitabıyla kendisine bağlanmış olan bir fitili de ateşlemişti...
*
İfade hürriyetinin öncülüğünü yapan Fransız mahkemeleri Garaudy’i cezalandırmış ve kitabın basımını yasaklamıştı.
Soykırım diyenleri dünyanın her yerinde el üstünde tutan anlayış reddedenleri ise taşa tutuyor...
İfadesine bile tahammül yok.
Nasıl bir ifade hürriyeti ise...
Bize sürekli arka yüzü gösteriliyor.
Cezayir ve Afrika ülkelerindeki katliamlarını unutturmayı başaran Fransa yetmezmiş gibi dünyaya insan hakları ve medeniyet dersi veriyor...
Nedense birilerini kandırıyor ve inandırabiliyor...
Çünkü içimizdekiler dahil sorgulayan kimse yok.
*
Türkiye yıllardan beri soykırımı reddediyor ve bu yüzden de bizden her alacağı olan veya kimin canı yanıyorsa kanayan bu yaramıza tuz basıyor.
Soykırım iftiralarına karşılık ise bir şey yapmadığımızı hiç düşünmüyoruz bile...
Bir filmin, bir dizinin bugüne kadar çekilmemiş olması da düşünmediğimizi gösteriyor.
Hamasi tepki açıklamalarından başka ciddi bir çalışmayı hiçbir bakanlık, belediye ve üniversite yapmadı.
Sayısız festival, konser yapan belediyeler trilyonlarca para akıttılar.
Akıllarına bu konular hiç gelmedi...
Şimdi ise “Tarihçilere bırakalım” diyorlar ama hiçbir tarihçiye bırakmadılar ve bugüne kadar dünyayı ikna eden bir tarihçimiz ve bilimsel bir çalışması da olmadı...
*
İçimizde aykırı çıkışlarıyla bilinen kişileri yıllardan beri destekleyen Batılılara isyan ettiğimizde bizlere ifade hürriyeti madalyonunu gösteriyorlar.
Kendi gerçeklerini yazdığımızda, söylediğimizde ise madalyonun arka yüzünde sakladıkları linç stratejilerini hayata geçiriyorlar.
Garaudy’e yaptıkları gibi...
İkiyüzlü ifade hürriyeti madalyonlarıyla aramızda dolaşanlar hâlâ hürriyetten söz ediyor.
Onların hürriyet anlayışında ise ifadeyi kimin söylediği ve kimin neyi reddettiği önemli.
Söz konusu biz olunca kitaba bakıyorlar...