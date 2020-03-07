Bozuk saatler

DÜNYAYI tedirgin eden koronavirüs gittikçe yayılıyor...
Ve bugüne kadar 3 bin 200’den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, 95 bin kişi ise karantina altındaymış...
İngiltere’de 34 kişide daha koronavirüs tespit edilmiş ve ülkedeki vaka sayısı 85’e yükselmiş...
İtalya’da ise 107 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş.
Ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu...
* * *
Neredeyse hemen her ülkeye sıçrayan virüs ile ilgili aşının bulunmasının bir yıl sürebileceğini açıklayan yetkililer, bundan başka bir şey diyemiyor...
Ve insan ölümlerinin dışında olağanüstü maddi kayıplar yaşayan ülkelerde birçok şey kilitlenmiş durumda...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ülkeyi rahatlattı ve bugüne kadar hiçbir hastada virüsün pozitif çıkmadığını duyurdu...
Ve şimdilik herkes rahat bir nefes aldı...
* * *
Koronavirüs ile ilgili başka bir önemli konu ise dünya finans piyasalarının virüsten ne kadar etkilendiği...
Konuyla ilgili, Wall Street’in geleceğini en iyi okuyanlardan biri olarak bilinen, 2008 küresel finans krizini öngören Euro Pacific Capital’ın CEO’su Peter Schiff, yaptığı açıklamada tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımındaki artışa işaret ediyor ve diyor ki:
*ABD Merkez Bankası’nın (FED) koronavirüs endişeleri yüzünden imza attığı yarım puanlık faiz indirimi, hisse senedi piyasalarında şişen balonu patlatabilecek bir iğne olabilir...
* * *
“Sorun iğne değil, sorun balon ve balon patladığında hava balondan dışarı çıkıyor ve zarar veriyor” diyen Schiff, finans ve menkul kıymetler borsalarına yönelik dünya çapında bir web sitesi olan MarketWatch’ta oldukça dikkat çekici uyarılarda bulunuyor...
“Bu koronavirüs olmasaydı başka bir şey olurdu” diyen küresel stratejist Schiff, hem hisse hem de tahvil piyasasında bir çöküş yaşanacağını ve gelmekte olan krizin 2008’dekinden çok daha kötü olacağını iddia ediyor...
* * *
Rekor düzeyde düşük işsizliğe ve güçlü ekonomik faaliyete rağmen FED’in hiçbir zaman ekonominin iyileşmesine izin vermediğini iddia eden Schiff, kendisine yönelik “Bozuk saat misali günde iki kez doğru gösteriyor” eleştirisi için de diyor ki:
*Onlar kaybeden ele, ben kazanan ele oynuyorum!
Kısacası, kimlerin bozuk saat olduğunu anlayabilmek için beklemekten başka çare yok ama anlaşılan koronavirüs olası bir finans krizinin belki de gerekçesi haline getirilmeye çalışılıyor olabilir...
* * *
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in Moskova’daki görüşmeleri sonrası yapılan açıklamalara göre İdlib’de ateşkes kararı alınmış olması sevindirici...
Ama olası saldırılara karşı da Türkiye’nin gerekli cevabı daima verebileceği gerçeği ısrarla vurgulanıyor...
Esad’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi öncesi “Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?” diye açıklama yapması da ateşkes kararına uyacağına dair yeşil ışık yakıyor...
Aklı sıra bizlerin tarihsel hafızasıyla dalga geçiyor...
Oysa Bekaa Vadisi’nde yıllarca PKK’ya otelcilik dahil her hizmeti veren baba Hafız Esad’ın yaptıklarını unutmadık...
O zaman akıllarına Türkler ile ilgili bu sözler gelmiyor muydu?
Özetle, sonuca göre pozisyon değiştiren ve bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu gösteren bu marazi tipler artık her ülkenin başına musallat olmuş...
Bozuk saatler
DÜNYAYI tedirgin eden koronavirüs gittikçe yayılıyor...
Ve bugüne kadar 3 bin 200’den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, 95 bin kişi ise karantina altındaymış...
İngiltere’de 34 kişide daha koronavirüs tespit edilmiş ve ülkedeki vaka sayısı 85’e yükselmiş...
İtalya’da ise 107 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş.
Ve üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların tatil edildiği duyurulmuştu...
* * *
Neredeyse hemen her ülkeye sıçrayan virüs ile ilgili aşının bulunmasının bir yıl sürebileceğini açıklayan yetkililer, bundan başka bir şey diyemiyor...
Ve insan ölümlerinin dışında olağanüstü maddi kayıplar yaşayan ülkelerde birçok şey kilitlenmiş durumda...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ülkeyi rahatlattı ve bugüne kadar hiçbir hastada virüsün pozitif çıkmadığını duyurdu...
Ve şimdilik herkes rahat bir nefes aldı...
* * *
Koronavirüs ile ilgili başka bir önemli konu ise dünya finans piyasalarının virüsten ne kadar etkilendiği...
Konuyla ilgili, Wall Street’in geleceğini en iyi okuyanlardan biri olarak bilinen, 2008 küresel finans krizini öngören Euro Pacific Capital’ın CEO’su Peter Schiff, yaptığı açıklamada tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımındaki artışa işaret ediyor ve diyor ki:
*ABD Merkez Bankası’nın (FED) koronavirüs endişeleri yüzünden imza attığı yarım puanlık faiz indirimi, hisse senedi piyasalarında şişen balonu patlatabilecek bir iğne olabilir...
* * *
“Sorun iğne değil, sorun balon ve balon patladığında hava balondan dışarı çıkıyor ve zarar veriyor” diyen Schiff, finans ve menkul kıymetler borsalarına yönelik dünya çapında bir web sitesi olan MarketWatch’ta oldukça dikkat çekici uyarılarda bulunuyor...
“Bu koronavirüs olmasaydı başka bir şey olurdu” diyen küresel stratejist Schiff, hem hisse hem de tahvil piyasasında bir çöküş yaşanacağını ve gelmekte olan krizin 2008’dekinden çok daha kötü olacağını iddia ediyor...
* * *
Rekor düzeyde düşük işsizliğe ve güçlü ekonomik faaliyete rağmen FED’in hiçbir zaman ekonominin iyileşmesine izin vermediğini iddia eden Schiff, kendisine yönelik “Bozuk saat misali günde iki kez doğru gösteriyor” eleştirisi için de diyor ki:
*Onlar kaybeden ele, ben kazanan ele oynuyorum!
Kısacası, kimlerin bozuk saat olduğunu anlayabilmek için beklemekten başka çare yok ama anlaşılan koronavirüs olası bir finans krizinin belki de gerekçesi haline getirilmeye çalışılıyor olabilir...
* * *
Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in Moskova’daki görüşmeleri sonrası yapılan açıklamalara göre İdlib’de ateşkes kararı alınmış olması sevindirici...
Ama olası saldırılara karşı da Türkiye’nin gerekli cevabı daima verebileceği gerçeği ısrarla vurgulanıyor...
Esad’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi öncesi “Türkler bizim kardeş toplumumuz. Türklere soruyorum, Suriye ile sorununuz nedir?” diye açıklama yapması da ateşkes kararına uyacağına dair yeşil ışık yakıyor...
Aklı sıra bizlerin tarihsel hafızasıyla dalga geçiyor...
Oysa Bekaa Vadisi’nde yıllarca PKK’ya otelcilik dahil her hizmeti veren baba Hafız Esad’ın yaptıklarını unutmadık...
O zaman akıllarına Türkler ile ilgili bu sözler gelmiyor muydu?
Özetle, sonuca göre pozisyon değiştiren ve bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu gösteren bu marazi tipler artık her ülkenin başına musallat olmuş...