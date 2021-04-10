Arıtılmış gerçekler

Yeni dünya düzeni ve dostluk anlayışı da böyle bir şey...
ABD, NATO ve AB dahil çifte standart uyguluyor...
Yunanistan, Rusya’dan alınca hiç kimse bir şey demiyor...
Türkiye aldığında ise yaptırımlarla tehdit ediliyor...
Neden?
*
Eski başkan Trump dahi ABD’nin uyguladığı çifte standardı G-20 Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve Obama dönemini suçlamıştı...
ABD’den yıllarca hava savunma sistemlerini istedik vermedi...
Kavala, Selanik, Volos ve Girit’e üs kuruyor... Yunanistan Biden ile anlaştıklarını açıklıyor...
Bir yandan askeri ortak tatbikatlar, diğer yandan yeni üsler kurulmasının altında yatan amaç belli...
Rusya tehlikesine karşı korumak bahanesiyle Avrupa’ya yerleşmek isteyen ABD, diğer yandan Türkiye’ye karşı da Yunanistan’ı kışkırtmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki Rusya varlığına karşı da kendi varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor.
Ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz ve Balkanlar’ı da kontrol edeceğini söylüyor.
*
Yunan medyasındaki haberlere göre ABD’nin 50 yerde askeri üs kuracağını ve bunun karşılığında ise büyük çapta hibe silahların verileceğini açıklıyor.
Hibe silahların listesini ise Washington’da bulunan Yunanistan Başbakanı
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...
Sahipleri kim?
Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...
Kripto paranın karşılığı nedir?
Belli değil.
Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.
Muhatap belli değil.
Kanunlar yetersiz...
Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...
Ne diyorlar?
- HDP.
- APO.
- PKK.
- Selahattin Demirtaş.
- FETÖ.
- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...
Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:
Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...
*
Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:
Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.
*
Etrafımız kuşatılıyor sanki...
Yani, güneşin doğduğu yön...
Bizans’tan beri ticaretin merkezi...
Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...
Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.
Neden?
Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...
*
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.
ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...
Yalan oldu her şey...
Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...
Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...
*
S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.
Türk mallarına ambargo koyuyor...
Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.
Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak
diyordu ki:
Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!
*
Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.
Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.
Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.
Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...
Ve sessiz oyun devam etti...
Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...
Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...
Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...
Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...
Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.
*
Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...
Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...
Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...
*
Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...
Bugünün değil yarının peşine düşmüş...
Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...
Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...
Kimilerine göre ise felaket tellalı...
Kimilerine göre kâhin...
Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...
Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...
Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...
Niye?
Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...
*
Türkiye’yi yıllarca kapılarında tam üyelik için bekleten, oyalayan ve sürekli uyduruk gerekçelerle kapılarını kapatan AB liderlerine gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğinin zamanı geldiğini söylüyor...
Ve diyor ki:
AB’yi Türkiye koruyor!
*
AB’nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki projelerini desteklediğini belirten Stoltenberg, bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak asıl sorunun ne olduğunu açıklıyor:
AB, Avrupa’yı savunacak durumda değil.
*
Stoltenberg meseleye tek gözünü karartarak bakmanın kimseye bir faydası olmadığını ve meseleyi de çözmediğinin altını çiziyor ve diyor ki:
Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...
Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...
*
450 milyon dolara aldığı tablo...
Ki tablo da sahte çıkıyor...
Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...
Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...
*
Akşam barış nutukları çekiyor...
Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...
Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...
Farkında mı?
Sanmıyoruz...
*
Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...
TIR’larla silah taşıyor...
Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...
Bin bir kılığa giren hafiye gibi...
*
New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.
Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...
Tedbir ne?
Maske...
Mesafe ise artık büyük bir yalan...
Dünyadaki sayının ise milyonlarca kişiyi bulduğunu açıklayan Dr. Fauci diyor ki:
- 1918 yılındaki salgından beri başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar uzun yıllar bu durumu konuşacak!
*
Ve daha önemlisi maske takmanın birkaç yıl daha sürebileceğini söyleyen Dr. Fauci:
- Eski hayata dönüşümüzün tarihini asla veremem...
Yani, normale dönüşün aşıların etkisiyle bulaşma oranlarının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Fauci bugüne kadar ABD’de 60 milyona yakın aşı vurulduğunu söylüyor...
*
BM Genel Sekreteri
Diyor ki:
İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.
*
“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:
Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.
*
Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.
Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...
Arıtılmış gerçekler
Rusya’nın Ukrayna derdi bitmiyor...
Bitmeyecek de...
Ve tabii ki ABD ve AB ülkelerinin de...
Yaralar kaşınıyor sürekli...
*
Pandemi günlerinin başlamasından beri evlerindeki kargaşayı, huzursuzluğu, işsizliği ve isyanı bitirmek isteyenlerin bin yıldan beri uyguladığı klasik bir metot sefere çıkmak...
Yani savaşmak...
Arıtılmış gerçekler piyasaya sunuluyor...
Ve herkesin sanal gerçeklerden oluşan bir gündemi var...
*
Bir kez daha anlıyoruz ki barış türkülerde kalmış...
Kahramanlar da hep savaşlardan çıkarılıyor...
İnsanların hayatları birileri için hiçbir şey ifade etmiyor...
Yaşanan savaşların çirkin yüzlerinden de kimse bir ders çıkaramıyor...
Rusya, Ukrayna dosyasını karıştırıyor ve adeta ABD ve diğerlerine kırmızı mühürlü davetiye çıkarıyor...
Saddam’ın Kuveyt’e girdiği gibi...
ABD ve AB ülkeleri şimdiden Karadeniz’e savaş gemilerini göndermeye başladıklarını açıklamaya başladı bile...
Sular ısınıyor...
Ve çatışma ortamıyla içlerindeki tükenmişliği gizliyorlar...
Bunun da tek çaresi büyük kalabalıkları güvenlik korkusuyla susturmaktan geçiyor...
*
İran bir gemilerinin saldırıya uğradığını söylüyor.
ABD ise İran ile Viyana’da nükleer konusunda görüşmelere başlayacağını açıklıyor...
Daha da ötesi Trump zamanında askıya alınan Filistin’e yapılan yardımların yeniden başlayacağını...
Neler oluyor?
Bunların hiçbiri tesadüfi ve insani değil...
Hepsinin altında yatan bir gerçek var...
AB, Türkiye’den göçmenlerin durdurulmasını talep ediyor...
Bunları engellemek için de bize para yardımı vaat ediliyor...
Oysa bugüne kadar göçmenler için 60 milyar dolar parayı harcayan Türkiye’ye söz verdikleri maddi desteği dahi vermeyen AB bugün neden böyle bir teklifle kapılarımızı çalıyor?
Yunanistan ise AB’nin Türkiye’ye olan tavrındaki değişikliğin kendilerine bağlı olduğunu açıklıyor...
*
Bizi arıtılmış gerçeklerle oyalayıp duranlar başka hesaplar peşinde olduklarını da gizliyor...
Türkiye’nin İHA ve SİHA projelerini durdurabilmek için de ne kadar engel varsa önümüze çıkarılıyor...
Ne gerekçeyle?
Karabağ’da Ermenistan’a ve PKK’ya karşı kullanıldığı gerekçesiyle...
ABD teknoloji devi Microsoft ile 21.3 milyar dolarlık arttırılmış
gerçeklik teknolojisiyle üretilen gözlük yapacak...
120 bin HoloLens gözlük yani...
Kime yapacak?
ABD ordusuna...
Pentagon bu gözlüklerle kuş avlamayacağına göre...
Mesele de bu işte...
Dünyayı arıtılmış gerçeklerle kandıran ABD kendi ordusuna ise gerçek ortamların üzerine grafikler bindiren yani arttırılmış gerçeklik dedikleri gözlükleri yaptırıyor...
Microsoft hisseleri yüzde 3 değer kazanıyor yani yine işin içinde Bill Gates var...
Başka nelerle uğraşıyorlar?
Pazartesi günkü yazımızda...