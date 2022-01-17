Düşünemeyenler

Ayarsız saatler gibi birileri sürekli toplumun huzurunu bozuyor...

Ve kimse iflah olmuyor...

Sözlerinin nereye varacağını da hesaplayamıyor...

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Şarkılarıyla insanların sevgisini kazanan sanatçılarımızın elbette siyasi bir fikri olabilir... Çünkü günümüz dünyasında herkes için geçerli tek bir siyasi parti veya model bulunmuyor.

Lakin siyasi fikirlerine göre hiçbir sanatçımızın toplumu terörize etmeye, karalamaya ve aşağılamaya hakkı yoktur...

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Ve nefret söylemlerinden uzak duramayan, öfkesini içinde tutamayan bazı sanatçı, yazar, gazeteci, aydın, akademisyen ve siyasilerin söylemlerini okudukça, duydukça ve izledikçe üzülüyoruz...

Kimlerle bir arada yaşamaya çalıştığımıza inanamıyoruz...