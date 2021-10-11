Dijital dağ

Av. Şadi Çarsancaklı diyor ki:

Hukuk devletinin gerekliliği, yasaların yap-boz misali bir değişim içinde olmaması...

Tüm kurumsal varlığın devamlılığı için, iktisadi hayatın sürdürülebilirliği için, hukuki hayatın stabil olması ve öngörülebilir olması gerekiyor...

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“Bir yıl sonra hangi yasal zeminde olacağını kimse tahmin edemiyorsa büyük bir problemdir” diyen dostumuz Av. Şadi Çarsancaklı:

Bugün bu yasa var ama yarın bir torba yasayla değişmeyeceğine dair güvence olmalı.

Yönetmelik değiştirir gibi yasalar değiştirilmez.

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Yasalar uzun ömürlüdür...