Boş tabaklar

İslam coğrafyasındaki ülkeler son yüzyıldan beri petrolden, gazdan kazandıklarıyla değirmenin çarklarını döndürüyor...
Terörize edilen bir düzenin düzensizliğiyle bunalan halk ise yoksulluğuyla, huzursuzluğuyla, işsizliğiyle, hukuksuzluğuyla, eğitimsizliğiyle, açlığıyla savaşıyor...
Emirlikleri, krallıkları ve zenginleri, israf ederek saltanat sürmeye ve hoyratça yaşamaya devam ediyor...
Kazandıklarını Batı ülkelerinin bankalarına, fonlarına yatırıyor...
Ve paralarını on katına çıkarmayı hedefleyenlerin paraları on yılda bir finansal oyunlarla buharlaşıyor...
Yani modern dünyanın modern kumarhaneleri diye bilinen fon ve farklı borsalarda servetleri sıfırlanıyor...
Yine de evde kazandıklarını uzaklardaki modern kumarhanelerde kaybetmeyi sürdürüyorlar...
Lüksün simgeleri sayılan uçak, yat, kat, araç ve malikânelere verdikleri paralarla ülkelerinde kaç bin yoksulun kurtulacağını bilmiyoruz ama israf alışkanlıklarından kurtulamadıklarını biliyoruz...
Virüs illetinden de bir ders çıkaramıyorlar...
*
İslam coğrafyasındaki ülkelerden israfı önleyebilecek karşı bir duruş modeli beklerken, Çin’de “boş tabak kampanyası” başlatıldığını öğreniyoruz...
1.5 milyar insanın yaşadığı Çin’de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping israfa karşı savaş açmış...
Ve yiyecek israfına son verilmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş...
“Boş tabak kampanyası” sloganıyla başlatılan girişim kapsamında, restoranlarda yemek siparişlerine artık bir sınırlama getirilmiş...
Yani, dört kişilik bir aile en fazla üç kişilik yemek siparişi verebiliyormuş...
*
2015 yılındaki Çin Bilimler Akademisi’nin raporlarına göre 50 milyon kişiyi doyurabilecek 18 milyon ton yiyeceğin bazı kentlerde israf edildiğini öğreniyoruz...
Bu rakamın bugünlerde iki katına çıktığını da söyleyebiliriz...
Başkan Şi Cinping ise “israfın utanç verici olduğunu” hatırlatarak demiş ki:
İdareli davranmak onurlu bir davranıştır.
*
İsrafa karşı başlatılan kampanyaya karşı aykırı bir duruş sergileyenler ise sosyal medya hesaplarından itiraz ediyor...
Devletin verdiği ziyafetleri, savurganlıkları gündeme getirerek demişler ki:
Öncelikle bu israfı engelleyin.
*
Dünyanın her yerinde sadece yiyecek değil, asıl insan israf ediliyor ama kimsenin gördüğü yok...
Çin’deki israfa karşı açılan “boş tabaklar kampanyası”nı destekliyor ve tüm dünyanın bu noktaya gelmesini arzuluyoruz ama Doğu Türkistan’da sayıları milyonları bulan aç, susuz ve perişan bir halde yaşayan insanların önüne konulan boş tabakları da unutmuyoruz...
1.5 milyar insanın içinde, 23 milyon nüfusa sahip Doğu Türkistan’daki Müslümanlara tahammül edilemiyor...
*
Birleşmiş Milletler raporlarına göre Çin’in farklı kentlerindeki toplama kamplarda en az 1 milyon Doğu Türkistanlı esir olarak tutuluyor.
“Boş tabaklar kampanyası” başlatan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinde işsizlikten, açlıktan kıvrana insanlara da “boş adamlar kampanyası” yaparak iş ve aş sahibi yapmayı da düşünürse iyi olacak...
Ve Doğu Türkistanlılara karşı da tahammül etmeyi, idareli davranmayı öğrenir ve halkına öğretirse her şeyin daha güzel ve onurlu olacağını bilmeli...
Boş tabaklar
İslam coğrafyasındaki ülkeler son yüzyıldan beri petrolden, gazdan kazandıklarıyla değirmenin çarklarını döndürüyor...
Terörize edilen bir düzenin düzensizliğiyle bunalan halk ise yoksulluğuyla, huzursuzluğuyla, işsizliğiyle, hukuksuzluğuyla, eğitimsizliğiyle, açlığıyla savaşıyor...
Emirlikleri, krallıkları ve zenginleri, israf ederek saltanat sürmeye ve hoyratça yaşamaya devam ediyor...
Kazandıklarını Batı ülkelerinin bankalarına, fonlarına yatırıyor...
Ve paralarını on katına çıkarmayı hedefleyenlerin paraları on yılda bir finansal oyunlarla buharlaşıyor...
Yani modern dünyanın modern kumarhaneleri diye bilinen fon ve farklı borsalarda servetleri sıfırlanıyor...
Yine de evde kazandıklarını uzaklardaki modern kumarhanelerde kaybetmeyi sürdürüyorlar...
Lüksün simgeleri sayılan uçak, yat, kat, araç ve malikânelere verdikleri paralarla ülkelerinde kaç bin yoksulun kurtulacağını bilmiyoruz ama israf alışkanlıklarından kurtulamadıklarını biliyoruz...
Virüs illetinden de bir ders çıkaramıyorlar...
*
İslam coğrafyasındaki ülkelerden israfı önleyebilecek karşı bir duruş modeli beklerken, Çin’de “boş tabak kampanyası” başlatıldığını öğreniyoruz...
1.5 milyar insanın yaşadığı Çin’de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping israfa karşı savaş açmış...
Ve yiyecek israfına son verilmesi için adeta seferberlik ilan edilmiş...
“Boş tabak kampanyası” sloganıyla başlatılan girişim kapsamında, restoranlarda yemek siparişlerine artık bir sınırlama getirilmiş...
Yani, dört kişilik bir aile en fazla üç kişilik yemek siparişi verebiliyormuş...
*
2015 yılındaki Çin Bilimler Akademisi’nin raporlarına göre 50 milyon kişiyi doyurabilecek 18 milyon ton yiyeceğin bazı kentlerde israf edildiğini öğreniyoruz...
Bu rakamın bugünlerde iki katına çıktığını da söyleyebiliriz...
Başkan Şi Cinping ise “israfın utanç verici olduğunu” hatırlatarak demiş ki:
İdareli davranmak onurlu bir davranıştır.
*
İsrafa karşı başlatılan kampanyaya karşı aykırı bir duruş sergileyenler ise sosyal medya hesaplarından itiraz ediyor...
Devletin verdiği ziyafetleri, savurganlıkları gündeme getirerek demişler ki:
Öncelikle bu israfı engelleyin.
*
Dünyanın her yerinde sadece yiyecek değil, asıl insan israf ediliyor ama kimsenin gördüğü yok...
Çin’deki israfa karşı açılan “boş tabaklar kampanyası”nı destekliyor ve tüm dünyanın bu noktaya gelmesini arzuluyoruz ama Doğu Türkistan’da sayıları milyonları bulan aç, susuz ve perişan bir halde yaşayan insanların önüne konulan boş tabakları da unutmuyoruz...
1.5 milyar insanın içinde, 23 milyon nüfusa sahip Doğu Türkistan’daki Müslümanlara tahammül edilemiyor...
*
Birleşmiş Milletler raporlarına göre Çin’in farklı kentlerindeki toplama kamplarda en az 1 milyon Doğu Türkistanlı esir olarak tutuluyor.
“Boş tabaklar kampanyası” başlatan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinde işsizlikten, açlıktan kıvrana insanlara da “boş adamlar kampanyası” yaparak iş ve aş sahibi yapmayı da düşünürse iyi olacak...
Ve Doğu Türkistanlılara karşı da tahammül etmeyi, idareli davranmayı öğrenir ve halkına öğretirse her şeyin daha güzel ve onurlu olacağını bilmeli...