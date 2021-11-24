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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Endemik günleri
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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Endemik günleri

24 Kasım 2021

Dr. Anthony Fauci demiş ki:

2022’de endemik olabilir!

*

Kısacası kızamık, suçiçeği gibi hayatımızda artık hep olacak...

Dr. Fauci, aşılarla birlikte 2022 yılının ilkbahar aylarında belki de öldürücü etkisini yitireceğini söylemiş...

Anlıyoruz ki eski hayata dönüş eskisi gibi olmayacak...

Belki de hijyen ve gıda denetimlerine daha çok ağırlık verilecek ama büyük kalabalıkların çok da aldırış etmediğini ve ders çıkartmadıklarını görüyoruz...

*

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da eve kapanmak istemeyenler, sokaklarda polislerle çatışıyor ve araçları yakıp yıkıyor...

Anlıyoruz ki değişen bir şey olmamış...

Milyonlarca insanın ölümünden, işsiz kalışından, eve kapanmasından, yalnızlığından, ülkelerin ve milletlerin yoksulluğundan da ibret alan yok...

Yine herkes kendi bildiği türkülerini söylemeye devam ediyor...

*

Sorumsuzluğun zirvesinde yaşıyoruz...

Maskesiz, mesafesiz dolaşan ve çalışan büyük kalabalıklar ne mikroba ne de aşıya inanmıyor...

Hastanelerde ise yatacak yer yok...

Sağlık çalışanları da sorumsuzluğa isyan ediyor...

Haklılar da...

*

ABD Başkanı Biden’ın da sağlık danışmanı olan Dr. Fauci, eğer bu hastalığın lokal bazlı hastalık kategorisine inmesi isteniyorsa hastalığın çok düşük seviyelere inmesini beklememiz gerektiğini belirterek diyor ki:

Virüsün topluma, hayatınıza ya da ekonomiye bir etki etmemesi gerek.

Fakat insanlar yine hasta olacak, yine hastaneye kaldırılacaklar ama bu o kadar az olacak ki yaptığımız işleri ve gündelik rutini etkilemeyecek.

*

Dr. Fauci, bu durumun kendiliğinden olmayacağının altını çiziyor ve uyarıyor:

Bunun olması için de herkesin aşı olması gerekiyor. Diğer ülkeler üçüncü doz aşıyı herkese yapmaya başladılar.

Bence eğer biz de böyle yaparsak ilkbaharda salgını kontrol altına alabiliriz...

*

Durum böyle mi?

Yok...

Avusturya aşı olmayanlar için sokağa çıkma yasağı getiriyor...

Nasıl bir tepki alacağını tahmin ediyoruz...

Evlerinde durmayacaklar ve yine sokaklara çıkıp polisle çatışacaklar...

“Güneşli günler göreceğiz çocuklar” diyen Nâzım gibi, gelecekten hep umutluyuz ama görmeyi engelleyecek sayısız sorumsuz insanla aynı gökyüzü altında yaşamak bir kurşun gibi ağır geliyor...

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Suyun akışı

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

22 Kasım 2021
“Sınırsız hırs sahipleri, dünyayı yakmaktan geri durmuyorlar” diyen Sezai Karakoç, içine düştüğümüz körkuyulardan çıkmanın yolunu tarif ediyordu...

Diyordu ki:

Kendini bildiğin gün, kurtulacaksın.

Ve bütün insanlığı kurtaracaksın.

Yoksa insanlık, büyük bir felakete doğru gidiyor.

*

Yüce Diriliş Partisi’ni kurduğunda demokrasinin sadece siyasi bir rejimden ibaret olmadığını ve insan psikolojisiyle kaynaşarak hayat tarzını oluşturma aşamasına geçildiğine dikkat çeken Sezai Karakoç:

Kişilerin eşitliği, çok partililik, düzenli ve açık muhalefetin meşruluğu, karşı fikirlerin, eleştirilerin yararlılığı, kurallar çerçevesinde yarışmanın yönetim kadrosunun oluşumu ve kalitesi bakımından verimliliği önemlidir...

Halkın, yöneticilere etkisinin gerekliliği sağlanmalıdır...

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Rosa’nın gülleri

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Kasım 2021
"Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat onikidir söndü lambalar Uyu da turnalar girsin rüyana” diyen Sezai Karakoç’un ölüm haberiyle zamanın ne de çabuk geçip gittiğini anlıyoruz...

“Yangınlar aleminden geçip giden dost” misali Sezai Karakoç’un gidişine üzülmeyen yok gibiydi.

Sonbaharın ayazında güller kurumuş ve yapraklar dökülmüştü...

O artık yoktu ama şiirleri kalmıştı...

*

Ölümünü duyan herkes ‘Mona Rosa’ şiirini ya içinden ya da mırıldanarak bir daha okumuştu.

Buruk bir hüzün çöktü herkesin yüreğine...

Dünya sürgün yeriydi herkes için.

O da sürgününü tamamlayıp Rabb’ine kavuşmuştu...

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Provokasyon davetiyeleri

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Kasım 2021
ABD, Avrupa’yı Rusya konusunda uyarıyor...

Hangi gerekçeyle?

Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve mühimmat göndermesiyle...

Ya ABD?

Yunanistan ve Suriye’ye olağanüstü silah, tank ve asker sevkiyatını niye yapıyor?

Ve hangi gerekçeyle?

Rusya’nın saldırıda bulunabileceği ihtimaliyle...

*

Putin,

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Geçip gidiyor dost kervanları

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

15 Kasım 2021
İnsanlar öldürülüyor...

Ve de insanlık...

*

Peşmergeler ABD’ye güvenerek Irak’ta boş bulduğu, daha doğrusu kendilerine vadedilen şehirlere doğru ilerliyor...

Musul ve Kerkük, yani petrol yataklarının en zengin olduğu iki şehir ele geçiriliyor...

Türkmenler ise büyük tehdit altında...

ABD’nin götürdüğü demokrasinin son noktası buymuş...

Türkmenleri yok saymakmış...

*

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İdeolojik hezeyanlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Kasım 2021
Kavafis diyor ki:

- Yalnızca olan şeyleri bilir insanlar...

Yani olacakları değil...

Olduktan sonra da insanların yapacağı bir şey kalmamış demektir...

Dünyanın bir çok yerinde kronik sefalet yaşanıyor.

Özellikle yoksul ülkelerde...

Ve de zengin ülkelerin varoşlarında...

*

Dünyayı bir gemiye benzetenlerin dilinde sürekli aynı şarkı:

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Bambaşka günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

10 Kasım 2021
Emekli General Pamukoğlu diyor ki:

3. Dünya Savaşı iki yılı geçmez!

*

Yani, Çin ve ABD arasında olası bir savaşla başlayacak bir süreçten söz ediyor ve Tayvan’da yaşananlara dikkat çekiyor...

Elbette böyle bir savaşta Rusya, Çin’in yanında yer alacak...

Ya ABD’nin yanında kimler yer alacak?

En önemli soru ise, olası bir savaşta Türkiye’nin durumu ne olacak ve tarafsızlığını koruyabilecek mi?

Kısacası, dünya yine karanlık bir tünele doğru ilerliyor gibi...

Ekonomileri gittikçe sıkışan ülkelerin her zaman başvurduğu tek yol yine savaş...

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Kaba saba masallar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

8 Kasım 2021
Sosyal medya ve internet yasası TBMM’de...     

Hukuktan uzak bir ortamın zararlarından herkes dert yanıyor ama yasanın çıkmasını sanki kimse istemiyor.

Çünkü, herkesin biraz da işine geliyor gibi...

Dedikodu, yalan ve iftiralardan geçilmeyen bu durum daha keyif veriyor...

Bu yüzden boşuna dememişler, “Dünyanın en etkili gazetesi fısıltıdır” diye...

*

Televizyonların gündüz kuşaklarındaki reyting patlaması da bunun başka bir göstergesi...

Yalana daha çabuk inanıyoruz...

Doğruların ise uzağında gezmeyi seviyoruz.

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Savaşın arkasındakiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

6 Kasım 2021
Terör örgütü PKK, kullanıldığını itiraf ediyor...

Kimler tarafından kullanıldıkları biliniyordu ama hep inkâr ediyorlardı...

Bugün gerçekleri söylüyorlarsa ihanete uğradıklarındandır...

Ve kendi hayal kırıklıklarının kabulüdür...

Unuttukları ise ihanet edenlerin ihanete uğrayacağı gerçeğidir...

Daha çok uğrayacaklar...

*

Rusya’nın kurduğu, büyüttüğü terör örgütü PKK’yı kullandıklarını artık kimse inkâr edemiyor... Apo’nun teslimiyle Rusya’nın kontrolünden çıkıp ABD ve AB’nin nasıl maşası haline geldiklerini de...

*

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Arayışlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

3 Kasım 2021
ABD’ye bağlı yönetim ve askerlerin ülkeyi Taliban’a bırakıp kaçtığında savaşın perde arkasında Rusya ve Çin’in olduğunu yazmıştık...

Nihayet Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi itiraf etti...

Rusya lideri Putin ise Taliban ile ortaklaşa hareket edeceklerini daha önce açıklamıştı...

Yani Rusya ve Çin, ABD’yi Afganistan’dan evine göndermiştir...

Yarın ne olacağı belli değil ama Rusya ve Çin, Afganistan’a yerleşiyor...

Kendilerine yeni bir açık pazar ve üs kuracaklarını da söylemeye gerek yok...

*

Taliban’ın üst düzey yöneticileriyle Katar’da bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi diyor ki:

Afganistan’ı yeniden inşa edeceğiz!

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Kırılgan günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

1 Kasım 2021
Yoksul ülkelerin borç yükü gittikçe artıyor...

Neden?

Koronavirüs salgını nedeniyle borç kırılganlıklarında büyük artışın yaşandığını açıklayan Dünya Bankası Başkanı David Malpass düşük gelirli ülkelerin borç  yükünün 2020 yılında yüzde 12 artarak 860 milyar dolara çıktığına dikkat çekerek diyor ki:

- Sürdürülebilir borç seviyeleri, ekonomik iyileşme ve yoksulluğun azaltılması için hayati önem taşıyor...

*

“Borç sorununda yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var” diyen Malpass:

- Borç azaltma, daha hızlı yeniden yapılandırma ve şeffaflık dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerekiyor...

*

Düşük gelirli ülkeleri sürekli borçlandırarak yoksulluğu çözemeyeceklerini de paralı ülkelerin anlaması gerektiğini kimse söylemiyor...

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Tehlikeli oyunlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

30 Ekim 2021
Her geçen gün yeni bir gelişmeyle güne uyanıyoruz...

Yaşananları takip ettikçe hiçbirinin tesadüf olmadığını da anlıyoruz.

Büyükelçilerin bildirisiyle dünya gündemine getirilen Türkiye’deki yargının bağımsızlığının tartışmaya açılmasını hedefleyenler daha sonra geri adım atarak süreci geçiştirdiler...

Türkiye’nin hiçbir büyükelçisinin bugüne kadar bulunduğu ülkenin kamuoyuna yönelik ve içişlerine müdahale edecek bir açıklaması veya bildirisi olmamıştır...

Olmamalıdır da...

*

“Elçiye zeval olmaz” kuralını elbette herkes biliyor ama elçiler ait olduğu ülke yönetimlerinin mesajını resmi kanallardan ilettikleri zaman zeval yani sorumlu tutulmaz...

Böyle akıllarına estiği gibi bir ülkenin içişlerine, yargısına karışırsa elbette sorumludurlar...

Biliyoruz ki elçilerin hiçbiri ülkelerinin yönetimlerinden onay almadan bu bildiriye imza atmaz...

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Tahterevalli

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

27 Ekim 2021
Anlıyoruz ki, döviz kurları arttıkça birileri kaybediyor ama birileri de kazanıyor...

Yani herkes kaybetmiyor...

Sabit bir gelirle yaşamaya çalışan büyük kalabalıklar sürekli kaybederken, paradan para kazanan küçük kalabalıklar ise sürekli kazanıyor...

Sabit geliri olan vatandaşlar, pahalılıktan şikâyet ediyor.

Neden?

Çünkü piyasalar etiketlerini döviz kurlarına endekslemiş.

Bir gecede hepsi değiştirilmiş...

İthal eden de etmeyen de ürünlerin fiyatlarını döviz kurlarına göre yapıyor...

*

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Söylenmeyecek şeyler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

25 Ekim 2021
Bilmiyoruz...  

Ne tartışmayı ne de anlatmayı...  
 
Her akşam ekranlarda halkı bilgilendirmek amacıyla yayınlanan sözde tartışma programlarını izleyenlerin ruh hallerini merak ediyoruz...

Kavgaların adreslerine dönüşen ekranlarda, akşam kim daha çok bağırıyorsa sabah şöhret oluyor.

Konuşmacılar ekranda kendilerini böylesine kaybederse kahvedekiler ne yapar, diyoruz...

Söylenemeyen değil, söylenmeyecek şeyler konuşuluyor.

Ve de anlamsız...

*

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Demir yürekli adam

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

23 Ekim 2021
Milyonlarca dolar vererek aldığımız veya almak için çaba sarf ettiğimiz İHA’ları yapabilmek için ömrü boyunca uğraşan Özdemir Bayraktar ağabey bıkıp usanmadan, yılmadan çalışıyordu...

Ve evlatlarıyla birlikte gecesini gündüzüne katarak... Bulunduğu çağın ilerisinde yaşayan biriydi... Demir kuşlara olan sevdası hiç bitmiyordu...

*

Olası füze saldırılarına karşı düne kadar hava savunma sistemi bulunmayan Türkiye’ye hem müttefik deyip hem de Patriot’ları vermeyen ABD ve AB ülkeleri, Rusya’dan aldığımız S-400’lere karşı çıkarak ülkeyi yokluğa mahkûm etmek istiyorlar...

ABD, Almanya ve İsrail’in verdiği, daha sonra da alıp gittiği İHA’ları da dün gibi hatırlıyoruz... Türkiye’nin bu yaşadıklarını Özdemir Bayraktar ağabey kabullenemiyordu...

*

2000’li yıllardı...

Eski ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Koçak, eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, Enis Berberoğlu ve Yalçın Bayer ile birlikte TBMM Florya Köşkü’nde gece yarılarına kadar Özdemir Bayraktar ağabeyin projelerini dinlerdik...

Önlerine çıkartılan engellerden söz ediyor ve üzülüyordu... Yenibosna’da atölye gibi bir yerde çalışıyordu...

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Demir kuşlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Ekim 2021
Kendini ülkeye adayan güzel insanlardan biri daha gitti...

Savunma sanayisinin kurulması için kendini işine adayan ve İnsansız Hava Aracı (İHA) diye bilinen projeyi başaran Özdemir Bayraktar’ı diliyoruz kimse unutmayacak...

Ve de gökyüzünde sessizce dolaşan demir kuşlarını...

*

Birkaç defa kalp krizi ve ağır ameliyatlar geçirmesine rağmen işini hiç ihmal etmedi...

Selçuk Bayraktar’ın davetiyle Esenyurt’taki fabrikayı gezdiğimizde Özdemir ağabeyin hâlâ heyecanla çalıştığını gördüğümüzde şaşırmıştık...

*

Daha önce de rahatsızlanmış ve hastaneden sonra evinde dinlendiğinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay dostumuzla birlikte ziyaret etmiştik...

Hasta yatağında dahi yeni projelerden söz ediyordu...

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Bedava yaşamak...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

18 Ekim 2021
Şarkıda diyor ya:

Bedava yaşıyoruz, bedava...

*

Beleş yaşamakla bedava yaşamayı karıştırıyorlar...

Havanın dışında her şey parayla...

Acı, su dahi...

Metropol şehirlerde parasız yaşamak zor...

Çünkü her şey parayla...

Emekli maaşı ve asgari ücretle geçinmeye çalışanlar parayı kira, bina aidatı, doğalgaz, su, ulaşım, yakıt, telefon faturalarına harcıyor...

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Planlı kurgular

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

16 Ekim 2021
Bazı şüpheler kamuoyu önünde konuşulmaz...

“Siyasi suikastlar işlenebilir” gibi bir söylem siyasetçilerin sağduyusuna yakışmıyor...

Ne zaman olacak?

Belli değil...

Kim yapacak?

Belli değil...

Bu kadar belirsizliği taşıyan bir cümle kamuoyuna söylenmemeli...

*

Bazı sözlerden de şüpheler üretilmez...

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Şifreli hayatlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Ekim 2021
Dünya genelinde Facebook, Instagram ve WhatsApp’a saatlerce süren erişim sorunu yaşanmasıyla birlikte siber saldırılarda da büyük bir artış yaşanıyor.

3.5 milyar kullanıcıya sorunun ‘ayar değişikliği’ yüzünden kaynaklandığını açıklayan Facebook, bir gecede 6.7 milyar dolar kaybediyor...

Konuyla ilgili internet güvenlik uzmanları ise sabotaj ihtimalinin olabileceğini söylüyor...

*

ABD’de gündemin ilk sıralarından düşmeyen bir konu...

Özellikle Facebook çalışanı Frances Haugen’in açıklamalarından sonra sosyal medya şirketlerine yönelik federal düzenlemelerin ABD Kongresi’nin gündeminde olduğu da söyleniyor...

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, ‘Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada’ diyerek konunun Başkan Biden’nın da gündeminde olduğunu açıklıyor.

*

Facebook eski çalışanı

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Dijital dağ

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

11 Ekim 2021
Dünya hızla dijitalleşmeye doğru gidiyor...

Lakin, giderken de arkasını toparlayamıyor ve büyük bir boşluk bırakıyor...

Her alanda olduğu gibi hırsızlar ve eşkıyalar dijital dünyayı da terörize etmeyi başarıyor...

Milyarlarca dolarlık şirketler ve devletlerin kurumları hemen her gün bir yerde siber saldırıya uğruyor...

Devletlerin emniyet ve adli makamları siber teröristleri yakalamakta zorlanıyor...

Çünkü, artık casusluk bir klavyenin tuşlarında...

*

Geçen yıl dünyanın en büyük siber saldırısı ABD’de devletin kurumlarına yapılmıştı...

Saldırıda, enerji ve ticaret bakanlıklarıyla birlikte federal üst kurumlar hedef alınmıştı...

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